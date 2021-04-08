Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Брумадо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фредериксен Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

89' Какой промах! Хенде Марк-Даль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

88' Сери Яфет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Митьюлланд

87' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Сери Яфет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Сери Яфет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Райт Хаджи из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

82' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Симонсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

79' Бангор Патрик из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Хассан Рилван из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Митьюлланд

75' Удар от ворот произведет Митьюлланд

74' Удар от ворот произведет Митьюлланд

74' Как он промахнулся? Фредериксен Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Райт Хаджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Эмиль Хольм получил желтую карточку от судьи

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Сери Яфет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' О, нет. Из многообещающей позиции Эмиль Хольм из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

64' Каба Сори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Митьюлланд

61' Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Митьюлланд

59' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Митьюлланд

55' Как он промахнулся? Кристиансен Петер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Ониика Фрэнк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

53' Экани Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Аилтон Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Г О О О О Л - Каба Сори изменил счет на табло!

48' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника