Второй тайм

96' Сённерйюск заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кристиансен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Удар от ворот произведет Сённерйюск

94' Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Сённерйюск

92' Шмидль Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Отличные скиллы показывает Систо Пионе , обводя своих соперников

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сённерйюск

90' Систо Пионе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Сённерйюск

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эскесен Юлиус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Митьюлланд

86' Райт Хаджи из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

85' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шмидль Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

84' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Г О О О О Л - Симонсен Йеппе изменил счет на табло!

83' Отличные скиллы показывает Симонсен Йеппе , обводя своих соперников

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Митьюлланд

82' Как он промахнулся? Кристиансен Петер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сённерйюск

80' Какой промах! Каба Сори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

80' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Симонсен Йеппе из команды Сённерйюск

79' Шмидль Филипп из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Шмидль Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Бангор Патрик получил желтую карточку от судьи

75' Удар от ворот произведет Митьюлланд

75' Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Удар от ворот произведет Сённерйюск

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Флё Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

72' Флё Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Сённерйюск

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сённерйюск

69' Мабиль Авер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Фредериксен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

67' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Сённерйюск

65' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Аилтон Сильва из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Удар от ворот произведет Сённерйюск

57' Каюсте Йенс из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

55' Г О О О О Л - Шольц Александр уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Каюсте Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Каюсте Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Сённерйюск

49' Г О О О О Л - Симонсен Йеппе забивает!

49' Плохо сыграл Аилтон Сильва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Андерссон Йоэль не смог попасть в створ ударом издали

46' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника