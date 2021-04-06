Первый тайм

17' Князь Альбер II тоже на игре, несмотря на отсутствие зрителей. Видимо, на него правило не распространяется. Наверно, работником клуба его записали.

16' У "Монако" мяч перестал доходить до подступов к штрафной площади, плотно и уверенно играет в обороне "Метц".

15' Небольшая пауза у нас в игре, темп игры невысокий. Сентонз сейчас пытался по правому флангу продраться, но опередил его игрок "Монако".

13' Ещё одна атака "Метца", Булая наносил удар из-за пределов штрафной площади, небольшой рикошет не смутил Маецки, который мяч в руки поймал.