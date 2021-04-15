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Сённерйюск
3:1
Конец матча

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
49' Гол
Симонсен Йеппе
2:0
55' Гол в свои ворота
Шольц Александр
3:0
83' Гол
Симонсен Йеппе
3:1
86' Гол
Феррейра Эвандер
90'+6
28
Флё
Николай
6
Шмидль
Филипп
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
21
Симонсен
Йеппе
77
Хассан
Рилван
22
Фредериксен
Эмиль
11
Финне
Бор
20
Кристиансен
Петер
10
Anders
Jacobsen
II
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
17
Аилтон
Сильва
40
Каюсте
Йенс
43
Мадсен
Николас
34
Андерсон
Микаэль
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
11
Мабиль
Авер
Сённерйюск
4-5-1
Митьюлланд
4-3-3

Ход матча

49'
Симонсен Йеппе
1:0
55'
Шольц Александр
2:0
59'
 
Феррейра Эвандер
Мадсен Николас
59'
 
Ониика Фрэнк
Каюсте Йенс
64'
Виндерслев Расмус
Финне Бор
 
64'
Райт Хаджи
Anders Jacobsen II
 
67'
 
Каба Сори
Андерсон Микаэль
69'
Эскесен Юлиус
Хассан Рилван
 
69'
Экани Виктор
Фредериксен Эмиль
 
76'
 
Систо Пионе
Мабиль Авер
83'
Симонсен Йеппе
3:0
86'
3:1
Феррейра Эвандер

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симонсен Йеппе 2 0.33
2. Райт Хаджи 2 0.33
3. Emil Holm 2 0.33
4. Финне Бор 1 0.17
5. Гартенманн Стефан 1 0.17
6. Экани Виктор 1 0.17
7. Фредериксен Эмиль 1 0.17
8. Кристиансен Петер 1 0.17
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исаксен Густав 2 0.33
2. Каба Сори 2 (1) 0.33
3. Вибе Лассе 1 0.17
4. Хег Даниэль 1 0.17
5. Пфайффер Лука 1 0.17
6. Феррейра Эвандер 1 0.17
7. Сери Яфет 1 0.17

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Сённерйюск 18.18% (2) 0 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3) 9.09% (1)
 Митьюлланд 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле
Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Кубок Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
1/4 финала
4 Орхус
3 Б-93
1 Вайле
3 Раннерс
1 Оденсе
5 Митьюлланд
2 Фремад Амагер
6 Сённерйюск
1/2 финала
1 Орхус
3 Раннерс
2 Митьюлланд
3 Сённерйюск
Финал
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