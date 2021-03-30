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Ювентус
 
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Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 24 (5) 0.86
2. Мората Альваро 7 (1) 0.25
3. Кьеза Федерико 7 0.25
4. Маккенни Уэстон 4 0.14
5. Кулушевски Деян 3 0.11
6. Ремзи Аарон 2 0.07
7. Дибала Пауло 2 0.07
8. Бонуччи Леонардо 2 0.07
9. Рабио Адриен 2 0.07
10. Данило Луис 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 14 (5) 0.5
2. Лосано Ирвинг 9 0.32
3. Мертенс Дрис 8 0.29
4. Политано Маттео 8 0.29
5. Зелиньски Пётр 6 0.21
6. Петанья Андреа 4 0.14
7. Осимхен Виктор 4 0.14
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.07
9. Демме Диего 2 0.07
10. Элмас Эльиф 2 0.07
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 6 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Данило Луис 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Бернардески Федерико 3 0
10. Мело Артур 3 0
11. Де Лихт Маттайс 3 0
12. Маккенни Уэстон 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Пинсольо Карло 0 1
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 10 0
2. Кулибали Калиду 6 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Зелиньски Пётр 2 0
12. Политано Маттео 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Гулам Фаузи 1 0
16. Максимович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12.73% (7) 14.55% (8) 14.55% (8) 14.55% (8) 14.55% (8) 29.09% (16)
 Наполи 8.2% (5) 13.11% (8) 19.67% (12) 13.11% (8) 24.59% (15) 21.31% (13)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту
Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Наполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья
Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Наполи 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Суперкубок Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A
Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 28 21 5 2 66 - 26 68
2. Милан Заявка 29 18 6 5 54 - 34 60
3. Аталанта Заявка 29 17 7 5 68 - 36 58
4. Наполи Заявка 28 18 2 8 62 - 32 56
5. Ювентус Заявка 28 16 8 4 56 - 25 56
6. Лацио Заявка 28 16 4 8 45 - 38 52
7. Рома Заявка 29 15 6 8 53 - 44 51
8. Верона Заявка 29 11 8 10 38 - 34 41
9. Сассуоло Заявка 28 10 10 8 47 - 46 40
10. Сампдория Заявка 29 10 6 13 39 - 43 36
11. Болонья Заявка 29 9 7 13 39 - 45 34
12. Удинезе Заявка 29 8 9 12 32 - 39 33
13. Дженоа Заявка 29 7 11 11 31 - 41 32
14. Фиорентина Заявка 29 7 9 13 36 - 46 30
15. Беневенто Заявка 29 7 9 13 30 - 54 30
16. Специя Заявка 29 7 8 14 37 - 53 29
17. Торино Заявка 28 4 12 12 41 - 52 24
18. Кальяри Заявка 29 5 7 17 31 - 50 22
19. Парма Заявка 29 3 11 15 28 - 56 20
20. Кротоне Заявка 29 4 3 22 35 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 15 10 3 2 33 - 17 33
3. Ювентус Заявка 14 10 2 2 29 - 10 32
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10. Сампдория Заявка 14 6 2 6 22 - 21 20
11. Фиорентина Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 14 5 3 6 12 - 13 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 15 2 6 7 15 - 30 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 15 2 5 8 9 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 12 1 1 28 - 13 37
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4. Наполи Заявка 14 8 1 5 25 - 18 25
5. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
6. Лацио Заявка 14 7 2 5 22 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
13. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
14. Дженоа Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Болонья Заявка 15 3 4 8 15 - 23 13
16. Торино Заявка 14 3 4 7 21 - 27 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 14 2 4 8 16 - 24 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 15 0 2 13 15 - 45 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2021, осталось 2 дня 5 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ювентус 78.4% (40)
    X 13.7% (7)
    Наполи 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    2.04
    3.98
    4.07
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Ювентус - Наполи онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    78.4% (40)
    Ничья
    13.7% (7)
    Наполи
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    52.9% (27)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    2:0 Ювентус
    7.8% (4)
    1:0 Ювентус
    5.9% (3)
    1:2 Наполи
    3.9% (2)
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