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Монако
 
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Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 0.5
2. Фолланд Кевин 1 0.5
3. Агилар Рубен 1 0.5
4. Фабрегас Сеск 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер да Силва 2 (1) 1
2. Лейя-Исека Аарон 1 0.5
3. Сарр Пап 1 0.5
4. Эмброуз Тьерри 1 (1) 0.5
5. Сентонз Фабьен 1 (1) 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Метц 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако
Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц
Метц 0:1 Анже Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц

Последние игры между собой

Монако: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 10
Монако 4:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок
Монако 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
1/8 финала
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Монако
0 Метц
0 Седан
0 Анже
0 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
0 Олимпик Сомюр
0 Тулуза
0 Вольтижёр
0 Монпелье
0 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Ред Стар (Франция)
0 Лион
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Метц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2021, осталось 1 день 5 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 88
    Монако 95.5% (84)
    X 3.4% (3)
    Метц 1.1% (1)
    -1
    выиграет Монако
    Монако конечно же постарается в игре за Кубок показать все самое лучшее.
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Метц
    1.46
    4.95
    8.70
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    Прогнозы на матч Монако - Метц

    Исход игры
    Монако
    95.5% (84)
    Ничья
    3.4% (3)
    Метц
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (44)
    Меньше
    47.62% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (42)
    Нет
    50% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    31.8% (28)
    2:1 Монако
    30.7% (27)
    3:1 Монако
    12.5% (11)
    1:0 Монако
    11.4% (10)
    3:0 Монако
    4.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (2)
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