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Митьюлланд
1:0
Конец матча

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
48' Гол
Каба Сори
90'+4
1
Хансен
Йеспер
46
Сери
Яфет
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
17
Аилтон
Сильва
38
Ониика
Фрэнк
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
45
Исаксен
Густав
9
Каба
Сори
28
Флё
Николай
21
Симонсен
Йеппе
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
5
Хенде
Марк-Даль
29
Экани
Виктор
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
90
Альбек
Мадс
20
Кристиансен
Петер
10
Anders
Jacobsen
II
Митьюлланд
4-2-3-1
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

48'
Каба Сори
1:0
63'
 
Гира Адама
Альбек Мадс
63'
 
Фредериксен Эмиль
Виндерслев Расмус
63'
 
Райт Хаджи
Anders Jacobsen II
66'
Вибе Лассе
Каба Сори
 
66'
Систо Пионе
Исаксен Густав
 
66'
Мадсен Николас
Ониика Фрэнк
 
66'
Андерссон Йоэль
Шольц Александр
 
73'
 
Хассан Рилван
Emil Holm
82'
 
Финне Бор
Кристиансен Петер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исаксен Густав 2 0.4
2. Каба Сори 2 (1) 0.4
3. Вибе Лассе 1 0.2
4. Хег Даниэль 1 0.2
5. Пфайффер Лука 1 0.2
6. Сери Яфет 1 0.2
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Райт Хаджи 2 0.4
2. Emil Holm 2 0.4
3. Финне Бор 1 0.2
4. Гартенманн Стефан 1 0.2
5. Экани Виктор 1 0.2
6. Фредериксен Эмиль 1 0.2
7. Кристиансен Петер 1 0.2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Митьюлланд 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0
 Сённерйюск 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе
Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер
Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
1/8 финала
0 Нюкёбинг
3 Оденсе
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1 Б-93
0 Ольборг
2 Видовре
3 Вайле
1 Хольстебро
3 Раннерс
1/4 финала
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1 Вайле
3 Раннерс
1/2 финала
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