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Россия (жен)
 
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Португалия (жен)

Предыдущие игры

Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен)
Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен)
Португалия (жен) Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Шотландия (жен) 0:2 Португалия (жен) Финляндия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:0 Албания (жен)
Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) Португалия (жен) 1:0 Кипр (жен) Кипр (жен) 0:3 Португалия (жен) Португалия (жен) 0:2 Швеция (жен) Бельгия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:2 Италия (жен) Португалия (жен) 1:1 Финляндия (жен) Португалия (жен) 0:1 Англия (жен) Албания (жен) 0:1 Португалия (жен) США (жен) 3:0 Португалия (жен) США (жен) 4:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:4 Исландия (жен) Швейцария (жен) 3:1 Португалия (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Португалия (жен) 0:1 США (жен) Португалия (жен) 5:1 Румыния (жен)

Последние игры между собой

Россия (жен): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Португалия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Евро (квалификация) Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Кубок Альгавре (жен) Португалия (жен) 1:3 Россия (жен) Международные матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (жен) - Португалия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2021, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Россия (жен) 67.5% (27)
    X 20% (8)
    Португалия (жен) 12.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (жен)
    Ничья
    Португалия (жен)
    2.32
    3.10
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Россия (жен) - Португалия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (жен) - Португалия (жен)

    Исход игры
    Россия (жен)
    67.5% (27)
    Ничья
    20% (8)
    Португалия (жен)
    12.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (жен)
    47.5% (19)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    1:0 Россия (жен)
    12.5% (5)
    1:2 Португалия (жен)
    10% (4)
    2:0 Россия (жен)
    5% (2)
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