Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена
Сённерйюск
1:0
48' ГолКаба Сори
46
Сери
Яфет
38
Ониика
Фрэнк
28
Флё
Николай
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Финне БорНападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
48'
1:0
66'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исаксен Густав
|2
|0.4
|2.
|Каба Сори
|2 (1)
|0.4
|3.
|Вибе Лассе
|1
|0.2
|4.
|Хег Даниэль
|1
|0.2
|5.
|Пфайффер Лука
|1
|0.2
|6.
|Сери Яфет
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|2
|0.4
|2.
|Emil Holm
|2
|0.4
|3.
|Финне Бор
|1
|0.2
|4.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.2
|5.
|Экани Виктор
|1
|0.2
|6.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.2
|7.
|Кристиансен Петер
|1
|0.2
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Митьюлланд
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|Сённерйюск
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =3 -3Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе
Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд Оденсе 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер
Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании