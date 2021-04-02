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ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лилль
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
8
Паредес
Леандро
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
11
Ди
Мария
Анхель
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
29
Брадарич
Домагой
28
Мандава
Рейнилду
15
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
ПСЖ
4-3-3
Лилль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 20 (5) 0.67
2. Кин Мойзе 11 0.37
3. Неймар 6 (3) 0.2
4. Ди Мария Анхель 5 0.17
5. Сарабия Пабло 5 0.17
6. Икарди Мауро 5 0.17
7. Дракслер Юлиан 4 0.13
8. Гуэйе Идрисса 2 0.07
9. Флоренци Алессандро 2 0.07
10. Данилу Перейра 2 0.07
11. Дагба Колин 1 0.03
12. Кюрзава Левен 1 0.03
13. Эррера Андер 1 0.03
14. Маркиньос Маркос 1 0.03
15. Пембеле Тимоте 1 0.03
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Баккер Митчел 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.3
2. Дэвид Джонатан 9 0.3
3. Язиджи Юсуф 7 0.23
4. Бамба Джонатан 6 0.2
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.13
6. Араужо Луис 3 0.1
7. Фонте Жозе 3 0.1
8. Веа Тимоти 3 0.1
9. Шека 1 0.03
10. Саншеш Ренату 1 0.03
11. Челик Зеки 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Верратти Марко 5 0
4. Кимпембе Преснел 5 0
5. Кюрзава Левен 3 1
6. Диалло Абду 1 2
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Данилу Перейра 3 0
9. Мбаппе Килиан 3 0
10. Кин Мойзе 3 0
11. Дагба Колин 3 0
12. Сарабия Пабло 2 0
13. Гуэйе Идрисса 2 0
14. Рафинья Алькантара 2 0
15. Бернат Хуан 2 0
16. Эррера Андер 2 0
17. Керер Тило 2 0
18. Ди Мария Анхель 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 6 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Араужо Луис 4 0
7. Брадарич Домагой 4 0
8. Саншеш Ренату 3 0
9. Мандава Рейнилду 1 1
10. Бамба Джонатан 2 0
11. Сумаре Бубакари 2 0
12. Джало Тьягу 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 10.45% (7) 17.91% (12) 17.91% (12) 13.43% (9) 14.93% (10) 25.37% (17)
 Лилль 4.17% (2) 20.83% (10) 12.5% (6) 22.92% (11) 12.5% (6) 27.08% (13)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона
Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург
Лилль Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль
Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Лилль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСЖ 3:0 Лилль Кубок Лилль 0:0 ПСЖ Лига 1 Лилль 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1
Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
16. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
17. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
18. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
2. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
15. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
7. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
8. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
12. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
15. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
19. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 21 час 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 83
    ПСЖ 91.6% (76)
    X 4.8% (4)
    Лилль 3.6% (3)
    0
    выиграет ПСЖ, со счетом 3:1
    Упорна и интересная будет игра двух фаворитов французского чемпионата. ПСЖ на 1 месте,Лилль на 2. Не... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет ПСЖ, со счетом 3:1
    Упорна и интересная будет игра двух фаворитов французского чемпионата. ПСЖ на 1 месте,Лилль на 2. Не... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лилль
    1.75
    3.93
    5.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.90 5.85
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.92 5.65
    Бонус: 1 000 ₽ 1.69 3.85 5.51
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.75 5.20
      1.69 3.93 5.63

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.04 4.62 1.20 3.01 1.39 2.17 1.80 1.64 2.26 1.36 3.12 1.23 4.16 1.10 6.90
    9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.94 2.05 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.01 10.75
    10.61 1.06 9.17 1.07 3.73 1.30 2.82 1.46 1.91 1.95 1.53 2.58 1.35 3.37 1.16 5.54 1.13 6.56 1.03 13.61 1.03 15.15
    10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.32 2.65 1.52 2.14 1.76 1.86 2.01 1.69 2.17 1.45 2.80 1.31 3.45 1.13 6.00 1.09 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
    3.56 1.33 2.70 1.52 2.15 1.77 1.88 2.03 1.67 2.33 1.47 2.87 1.32 3.62 1.12 7.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.57 2.40 1.27 3.76 1.10 6.90
    2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
    2.90 1.37 1.95 1.79 1.43 2.65 5.30 1.13 1.08 6.60
    1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.20
    3.03 1.43 2.48 1.59 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.26 1.34 1.95 1.85 1.47 2.68 1.22 4.28
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
    1.21 4.00 2.70 1.42 1.66 2.12 3.50 1.27 1.18 4.40 9.40 1.03
    2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.80
    1.90 1.90
    1.94 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.18
    4.40 1.17
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.64 1.28
    3.40 1.27
    3.65 1.25
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль

    Исход игры
    ПСЖ
    91.5% (75)
    Ничья
    4.9% (4)
    Лилль
    3.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.29% (50)
    Меньше
    36.71% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    63.29% (50)
    Нет
    36.71% (29)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    35.4% (29)
    3:1 ПСЖ
    20.7% (17)
    2:0 ПСЖ
    19.5% (16)
    1:0 ПСЖ
    8.5% (7)
    3:0 ПСЖ
    3.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (3)
    0:1 Лилль
    3.7% (3)
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