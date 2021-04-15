Сённерйюск
3:1
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк
Митьюлланд
1:0
49' ГолСимонсен Йеппе
2:0
55' Гол в свои воротаШольц Александр
3:0
83' ГолСимонсен Йеппе
3:1
86' ГолФеррейра Эвандер
28
Флё
Николай
11
Финне
Бор
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Арабаси РониНападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
46 Сери ЯфетЗащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
49'
1:0
55'
2:0
83'
3:0
86'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симонсен Йеппе
|2
|0.33
|2.
|Райт Хаджи
|2
|0.33
|3.
|Emil Holm
|2
|0.33
|4.
|Финне Бор
|1
|0.17
|5.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.17
|6.
|Экани Виктор
|1
|0.17
|7.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.17
|8.
|Кристиансен Петер
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исаксен Густав
|2
|0.33
|2.
|Каба Сори
|2 (1)
|0.33
|3.
|Вибе Лассе
|1
|0.17
|4.
|Хег Даниэль
|1
|0.17
|5.
|Пфайффер Лука
|1
|0.17
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.17
|7.
|Сери Яфет
|1
|0.17
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Сённерйюск
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Митьюлланд
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +16 =1 -3Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле
Копенгаген 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Оденсе Митьюлланд 0:1 Орхус Люнгбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Брондбю Ольборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Хорсенс Оденсе 1:2 Митьюлланд Раннерс 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Силькеборг Митьюлланд 3:1 Ольборг Митьюлланд 2:0 Орхус Митьюлланд 3:1 Нордшелланн Копенгаген 1:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Митьюлланд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?