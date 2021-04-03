Небольшой фол зафиксировал арбитр - Бронна затолкал Фофана. Судья не полез в кармашек за жёлтой карточкой.

Вот это момент! Яд со смещением преодолел расстояние, ворвался в штрафную и пробил, но мяч угодил в ногу Марипана!

Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.

43' Фабрегас не прав - "помог" испанец приземлиться на газон Сарру. Хавбеку "Метца" больно, но врачи пока не вылетают на поле.

42' И ещё момент! А здесь Леком в игру вступил здорово - пробил Гейе после ловкой передачи назад от Булайе, и голкипер "Монако" вытащил!

41' Опасно! Навесил с фланга Куяте, но на дальней штанге "Монако" никого не оказалось, кроме Дисаси.

40' "Монако" чаще владеет мячом. Головин сейчас поборолся на бровке и отдал передачу в сторону Марипана.

39' Йоветич снова не добрался до мяча. Забросил Фабрегас мяч на черногорца, но тот обработал снаряд очень топорно.

38' Головин подаёт от углового флажка, однако выпрыгивает выше всех Сентонс и в воздухе выносит мяч на несколько метров.

37' Фабрегас получил по ногам от Яда, и арбитр сразу "наградил" хавбека "Метца" заслуженной жёлтой карточкой. У Яда хватило мужества извиниться за грязный приём.

36' Выпрыгнул Сарр и нечаянно отмахнулся от Энрике. Бразилец пожаловался на состояние здоровья арбитру, но санкции не последовали.

35' Опасно! Головин, которого французский комментатор называет Руссо, вырезал передачу в сторону Фолланда, и немец головой промазал!

34' Яд отважился на сольный проход - устранил он Фофана и Фабрегаса, но передача в сторону Булойя получилась очень неточной.

33' Головин навесил от углового флажка в сторону Йоветича, однако черногорец не справился в воздухе с Бойе.

32' Куяте трёт ногу - помощь медиков "Метца" не требуется, но в борьбе с Фолландом немного досталось игроку гостей.

31' Головин откликнулся на быструю передачу Йоветича, но Бойе выставил ногу и вынес мяч от греха подальше.

30' "Метц" пытается пробраться к воротам через центр поля, но шикарно Дисаси вылетает на Булойя и отбирает мяч у африканца.

29' Куяте пробежал по флангу и выполнил роскошный прострел в сторону Майга, но тот не сориентировался, оказавшись возле Лекома.

28' Гейе завалился в пределах штрафной площади Лекома, но не слишком ясно, на что в этой ситуации рассчитывал форвард.

27' Классно Сарр в центре поля перехватил мяч и выполнил передачу в сторону Сентонса, но того грамотно "вытолкал" на дальнее расстояние Сидибе.

26' Йоветич похвалил Фабрегаса за своевременную, но очень сильную передачу. Обычный приятельский жест для футбола.

25' Фабрегас классно задумал - забросил экс-хавбек "Челси" мяч в сторону Фолланда, однако первым на мяче оказался Бронн.

24' Йоветич выскочил один на один с Кайяром после проникающей передачи Головина, но голкипер "Метца" прыгнул под ноги черногорцу.

23' Фолланд головой пробил с близкого расстояния, но чуть ранее он совершил фол в атаке, затолкав на газон Бойе.

22' Сидибе подставился под толчок со стороны Сарра, и судья назначил штрафной удар. "Монако" исполнит навес со своей половины поля.

21' Марипан со штрафного забросил снаряд в направлении Йоветича, но мяч черногорцу в ногу не попал, поэтому удар получился слабым.

20' Крепкий Бронн нарушил правила - подтолкнул Дилан Фолланда, который тут же сигнализировал о небольшом фоле.

19' Фантастическая передача прошла в сторону Головина из зоны центрального круга, но Александр не смог заработать угловой.

18' Пока Гейе получает необходимую помощь от медиков, Ковач указывает опытному Фабресу на какие-то недочёты.

17' Остановите игру скорее! Гейе лежит на газоне - явно требуется помощь хавбеку "Метца", которого срубил Матазо.

16' Йоветич с близкого расстояния проверил на прочность Кайяра - тот на месте. Отметим хитрющую передачу Фолланда на черногорца.

15' Статистика по владению мячом подъехала весьма кстати - 73% против 27%. Пока территориальное преимущество "монегасков" ощутимо.

14' "Монако" продолжает держать мяч - "Метц" почти не подходит к воротам Лекома, который начинает скучать в "рамке".

13' Фофана грубо сыграл против Сарра, но тут же принёс искренние извинения пострадавшему оппоненту.

12' Головин забросил мяч в сторону рослого Фолланда, но немца в воздушном пространстве опередил Юдоль.

11' Йоветич!!! Не попал черногорец из убойной позиции - устранил он одним движением Кайяра и покатил в пустые ворота, но мяч разминулся со штангой!

10' Опасно! Фофана с линии штрафной пробил выше ворот, но в динамике эпизод смотрелся очень мощно.

9' Подключил Сидибе ловкой передачей Головина, и полузащитник сборной России, ворвавшись в штрафную, заработал право на угловой.

8' Добрался снаряд до Лекома после быстрой атаки "Метца", но голкипер ногой выбил мяч, оказавшись в гуще событий.

7' Ох, неприятный эпизод - Бойе получил небольшое повреждение спины. Пока защитник пребывает на газоне.

6' Опасно! Кайар после навесной передачи кулаками сыграл и выбил мяч на безопасное расстояние.

5' "Монегаски" заработали штрафной удар. Головин и Фолланд подошли к штрафной точке. Кто пробьёт?

4' Последовал навес в сторону Гейе от Сентонса, но африканец получил по голове во время верховой дуэли.

3' Марипан подключил Лекома, пока без опасных моментов. "Монако" чаще контролирует мяч.

2' "Монако" действует по тактической расстановке 4-4-2, в то время как "Метц" появился на поле со схемой 3-4-1-2.