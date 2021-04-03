Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Экамби Карл Токо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Боура Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

91' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

91' Мишлен Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

89' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мишлен Клеман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Лион

85' Удар от ворот произведет Ланс

84' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Г О О О О Л - Пакета Лукас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

78' Де Шильо Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Де Шильо Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Ланс

75' Удар от ворот произведет Ланс

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Как он промахнулся? Кадевере Тино имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Лион имеет хороший шанс забить.

74' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

74' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

72' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

71' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Ланс

70' Судья подбегает и показывает Сотока Флорьян из команды Ланс отложенную желтую карточку за фол.

69' Удар от ворот произведет Ланс

68' Экамби Карл Токо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

67' Клаусс Джонатан из команды Ланс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

65' Г О О О О Л - Клаусс Джонатан изменил счет на табло!

65' ШАНС! Клаусс Джонатан вышел один на один с голкипером...

65' Какута Гаэль разрезает оборону соперника отличным пасом

64' Хорошую попытку сделал Депай Мемфис . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок команды Лион делает подачу своему товарищу по команде.

63' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бруно Моура разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Ланс

54' Клаусс Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кадевере Тино из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

52' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Ланс

50' Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Депай Мемфис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля