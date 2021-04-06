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  3. Франция
Монако
0:0
Первый тайм: 18'
Метц
0' 18'
1
Маецки
Радослав
4
Сидибе
Джибриль
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Марипан
Гильермо
2
Балло-Туре
Фоде
7
Дьятта
Крепен
6
Матазо
Элио
8
Фофана
Юссуф
11
Желсон
Мартиньш
10
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
1
Укидья
Александр
6
Фофана
Мамаду
4
Куяте
Кики
2
Бронн
Дилан
3
Сентонз
Фабьен
8
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
11
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Лейя-Исека
Аарон
7
Вагнер
да
Силва
Монако
4-4-2
Метц
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 0.33
2. Фолланд Кевин 1 0.33
3. Агилар Рубен 1 0.33
4. Фабрегас Сеск 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер да Силва 2 (1) 0.67
2. Лейя-Исека Аарон 1 0.33
3. Сарр Пап 1 0.33
4. Эмброуз Тьерри 1 (1) 0.33
5. Сентонз Фабьен 1 (1) 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Метц 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако
Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц
Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 10
Монако 4:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок
Монако 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
1/8 финала
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Монако
0 Метц
0 Седан
0 Анже
0 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
0 Олимпик Сомюр
0 Тулуза
0 Вольтижёр
0 Монпелье
0 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Ред Стар (Франция)
0 Лион
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 17'
    Князь Альбер II тоже на игре, несмотря на отсутствие зрителей. Видимо, на него правило не распространяется. Наверно, работником клуба его записали.
  • 16'
    У "Монако" мяч перестал доходить до подступов к штрафной площади, плотно и уверенно играет в обороне "Метц".
  • 15'
    Небольшая пауза у нас в игре, темп игры невысокий. Сентонз сейчас пытался по правому флангу продраться, но опередил его игрок "Монако".
  • 13'
    Ещё одна атака "Метца", Булая наносил удар из-за пределов штрафной площади, небольшой рикошет не смутил Маецки, который мяч в руки поймал.
  • 11'
    Неплохо подключился к атаке Сентонз, пробивал он головой сходу, но получилось неточно.
  • 9'
    Приличный скорости на первых минутах нашей встречи, но без ворот в основном играют команды.
  • 7'
    Игроки "Метца" покатали мяч на половине поля соперника, обострить игру не получилось у гостей.
  • 6'
    Прострел с фланга в штрафную площадь "Монако", Марипан выбивает мяч.
  • 4'
    Неплохо начинает "Монако", но и "Метц" неплохо держит мяч на первых минутах.
  • Опасный момент
    2'
    Бен-Йеддер отличной передачей вывел на ворота Желсона Мартиньша, который один на один выскочил, пробил низом, и лишь Укидья отразил удар! Отличный сейв!
  • 1'
    Сразу пошли вперёд игроки "Метца", неплохой заброс в штрафную площадь хозяев, но внимательно играют защитники "Монако".
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Метца". В тёмной форме сегодня гости играют, а "Монако" сыграет в белых майках с красной полосой, красных трусах.
  • До матча
  • Судья
    Главный арбитр сегодняшней встречи - Жереми Пиньяр. Пожелаем ему удачи! У нас всё готово к началу поединка!
  • Что интересно, команды на выходных сыграли матч чемпионата Франции, и "Монако" также дома одержал уверенную победу - 4:0. Александр Головин сегодня в запасе, многие игроки основы получили возможность для передышки.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречаются команды "Монако" и "Метц". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 152
Монако 94.7% (144)
X 1.3% (2)
Метц 3.9% (6)
+0
выиграет Монако
Монако конечно же постарается в игре за Кубок показать все самое лучшее.
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Метц
1.55
5.20
9.20
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Прогнозы на матч Монако 0:0 Метц

Исход игры
Монако
94.7% (144)
Ничья
1.3% (2)
Метц
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
43.84% (64)
Нет
56.16% (82)
Популярный счёт
2:0 Монако
39.5% (60)
2:1 Монако
24.3% (37)
3:1 Монако
14.5% (22)
1:0 Монако
8.6% (13)
3:0 Монако
4.6% (7)
0:1 Метц
1.3% (2)
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