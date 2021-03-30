Россия (жен)
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Стадион: Sapsan Arena
Португалия (жен)
Предыдущие игры
Россия (жен) Последние 20 матчей: +13 =0 -7Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен)
Россия (жен) 4:2 Турция (жен) Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен)
Португалия (жен) Последние 20 матчей: +8 =1 -11Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Шотландия (жен) 0:2 Португалия (жен) Финляндия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:0 Албания (жен)
Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен) Португалия (жен) 1:0 Кипр (жен) Кипр (жен) 0:3 Португалия (жен) Португалия (жен) 0:2 Швеция (жен) Бельгия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:2 Италия (жен) Португалия (жен) 1:1 Финляндия (жен) Португалия (жен) 0:1 Англия (жен) Албания (жен) 0:1 Португалия (жен) США (жен) 3:0 Португалия (жен) США (жен) 4:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:4 Исландия (жен) Швейцария (жен) 3:1 Португалия (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Португалия (жен) 0:1 США (жен) Португалия (жен) 5:1 Румыния (жен)
Последние игры между собой
Россия (жен): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Португалия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Прогнозы на матч Россия (жен) - Португалия (жен)
Исход игры
Россия (жен)
67.5% (27)
Ничья
20% (8)
Португалия (жен)
12.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Россия (жен)
47.5% (19)
1:1 Ничья
20% (8)
1:0 Россия (жен)
12.5% (5)
1:2 Португалия (жен)
10% (4)
2:0 Россия (жен)
5% (2)
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