  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
13' Гол
Роналду Криштиану
22' Желтая карточка
Кулибали Калиду
54' Желтая карточка
Алекс Сандро
63'
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
7
Роналду
Криштиану
9
Мората
Альваро
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
4
Демме
Диего
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
Ювентус
4-4-2
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

13'
Роналду Криштиану
(Кьеза Федерико)
1:0
22'
 
Кулибали Калиду
54'
 
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
54'
 
Осимхен Виктор
Демме Диего
54'
Алекс Сандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.86
2. Мората Альваро 7 (1) 0.24
3. Кьеза Федерико 7 0.24
4. Маккенни Уэстон 4 0.14
5. Кулушевски Деян 3 0.1
6. Ремзи Аарон 2 0.07
7. Дибала Пауло 2 0.07
8. Бонуччи Леонардо 2 0.07
9. Рабио Адриен 2 0.07
10. Данило Луис 1 0.03
11. Мело Артур 1 0.03
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 14 (5) 0.48
2. Лосано Ирвинг 9 0.31
3. Мертенс Дрис 8 0.28
4. Политано Маттео 8 0.28
5. Зелиньски Пётр 6 0.21
6. Петанья Андреа 4 0.14
7. Осимхен Виктор 4 0.14
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
9. Демме Диего 2 0.07
10. Элмас Эльиф 2 0.07
11. Фабиан Руис 1 0.03
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 6 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Данило Луис 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Бернардески Федерико 3 0
10. Мело Артур 3 0
11. Де Лихт Маттайс 3 0
12. Маккенни Уэстон 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 7 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12.73% (7) 14.55% (8) 14.55% (8) 14.55% (8) 14.55% (8) 29.09% (16)
 Наполи 8.2% (5) 13.11% (8) 19.67% (12) 13.11% (8) 24.59% (15) 21.31% (13)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья
Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Наполи 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Суперкубок Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 29 22 5 2 67 - 26 71
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Ювентус 1:0 Заявка 29 17 8 4 57 - 25 59
4. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
5. Наполи 0:1 Заявка 29 18 2 9 62 - 33 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло 0:1 Заявка 29 10 10 9 47 - 47 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 28 4 12 12 41 - 52 24
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 14 12 1 1 37 - 14 37
2. Ювентус 1:0 Заявка 15 11 2 2 30 - 10 35
3. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
4. Наполи 0:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло 0:1 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан 1:0 Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи 0:1 Заявка 15 8 1 6 25 - 19 25
5. Ювентус 1:0 Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло 0:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Угловой
    62'
    Угловой, заработанный "Наполи", оказался пустышкой. Полетел мяч на дальнюю штангу, и там подстраховал Хюсай.
  • 61'
    Судья провёл воспитательную беседу с Кьеллини и Ррахмани, которые слишком активно друг друга держали.
  • 60'
    По такой игре не хватает македонца Элмаса. Возможно, что Гаттузо услышит мои слова и выпустит Элифа в ближайшее время.
  • Опасный момент
    59'
    Отлично Мората сработал на перехвате, протащил снаряд несколько метров и отдал проникающий пас на Кьезу, но Федерико пробил в Мерета!
  • Опасный момент
    58'
    Опасно! Инсинье проверил Буффона на прочность ударом с близкого расстояния, и итальянец выручил!
  • Угловой
    57'
    От углового флажка подал Ди Лоренцо, но зацепиться за снаряд в воздухе не смог Осимхен.
  • Опасный момент
    56'
    Осимхен здорово развернулся и нанёс удар по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    55'
    Сандро увидел перед своим лицом жёлтую карточку - бразилец грубо остановил Ди Лоренцо.
  • Замена
    54'
    Замена в составе "Наполи", причём двойная - Лосано и Демме уступили места на поле Политано и Осимхену.
  • 54'
    Ди Лоренцо влетел в штрафную "Ювентуса", но его удар заблокировал де Лигт, своевременно выставивший ногу.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бентанкура завалили возле бровки, и уругваец выразил недовольство. Обошлось без "горчичника" для Демме.
  • 52'
    Войцех Щесны, жуя жевательную резинку, пристально наблюдает за футбольными баталиями на скамейке.
  • 51'
    Руис слишком мягко навесил в сторону ворот Буффона, и снаряд аккуратно приземлился рядом с "рамкой".
  • 50'
    Куадрадо выполнил навесную передачу в направлении Роналду, но удар головой у португальца не получился.
  • Фол, нарушение
    49'
    Сандро прихватил за спину Лосано и развернул мексиканца в сторону. Ирвин лежит и корчится от боли.
  • Опасный момент
    48'
    Буффон! Ди Лоренцо влетел в штрафную площадь и пробил из свободной зоны - 43-летний итальянец отвёл угрозу.
  • 47'
    Кьеза активно сейчас наседал на Демме, владевшего мячом в центре поля. Немец откатил снаряд Хюсаю, опасаясь потери.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья фиксирует фол - Бентанкур зацепил Инсинье. Итальянец не упал, но факт небольшого контакта отрицать глупо.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! После первого тайма "Ювентус" ведёт со счётом 1:0.
  • Угловой
    45'
    "Наполи" безобразно использовал угловой удар - Руис навесил на Кулибали, но того опередил Кьеллини.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму одну минуту.
  • 45'
    Руис прошёл мимо Мораты, но справиться с Бентанкуром, неожиданно выросшим перед ним, не смог.
  • 44'
    Минуты две "Наполи" владел мячом на половине поля "Ювентуса", но Роналду роскошно отобрал мяч у Руиса.
  • 43'
    Кьеза отошёл в оборону, чтобы подстраховать Сандро. Пришлось "Наполи" отойти чуть назад и построить новый выпад через Демме.
  • 42'
    Гаттузо выдал ценные указания Мертенсу, подозвав к себе бельгийца. Итальянец не проигрывает в Серии А с 21-го февраля.
  • Опасный момент
    41'
    Мората выдал передачу на Роналду, тот, заметив подключение Кьезы, покатил на итальянского партнёра, но удар у Федерико не получился.
  • Опасный момент
    40'
    Ух, вот это момент! По банановой дуге полетел мяч после удара Инсинье, и Буффону пришлось подпрыгнуть до самой перекладины.
  • 39'
    "Наполи" конструирует атаку через Ди Лоренцо, но итальянец выполнят бездарную передачу в направлении Лосано.
  • Опасный момент
    38'
    И вновь Куадрадо! На сей раз экс-игрок "Челси" пробил сам, но Мерет, не выходя из вратарской площадки, зафиксировал мяч намертво.
  • 37'
    Куадрадо технично устранил Инсинье, отдал передачу параллельно линии штрафной, но Кьеза мячом не распорядился.
  • 36'
    Очень эмоционально отреагировал Павел Недвед на фол. Всё так же элегантен бывший лидер сборной Чехии - длинные волосы, пиджак, стильная маска.
  • 35'
    И, кстати, срубил его возле лицевой линии Лосано. Вполне судья мог и пенальти назначить в данной ситуации.
  • Фол, нарушение
    34'
    В штрафной площади "Наполи" приземлился на газон Кьеза. Держится за лицо итальянец от боли.
  • 33'
    Роналду дежурил в районе пенальти, но до него мяч не дошёл. Возмущается звёздный форвард.
  • 32'
    Мората на фланге зацепился за мяч, но вместо сольного проходила предпочёл отдать снаряд назад в сторону Сандро.
  • 31'
    На бровке Куадрадо вёл борьбу с Хюсаем, и албанец, которым интересовался "Спартак", вышел победителем.
  • 30'
    "Наполи" перешёл в атаку - подопечные Гаттузо впятером навалились на ворота Буффона, но всё завершилось обрезом Зелиньски.
  • 29'
    Ррахмани ловко обезвредил Кьезу на фланге. Очень активен сегодня итальянец.
  • 28'
    Режиссёр телетрансляции показал Маккенни крупным планом. Американец задумчив и сосредоточен.
  • Фол, нарушение
    27'
    Зафиксирован фол на Рабьо - досталось французу от Ди Лоренцо, который врезал ему по ногам.
  • 26'
    Роналду в центре поля начал атаку пасом в сторону Кьезы, итальянец подключил Куадрадо, но колумбиец решил сыграть через Рабьо.
  • 25'
    Судья посчитал, что Мерет мог сыграть рукой за пределами штрафной, поэтому посовещался с коллегами. Но нарушения они не обнаружили.
  • 24'
    Роналду оказался около Мерета на линии штрафной - Алекс слишком сильно вышел из ворот.
  • 23'
    "Наполи" атакует через фланг - Мертенс выдал пас в сторону Лосано, но тот не успел подобраться к мячу.
  • Желтая карточка
    22'
    Кулибали нарвался на жёлтую карточку. Слишком жёстко он атаковал Куадрадо, поэтому не спорит защитник.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кьеза нарушил правила на Зелиньски - фол в атаке зафиксировал главный арбитр.
  • 20'
    Руис слишком неточно пробил по воротам Буффона. Итальянец проводил снаряд взглядом.
  • 19'
    "Ювентус" продолжает наседать на ворота "Наполи". Скорее всего, второй гол в ближайшее время мы увидим.
  • 18'
    К слову, Буффон может покинуть "Ювентус" по окончании сезона. 43-летний вратарь не собирается вешать перчатки на гвоздь.
  • 17'
    Слишком сильно навесил Инсинье, и Буффон, сделав один шаг вперёд, завладел мячом.
  • 16'
    Кьеза переместился на другой фланг и выдал пас на Данило, который покатил в сторону де Лигта. Неспешно развивается атака "Юве".
  • 15'
    "Наполи" организованно через фланг пошёл вперёд, но Рабьо здорово сыграл на перехвате.
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! РОНАЛДУ! Кьеза на бровке получил мяч, ловко освободился от Инсинье и Ррахмани и прострелил в штрафную. Роналду с небольшого разворота вколотил мяч в сетку.
  • 13'
    Кьеллини вынес мяч из штрафной площади, не позволив Лосано пробить. Мяч укатился за пределы боковой линии.
  • Угловой
    12'
    Угловой удар завершился не слишком опасным выстрелом Рабьо, который бил головой.
  • Опасный момент
    11'
    Опасно! Сандро закинул мяч в район 11-метровой отметки, и Кьеза пробил под прессингом Ррахмани. Угловой удар будет.
  • 10'
    Вяло перекатывают защитники "старой синьоры" мяч на своей половине поля. Совсем упал темп в нашей игре.
  • Фол, нарушение
    9'
    Бентанкур присел на газон после небольшого контакта с Ррахмани. Игрок "Наполи" признал ошибку и протянул руку уругвайцу.
  • 8'
    Хромает Мертенс немного, однако доктора "Наполи" пока не вмешиваются в ситуацию.
  • 7'
    Безобразно был разыгран угловой у "Ювентуса" - мяч потерялся в ногах защитников "Наполи".
  • 6'
    Роналду, ведя борьбу с Кулибали, выгрыз мяч для Кьезы, но итальянца удержал Ди Лоренцо.
  • Опасный момент
    5'
    Лосано отправил снаряд в сторону Руиса, но испанец запустил мяч в небеса из убойной позиции.
  • Опасный момент
    4'
    Данило пронёсся по флангу и выдал передачу в сторону Роналду, но удар у португальца не получился.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кьезу подтолкнул сзади Демме - итальянец тут же поднялся, а судья обошёлся без карточки.
  • 2'
    "Ювентус" сегодня играет в светлой форме, а гости из Неаполя - в тёмной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
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    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Наполи

Исход игры
Ювентус
83.4% (126)
Ничья
10.6% (16)
Наполи
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
73.79% (107)
Меньше
26.21% (38)
Обе команды забьют
Да
82.07% (119)
Нет
17.93% (26)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
58.9% (89)
1:0 Ювентус
9.9% (15)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:0 Ювентус
6.6% (10)
1:2 Наполи
4% (6)
3:1 Ювентус
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Ювентус
2% (3)
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