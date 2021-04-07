Опасно! Инсинье проверил Буффона на прочность ударом с близкого расстояния, и итальянец выручил!

Отлично Мората сработал на перехвате, протащил снаряд несколько метров и отдал проникающий пас на Кьезу, но Федерико пробил в Мерета!

По такой игре не хватает македонца Элмаса. Возможно, что Гаттузо услышит мои слова и выпустит Элифа в ближайшее время.

Судья провёл воспитательную беседу с Кьеллини и Ррахмани, которые слишком активно друг друга держали.

Угловой, заработанный "Наполи", оказался пустышкой. Полетел мяч на дальнюю штангу, и там подстраховал Хюсай.

Судья фиксирует фол - Бентанкур зацепил Инсинье. Итальянец не упал, но факт небольшого контакта отрицать глупо.

Кьеза активно сейчас наседал на Демме, владевшего мячом в центре поля. Немец откатил снаряд Хюсаю, опасаясь потери.

Буффон! Ди Лоренцо влетел в штрафную площадь и пробил из свободной зоны - 43-летний итальянец отвёл угрозу.

Сандро прихватил за спину Лосано и развернул мексиканца в сторону. Ирвин лежит и корчится от боли.

Куадрадо выполнил навесную передачу в направлении Роналду, но удар головой у португальца не получился.

Руис слишком мягко навесил в сторону ворот Буффона, и снаряд аккуратно приземлился рядом с "рамкой".

Войцех Щесны, жуя жевательную резинку, пристально наблюдает за футбольными баталиями на скамейке.

Бентанкура завалили возле бровки, и уругваец выразил недовольство. Обошлось без "горчичника" для Демме.

Ди Лоренцо влетел в штрафную "Ювентуса", но его удар заблокировал де Лигт, своевременно выставивший ногу.

Замена в составе "Наполи", причём двойная - Лосано и Демме уступили места на поле Политано и Осимхену.

Осимхен здорово развернулся и нанёс удар по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.

От углового флажка подал Ди Лоренцо, но зацепиться за снаряд в воздухе не смог Осимхен.

Первый тайм

— Перерыв! После первого тайма "Ювентус" ведёт со счётом 1:0.

45' "Наполи" безобразно использовал угловой удар - Руис навесил на Кулибали, но того опередил Кьеллини.

45' Главный арбитр добавил к первому тайму одну минуту.

45' Руис прошёл мимо Мораты, но справиться с Бентанкуром, неожиданно выросшим перед ним, не смог.

44' Минуты две "Наполи" владел мячом на половине поля "Ювентуса", но Роналду роскошно отобрал мяч у Руиса.

43' Кьеза отошёл в оборону, чтобы подстраховать Сандро. Пришлось "Наполи" отойти чуть назад и построить новый выпад через Демме.

42' Гаттузо выдал ценные указания Мертенсу, подозвав к себе бельгийца. Итальянец не проигрывает в Серии А с 21-го февраля.

41' Мората выдал передачу на Роналду, тот, заметив подключение Кьезы, покатил на итальянского партнёра, но удар у Федерико не получился.

40' Ух, вот это момент! По банановой дуге полетел мяч после удара Инсинье, и Буффону пришлось подпрыгнуть до самой перекладины.

39' "Наполи" конструирует атаку через Ди Лоренцо, но итальянец выполнят бездарную передачу в направлении Лосано.

38' И вновь Куадрадо! На сей раз экс-игрок "Челси" пробил сам, но Мерет, не выходя из вратарской площадки, зафиксировал мяч намертво.

37' Куадрадо технично устранил Инсинье, отдал передачу параллельно линии штрафной, но Кьеза мячом не распорядился.

36' Очень эмоционально отреагировал Павел Недвед на фол. Всё так же элегантен бывший лидер сборной Чехии - длинные волосы, пиджак, стильная маска.

35' И, кстати, срубил его возле лицевой линии Лосано. Вполне судья мог и пенальти назначить в данной ситуации.

34' В штрафной площади "Наполи" приземлился на газон Кьеза. Держится за лицо итальянец от боли.

33' Роналду дежурил в районе пенальти, но до него мяч не дошёл. Возмущается звёздный форвард.

32' Мората на фланге зацепился за мяч, но вместо сольного проходила предпочёл отдать снаряд назад в сторону Сандро.

31' На бровке Куадрадо вёл борьбу с Хюсаем, и албанец, которым интересовался "Спартак", вышел победителем.

30' "Наполи" перешёл в атаку - подопечные Гаттузо впятером навалились на ворота Буффона, но всё завершилось обрезом Зелиньски.

29' Ррахмани ловко обезвредил Кьезу на фланге. Очень активен сегодня итальянец.

28' Режиссёр телетрансляции показал Маккенни крупным планом. Американец задумчив и сосредоточен.

27' Зафиксирован фол на Рабьо - досталось французу от Ди Лоренцо, который врезал ему по ногам.

26' Роналду в центре поля начал атаку пасом в сторону Кьезы, итальянец подключил Куадрадо, но колумбиец решил сыграть через Рабьо.

25' Судья посчитал, что Мерет мог сыграть рукой за пределами штрафной, поэтому посовещался с коллегами. Но нарушения они не обнаружили.

24' Роналду оказался около Мерета на линии штрафной - Алекс слишком сильно вышел из ворот.

23' "Наполи" атакует через фланг - Мертенс выдал пас в сторону Лосано, но тот не успел подобраться к мячу.

22' Кулибали нарвался на жёлтую карточку. Слишком жёстко он атаковал Куадрадо, поэтому не спорит защитник.

21' Кьеза нарушил правила на Зелиньски - фол в атаке зафиксировал главный арбитр.

20' Руис слишком неточно пробил по воротам Буффона. Итальянец проводил снаряд взглядом.

19' "Ювентус" продолжает наседать на ворота "Наполи". Скорее всего, второй гол в ближайшее время мы увидим.

18' К слову, Буффон может покинуть "Ювентус" по окончании сезона. 43-летний вратарь не собирается вешать перчатки на гвоздь.

17' Слишком сильно навесил Инсинье, и Буффон, сделав один шаг вперёд, завладел мячом.

16' Кьеза переместился на другой фланг и выдал пас на Данило, который покатил в сторону де Лигта. Неспешно развивается атака "Юве".

15' "Наполи" организованно через фланг пошёл вперёд, но Рабьо здорово сыграл на перехвате.

13' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! РОНАЛДУ! Кьеза на бровке получил мяч, ловко освободился от Инсинье и Ррахмани и прострелил в штрафную. Роналду с небольшого разворота вколотил мяч в сетку.

13' Кьеллини вынес мяч из штрафной площади, не позволив Лосано пробить. Мяч укатился за пределы боковой линии.

12' Угловой удар завершился не слишком опасным выстрелом Рабьо, который бил головой.

11' Опасно! Сандро закинул мяч в район 11-метровой отметки, и Кьеза пробил под прессингом Ррахмани. Угловой удар будет.

10' Вяло перекатывают защитники "старой синьоры" мяч на своей половине поля. Совсем упал темп в нашей игре.

9' Бентанкур присел на газон после небольшого контакта с Ррахмани. Игрок "Наполи" признал ошибку и протянул руку уругвайцу.

8' Хромает Мертенс немного, однако доктора "Наполи" пока не вмешиваются в ситуацию.

7' Безобразно был разыгран угловой у "Ювентуса" - мяч потерялся в ногах защитников "Наполи".

6' Роналду, ведя борьбу с Кулибали, выгрыз мяч для Кьезы, но итальянца удержал Ди Лоренцо.

5' Лосано отправил снаряд в сторону Руиса, но испанец запустил мяч в небеса из убойной позиции.

4' Данило пронёсся по флангу и выдал передачу в сторону Роналду, но удар у португальца не получился.

3' Кьезу подтолкнул сзади Демме - итальянец тут же поднялся, а судья обошёлся без карточки.

2' "Ювентус" сегодня играет в светлой форме, а гости из Неаполя - в тёмной.