Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Наполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|24 (5)
|0.86
|2.
|Мората Альваро
|7 (1)
|0.25
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.25
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.14
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.11
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.07
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.07
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.07
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.07
|10.
|Данило Луис
|1
|0.04
|11.
|Мело Артур
|1
|0.04
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|14 (5)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.32
|3.
|Мертенс Дрис
|8
|0.29
|4.
|Политано Маттео
|8
|0.29
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.21
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.14
|7.
|Осимхен Виктор
|4
|0.14
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.07
|9.
|Демме Диего
|2
|0.07
|10.
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|6
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Данило Луис
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|10.
|Мело Артур
|3
|0
|11.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|12.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|13.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|6
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|12.
|Политано Маттео
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|16.
|Максимович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|12.73% (7)
|14.55% (8)
|14.55% (8)
|14.55% (8)
|14.55% (8)
|29.09% (16)
|Наполи
|8.2% (5)
|13.11% (8)
|19.67% (12)
|13.11% (8)
|24.59% (15)
|21.31% (13)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья
Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|21
|5
|2
|66 - 26
|68
|2.
|Милан
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 34
|60
|3.
|Аталанта
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|68 - 36
|58
|4.
|Наполи
|Заявка
|28
|18
|2
|8
|62 - 32
|56
|5.
|Ювентус
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|56 - 25
|56
|6.
|Лацио
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|45 - 38
|52
|7.
|Рома
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 44
|51
|8.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|38 - 34
|41
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|47 - 46
|40
|10.
|Сампдория
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|39 - 43
|36
|11.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|39 - 45
|34
|12.
|Удинезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|13.
|Дженоа
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|31 - 41
|32
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|36 - 46
|30
|15.
|Беневенто
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 54
|30
|16.
|Специя
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|37 - 53
|29
|17.
|Торино
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|41 - 52
|24
|18.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 50
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|29
|3
|11
|15
|28 - 56
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|29
|4
|3
|22
|35 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|33 - 17
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 10
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Сампдория
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|16.
|Кротоне
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 30
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 13
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|25 - 18
|25
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 26
|15
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 23
|13
|16.
|Торино
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 27
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|15 - 45
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
78.4% (40)
Ничья
13.7% (7)
Наполи
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
52.9% (27)
1:1 Ничья
13.7% (7)
2:0 Ювентус
7.8% (4)
1:0 Ювентус
5.9% (3)
1:2 Наполи
3.9% (2)
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