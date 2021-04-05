Монако конечно же постарается в игре за Кубок показать все самое лучшее.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|0.5
|2.
|Фолланд Кевин
|1
|0.5
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0.5
|4.
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер да Силва
|2 (1)
|1
|2.
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0.5
|3.
|Сарр Пап
|1
|0.5
|4.
|Эмброуз Тьерри
|1 (1)
|0.5
|5.
|Сентонз Фабьен
|1 (1)
|0.5
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Метц
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)