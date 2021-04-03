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  3. Франция
Монако
0:0
Перерыв

Стадион:
Метц
0'
36' Желтая карточка
Яд Папа Ндиага
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
20
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
17
Головин
Александр
22
Фофана
Юссуф
36
Матазо
Элио
4
Фабрегас
Сеск
31
Фолланд
Кевин
10
Йоветич
Стеван
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
26
Яд
Папа
Ндиага
13
Гуйе
Ламин
Монако
4-4-2
Метц
3-4-1-2

Ход матча

36'
 
Яд Папа Ндиага

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 13 0.42
2. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.42
3. Диоп Софьян 7 0.23
4. Марипан Гильермо 5 0.16
5. Головин Александр 4 0.13
6. Йоветич Стеван 4 0.13
7. Дисаси Аксель 3 0.1
8. Чуамени Орельен 2 0.06
9. Желсон Мартиньш 2 0.06
10. Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
11. Агилар Рубен 1 0.03
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.19
2. Булая Фарид 5 0.16
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.13
4. Яд Папа Ндиага 3 0.1
5. Нгетт Опа 3 0.1
6. Делен Тома 3 0.1
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.1
8. Гуйе Ламин 2 0.06
9. Сарр Пап 2 0.06
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Сидибе Джибриль 3 0
7. Фолланд Кевин 3 0
8. Марипан Гильермо 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 7 0
3. Куяте Кики 6 0
4. Бойе Джон 4 1
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Укидья Александр 2 1
10. Вагнер да Силва 3 0
11. Пажо Венсан 3 0
12. Сарр Пап 3 0
13. Яд Папа Ндиага 3 0
14. Юдоль Матьё 1 1
15. Фофана Мамаду 2 0
16. Эмброуз Тьерри 2 0
17. Бронн Дилан 2 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 15% (9) 13.33% (8) 10% (6) 21.67% (13) 18.33% (11) 21.67% (13)
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако
Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже
Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок Монако 3:1 Метц Лига 1
Метц 0:1 Монако Лига 1 Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако 0:0 Заявка 31 18 6 7 60 - 38 60
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц 0:0 Заявка 31 11 10 10 36 - 32 43
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
16. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
17. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
18. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 0:0 Заявка 16 9 6 1 32 - 17 33
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
15. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако 0:0 Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Метц 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 15 24
7. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
8. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
12. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
15. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
19. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.
  • Опасный момент
    45'
    Вот это момент! Яд со смещением преодолел расстояние, ворвался в штрафную и пробил, но мяч угодил в ногу Марипана!
  • Дополнительное время
    45'
    Йоан Амель добавил к первому тайму одну минуту.
  • Фол, нарушение
    45'
    Небольшой фол зафиксировал арбитр - Бронна затолкал Фофана. Судья не полез в кармашек за жёлтой карточкой.
  • 44'
    "Монако" владеет мячом 65% игрового времени. Оставшиеся 35% снаряд удерживают футболисты "Метца".
  • Фол, нарушение
    43'
    Фабрегас не прав - "помог" испанец приземлиться на газон Сарру. Хавбеку "Метца" больно, но врачи пока не вылетают на поле.
  • Опасный момент
    42'
    И ещё момент! А здесь Леком в игру вступил здорово - пробил Гейе после ловкой передачи назад от Булайе, и голкипер "Монако" вытащил!
  • Опасный момент
    41'
    Опасно! Навесил с фланга Куяте, но на дальней штанге "Монако" никого не оказалось, кроме Дисаси.
  • 40'
    "Монако" чаще владеет мячом. Головин сейчас поборолся на бровке и отдал передачу в сторону Марипана.
  • 39'
    Йоветич снова не добрался до мяча. Забросил Фабрегас мяч на черногорца, но тот обработал снаряд очень топорно.
  • Угловой
    38'
    Головин подаёт от углового флажка, однако выпрыгивает выше всех Сентонс и в воздухе выносит мяч на несколько метров.
  • Желтая карточка
    37'
    Фабрегас получил по ногам от Яда, и арбитр сразу "наградил" хавбека "Метца" заслуженной жёлтой карточкой. У Яда хватило мужества извиниться за грязный приём.
  • Фол, нарушение
    36'
    Выпрыгнул Сарр и нечаянно отмахнулся от Энрике. Бразилец пожаловался на состояние здоровья арбитру, но санкции не последовали.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Головин, которого французский комментатор называет Руссо, вырезал передачу в сторону Фолланда, и немец головой промазал!
  • 34'
    Яд отважился на сольный проход - устранил он Фофана и Фабрегаса, но передача в сторону Булойя получилась очень неточной.
  • Угловой
    33'
    Головин навесил от углового флажка в сторону Йоветича, однако черногорец не справился в воздухе с Бойе.
  • Фол, нарушение
    32'
    Куяте трёт ногу - помощь медиков "Метца" не требуется, но в борьбе с Фолландом немного досталось игроку гостей.
  • 31'
    Головин откликнулся на быструю передачу Йоветича, но Бойе выставил ногу и вынес мяч от греха подальше.
  • 30'
    "Метц" пытается пробраться к воротам через центр поля, но шикарно Дисаси вылетает на Булойя и отбирает мяч у африканца.
  • Опасный момент
    29'
    Куяте пробежал по флангу и выполнил роскошный прострел в сторону Майга, но тот не сориентировался, оказавшись возле Лекома.
  • Фол, нарушение
    28'
    Гейе завалился в пределах штрафной площади Лекома, но не слишком ясно, на что в этой ситуации рассчитывал форвард.
  • 27'
    Классно Сарр в центре поля перехватил мяч и выполнил передачу в сторону Сентонса, но того грамотно "вытолкал" на дальнее расстояние Сидибе.
  • 26'
    Йоветич похвалил Фабрегаса за своевременную, но очень сильную передачу. Обычный приятельский жест для футбола.
  • 25'
    Фабрегас классно задумал - забросил экс-хавбек "Челси" мяч в сторону Фолланда, однако первым на мяче оказался Бронн.
  • Опасный момент
    24'
    Йоветич выскочил один на один с Кайяром после проникающей передачи Головина, но голкипер "Метца" прыгнул под ноги черногорцу.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фолланд головой пробил с близкого расстояния, но чуть ранее он совершил фол в атаке, затолкав на газон Бойе.
  • Фол, нарушение
    22'
    Сидибе подставился под толчок со стороны Сарра, и судья назначил штрафной удар. "Монако" исполнит навес со своей половины поля.
  • 21'
    Марипан со штрафного забросил снаряд в направлении Йоветича, но мяч черногорцу в ногу не попал, поэтому удар получился слабым.
  • Фол, нарушение
    20'
    Крепкий Бронн нарушил правила - подтолкнул Дилан Фолланда, который тут же сигнализировал о небольшом фоле.
  • 19'
    Фантастическая передача прошла в сторону Головина из зоны центрального круга, но Александр не смог заработать угловой.
  • 18'
    Пока Гейе получает необходимую помощь от медиков, Ковач указывает опытному Фабресу на какие-то недочёты.
  • Травма, повреждение
    17'
    Остановите игру скорее! Гейе лежит на газоне - явно требуется помощь хавбеку "Метца", которого срубил Матазо.
  • Опасный момент
    16'
    Йоветич с близкого расстояния проверил на прочность Кайяра - тот на месте. Отметим хитрющую передачу Фолланда на черногорца.
  • 15'
    Статистика по владению мячом подъехала весьма кстати - 73% против 27%. Пока территориальное преимущество "монегасков" ощутимо.
  • 14'
    "Монако" продолжает держать мяч - "Метц" почти не подходит к воротам Лекома, который начинает скучать в "рамке".
  • Фол, нарушение
    13'
    Фофана грубо сыграл против Сарра, но тут же принёс искренние извинения пострадавшему оппоненту.
  • 12'
    Головин забросил мяч в сторону рослого Фолланда, но немца в воздушном пространстве опередил Юдоль.
  • Опасный момент
    11'
    Йоветич!!! Не попал черногорец из убойной позиции - устранил он одним движением Кайяра и покатил в пустые ворота, но мяч разминулся со штангой!
  • Опасный момент
    10'
    Опасно! Фофана с линии штрафной пробил выше ворот, но в динамике эпизод смотрелся очень мощно.
  • Угловой
    9'
    Подключил Сидибе ловкой передачей Головина, и полузащитник сборной России, ворвавшись в штрафную, заработал право на угловой.
  • 8'
    Добрался снаряд до Лекома после быстрой атаки "Метца", но голкипер ногой выбил мяч, оказавшись в гуще событий.
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, неприятный эпизод - Бойе получил небольшое повреждение спины. Пока защитник пребывает на газоне.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Кайар после навесной передачи кулаками сыграл и выбил мяч на безопасное расстояние.
  • 5'
    "Монегаски" заработали штрафной удар. Головин и Фолланд подошли к штрафной точке. Кто пробьёт?
  • Фол, нарушение
    4'
    Последовал навес в сторону Гейе от Сентонса, но африканец получил по голове во время верховой дуэли.
  • 3'
    Марипан подключил Лекома, пока без опасных моментов. "Монако" чаще контролирует мяч.
  • 2'
    "Монако" действует по тактической расстановке 4-4-2, в то время как "Метц" появился на поле со схемой 3-4-1-2.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Монако 0:0 Метц

Исход игры
Монако
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Метц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (68)
Меньше
51.43% (72)
Обе команды забьют
Да
47.14% (66)
Нет
52.86% (74)
Популярный счёт
2:0 Монако
35.4% (51)
2:1 Монако
35.4% (51)
1:0 Монако
13.2% (19)
3:1 Монако
9% (13)
3:0 Монако
2.1% (3)
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