Ланс
1:1
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Лион
6' Желтая карточкаФортес Стивен
7' Желтая карточкаБруно Моура
48' Желтая карточкаДепай Мемфис
1:0
65' ГолКлаусс Джонатан
70' Желтая карточкаСотока Флорьян
78' Желтая карточкаДе Шильо Маттиа
1:1
81' ГолПакета Лукас
87' Желтая карточкаМишлен Клеман
90' Красная карточкаСлимани Ислам
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Какута ГаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
29 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
48'
65'
1:0
70'
78'
81'
1:1
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.29
|2.
|Сотока Флорьян
|8 (2)
|0.26
|3.
|Мюинга Арно
|6
|0.19
|4.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.16
|5.
|Банса Саймон
|4
|0.13
|6.
|Клаусс Джонатан
|3
|0.1
|7.
|Фофана Секо
|2
|0.06
|8.
|Дукуре Шейк
|2
|0.06
|9.
|Медина Факундо
|2
|0.06
|10.
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|11.
|Каюзак Янник
|1
|0.03
|12.
|Силла Иссиага
|1
|0.03
|13.
|Кошта Давид
|1
|0.03
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|15.
|Маурисио Тони
|0
|0
|16.
|Жан Корентин
|0
|0
|17.
|Гради Жонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.45
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.39
|3.
|Кадевере Тино
|10
|0.32
|4.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.16
|5.
|Пакета Лукас
|5
|0.16
|6.
|Корне Максвелл
|2
|0.06
|7.
|Дюбуа Лео
|2
|0.06
|8.
|Фильо Марсело
|2
|0.06
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.03
|10.
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|11.
|Денайер Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.03
|13.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|14.
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|8
|1
|2.
|Медина Факундо
|9
|0
|3.
|Баде Луак
|7
|1
|4.
|Каюзак Янник
|8
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|8
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|6
|0
|7.
|Айдара Массадио
|5
|0
|8.
|Фортес Стивен
|4
|0
|9.
|Банса Саймон
|4
|0
|10.
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|11.
|Жан Корентин
|3
|0
|12.
|Маурисио Тони
|3
|0
|13.
|Мишлен Клеман
|1
|1
|14.
|Какута Гаэль
|2
|0
|15.
|Фофана Секо
|2
|0
|16.
|Перес Мануэль
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|5
|0
|6.
|Депай Мемфис
|4
|0
|7.
|Де Шильо Маттиа
|4
|0
|8.
|Ауа Уссем
|2
|1
|9.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|10.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|11.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|12.
|Кадевере Тино
|3
|0
|13.
|Диоманде Синали
|3
|0
|14.
|Шерки Райан
|1
|1
|15.
|Какере Максанс
|2
|0
|16.
|Слимани Ислам
|0
|1
|17.
|Бар Мельвен
|0
|1
|18.
|Лопеш Антони
|1
|0
|19.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|20.
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|20% (9)
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|Лион
|7.14% (4)
|17.86% (10)
|28.57% (16)
|8.93% (5)
|21.43% (12)
|16.07% (9)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн
Последние игры между собой
Ланс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|51 - 19
|66
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|67 - 22
|63
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 43
|49
|6.
|Марсель
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|38 - 36
|45
|7.
|Ренн
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|37 - 33
|44
|8.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|48 - 49
|44
|9.
|Метц
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|36 - 36
|42
|10.
|Анже
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|33 - 43
|40
|11.
|Ницца
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 41
|39
|12.
|Реймс
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|36 - 36
|38
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|32 - 38
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|43 - 53
|35
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|30 - 46
|33
|16.
|Страсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|37 - 44
|33
|17.
|Лорьян
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|36 - 54
|29
|18.
|Ним
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|30 - 56
|29
|19.
|Нант
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|31 - 46
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|2
|9
|19
|20 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 25
|26
|6.
|Марсель
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|7.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 21
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 19
|21
|10.
|Лорьян
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 27
|20
|11.
|Метц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 17
|19
|12.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|13.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 13
|18
|14.
|Ницца
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 25
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|16.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 19
|16
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|18.
|Нант
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 23
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 11
|32
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|7.
|Ренн
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|8.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|12.
|Марсель
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 18
|20
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|14.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 23
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 25
|17
|16.
|Ним
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 23
|14
|18.
|Брест
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 28
|9
|19.
|Лорьян
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лион
Исход игры
Ланс
3.5% (5)
Ничья
16.1% (23)
Лион
80.4% (115)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
1:2 Лион
53.1% (76)
0:1 Лион
16.1% (23)
1:1 Ничья
14% (20)
0:2 Лион
5.6% (8)
1:3 Лион
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Ланс
2.1% (3)
1:0 Ланс
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!