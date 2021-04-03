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Ланс
1:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
6' Желтая карточка
Фортес Стивен
7' Желтая карточка
Бруно Моура
48' Желтая карточка
Депай Мемфис
1:0
65' Гол
Клаусс Джонатан
70' Желтая карточка
Сотока Флорьян
78' Желтая карточка
Де Шильо Маттиа
1:1
81' Гол
Пакета Лукас
87' Желтая карточка
Мишлен Клеман
90' Красная карточка
Слимани Ислам
90'+6
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
15
Фортес
Стивен
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флорьян
10
Какута
Гаэль
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
39
Бруно
Моура
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Ланс
3-4-1-2
Лион
4-3-3

Ход матча

6'
Фортес Стивен
 
7'
 
Бруно Моура
48'
 
Депай Мемфис
59'
 
Какере Максанс
Бруно Моура
59'
 
Де Шильо Маттиа
Дюбуа Лео
65'
Клаусс Джонатан
(Какута Гаэль)
1:0
66'
Боура Исмаэль
Фортес Стивен
 
70'
Сотока Флорьян
 
70'
 
Слимани Ислам
Мендес Тьяго
76'
Сотока Флорьян
Клаусс Джонатан
 
76'
Мишлен Клеман
Банса Саймон
 
76'
 
Шерки Райан
Кадевере Тино
77'
 
Бар Мельвен
Корне Максвелл
78'
 
Де Шильо Маттиа
81'
1:1
Пакета Лукас
87'
Мишлен Клеман
 
90'
 
Слимани Ислам
90'
Маурисио Тони
Дукуре Шейк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.29
2. Сотока Флорьян 8 (2) 0.26
3. Мюинга Арно 6 0.19
4. Ганаго Игнатиус 5 0.16
5. Банса Саймон 4 0.13
6. Клаусс Джонатан 3 0.1
7. Фофана Секо 2 0.06
8. Дукуре Шейк 2 0.06
9. Медина Факундо 2 0.06
10. Айдара Массадио 1 0.03
11. Каюзак Янник 1 0.03
12. Силла Иссиага 1 0.03
13. Кошта Давид 1 0.03
14. Мишлен Клеман 0 0
15. Маурисио Тони 0 0
16. Жан Корентин 0 0
17. Гради Жонатан 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.45
2. Экамби Карл Токо 12 0.39
3. Кадевере Тино 10 0.32
4. Ауа Уссем 5 (2) 0.16
5. Пакета Лукас 5 0.16
6. Корне Максвелл 2 0.06
7. Дюбуа Лео 2 0.06
8. Фильо Марсело 2 0.06
9. Бруно Моура 1 0.03
10. Слимани Ислам 1 0.03
11. Денайер Джейсон 1 0.03
12. Дембеле Мусса II 1 0.03
13. Мендес Тьяго 0 0
14. Шерки Райан 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 8 1
2. Медина Факундо 9 0
3. Баде Луак 7 1
4. Каюзак Янник 8 0
5. Дукуре Шейк 8 0
6. Сотока Флорьян 6 0
7. Айдара Массадио 5 0
8. Фортес Стивен 4 0
9. Банса Саймон 4 0
10. Лека Жан-Луи 3 0
11. Жан Корентин 3 0
12. Маурисио Тони 3 0
13. Мишлен Клеман 1 1
14. Какута Гаэль 2 0
15. Фофана Секо 2 0
16. Перес Мануэль 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 5 0
6. Депай Мемфис 4 0
7. Де Шильо Маттиа 4 0
8. Ауа Уссем 2 1
9. Дюбуа Лео 3 0
10. Экамби Карл Токо 3 0
11. Дембеле Мусса II 3 0
12. Кадевере Тино 3 0
13. Диоманде Синали 3 0
14. Шерки Райан 1 1
15. Какере Максанс 2 0
16. Слимани Ислам 0 1
17. Бар Мельвен 0 1
18. Лопеш Антони 1 0
19. Андерсен Йоаким 1 0
20. Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.56% (7) 17.78% (8) 20% (9) 15.56% (7) 13.33% (6) 17.78% (8)
 Лион 7.14% (4) 17.86% (10) 28.57% (16) 8.93% (5) 21.43% (12) 16.07% (9)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс
Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье
Лион Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 2:4 ПСЖ Реймс 1:1 Лион Лион 5:2 Сошо Лион 1:0 Ренн
Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион

Последние игры между собой

Ланс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Лион 3:2 Ланс Лига 1 Ланс 0:2 Лион Лига 1 Ланс 2:3 Лион Кубок Лион 0:1 Ланс Лига 1
Лион 1:2 Ланс Кубок Лион 3:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:3 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:2 Ланс Товарищеские матчи Ланс 3:0 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 31 19 9 3 51 - 19 66
2. ПСЖ Заявка 31 20 3 8 67 - 22 63
3. Монако Заявка 31 19 5 7 64 - 38 62
4. Лион Заявка 31 17 10 4 60 - 31 61
5. Ланс Заявка 31 13 10 8 47 - 43 49
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 31 11 9 11 36 - 36 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
16. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
17. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
18. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 16 10 5 1 36 - 17 35
2. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ланс Заявка 15 5 6 4 22 - 21 21
9. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
15. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 10 4 1 26 - 9 34
2. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
7. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
8. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
12. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
15. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
19. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Ланс 3.5% (5)
X 16.1% (23)
Лион 80.4% (115)
+1
выиграет Лион, со счетом 1:2
Непредсказуемо может сложится игра. Команды играют не ровно. Поставлю на победу Лиона, мне его игра больше... Ещё
Ночной охотник #
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1.83 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лион

Исход игры
Ланс
3.5% (5)
Ничья
16.1% (23)
Лион
80.4% (115)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
1:2 Лион
53.1% (76)
0:1 Лион
16.1% (23)
1:1 Ничья
14% (20)
0:2 Лион
5.6% (8)
1:3 Лион
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Ланс
2.1% (3)
1:0 Ланс
1.4% (2)
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