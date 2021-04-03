Монако не проигрывает у себя дома уже на протяжении 7 матчей. Команда Монако в 15 последних матчах 11... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|13
|0.42
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (7)
|0.42
|3.
|Диоп Софьян
|7
|0.23
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.16
|5.
|Головин Александр
|4
|0.13
|6.
|Йоветич Стеван
|4
|0.13
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.1
|8.
|Чуамени Орельен
|2
|0.06
|9.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|10.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|11.
|Агилар Рубен
|1
|0.03
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.03
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|15.
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|16.
|Кайо Энрике
|0
|0
|17.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|18.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|19.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|20.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.19
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.16
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.13
|4.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0.1
|5.
|Нгетт Опа
|3
|0.1
|6.
|Делен Тома
|3
|0.1
|7.
|Вагнер да Силва
|3 (2)
|0.1
|8.
|Гуйе Ламин
|2
|0.06
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.06
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.03
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.03
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.03
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|7
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|4
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|7.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|8.
|Марипан Гильермо
|3
|0
|9.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|10.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|11.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|12.
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|13.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|14.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|15.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|16.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Йоветич Стеван
|1
|0
|20.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|21.
|Головин Александр
|1
|0
|22.
|Флорентину
|1
|0
|23.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|7
|0
|3.
|Куяте Кики
|6
|0
|4.
|Бойе Джон
|4
|1
|5.
|Булая Фарид
|5
|0
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|8.
|Делен Тома
|4
|0
|9.
|Укидья Александр
|2
|1
|10.
|Вагнер да Силва
|3
|0
|11.
|Пажо Венсан
|3
|0
|12.
|Сарр Пап
|3
|0
|13.
|Яд Папа Ндиага
|3
|0
|14.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|15.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|16.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|17.
|Бронн Дилан
|2
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|15% (9)
|13.33% (8)
|10% (6)
|21.67% (13)
|18.33% (11)
|21.67% (13)
|Метц
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|28.57% (10)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|67 - 21
|63
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 19
|63
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|59 - 30
|60
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|31
|18
|6
|7
|60 - 38
|60
|5.
|Ланс
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|46 - 42
|48
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|0:0 Заявка
|31
|11
|10
|10
|36 - 32
|43
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|16.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|18.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 17
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|2.
|Лилль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 15
|24
|7.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|12.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9