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  3. Англия
Саутгемптон
2:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Бёрнли
0'
0:1
12' Пенальти
Вуд Крис
0:2
28' Гол
Выдра Матей
1:2
31' Гол
Армстронг Стюарт
2:2
42' Гол
Ингс Дэнни
59'
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
32
Уолкотт
Тео
11
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
Саутгемптон
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Вуд Крис
28'
0:2
Выдра Матей
(Вуд Крис)
31'
Армстронг Стюарт
(Ингс Дэнни)
1:2
33'
 
Тэйлор Чарли
Питерс Эрик
42'
Ингс Дэнни
(Редмонд Натан)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 9 (2) 0.3
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.23
3. Адамс Че 7 0.23
4. Армстронг Стюарт 4 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.1
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Минамино Такуми 2 0.07
8. Редмонд Натан 1 0.03
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 7 (1) 0.23
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.1
3. Макнил Дуайт 2 0.07
4. Выдра Матей 2 0.07
5. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
6. Ми Бен 2 0.07
7. Родригес Джей 1 0.03
8. Вествуд Эшли 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Данн Джимми 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Лоутон Мэттью 4 0
4. Тарковски Джеймс 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Тэйлор Чарли 1 0
15. Поуп Ник 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.11% (4) 22.22% (8) 30.56% (11) 16.67% (6) 5.56% (2) 13.89% (5)
 Бёрнли 33.33% (7) 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
5. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
6. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
7. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
8. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
9. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
10. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
11. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон 2:2 Заявка 30 9 7 14 38 - 53 34
15. Бёрнли 2:2 Заявка 30 8 10 12 24 - 39 34
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
11. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
12. Саутгемптон 2:2 Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
13. Бёрнли 2:2 Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
8. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон 2:2 Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли 2:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 23 16
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Ингс на чужой половине поля нарушил правила.
  • Травма, повреждение
    57'
    Беднарек получил травму после борьбы вверху с Вудом. Неудачно приземлился Ян.
  • 56'
    Макнил слева сделал передачу в штрафную площадь на Вуда, которому не позволил сыграть Вестергор.
  • 54'
    Длинный заброс Беднарека вперёд получился безадресным.
  • 52'
    Тэйлор слева навесил к воротам, но Вуд не смог удачно пробить головой по воротам.
  • 50'
    У Ингса не прошёл пас по центру в штрафную площадь на ход Диалло. Тэйлор с умел сыграть на перехвате и не дал состояться выходу один на один.
  • Фол, нарушение
    48'
    Выдра в чужой штрафной площади отпустил от себя мяч и зацепил ногу Бертранда.
  • 47'
    Уокер-Питерс справа прострелил к воротам. Поуп на выходе забрал мяч в руки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Саутгемптоне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Саутгемптон" - "Бёрнли" - 2:2.
  • Угловой
    45'
    Уорд-Праус от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол, но Поуп сыграл внимательно и поймал мяч.
  • 45'
    Под удар Диалло с девятнадцати метров подставил голову Тарковски.
  • Угловой
    45'
    Вествуд от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 45'
    Навес Армстронга справа получился слабым и мяч достался соперникам.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Марринер во втором тайме.
  • 45'
    Бертранд слева навесил к воротам, но вверху первым на мяче вновь оказывается Ми.
  • 44'
    Навес Уор-Прауса справа в центр штрафной площади прервал Ми.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    ИНГС!!! Уокер-Питерс справа отправил мяч вперёд, который чуть подправил Редмонд. Ингс на вираже ушёл от Ми, вошёл в штрафную площадь и переиграл Поупа.
  • Угловой
    41'
    Уорд-Праус от углового флага навесил на Беднарека, которому в верховой борьбе не удалось пробить в сторону ворот.
  • 40'
    Редмонд слева в штрафной площади получил пас от Армстронга, сместился в центр и пробил по воротам. Тарковски оказался на пути мяча.
  • 39'
    Редмонд слева прострелил к дальней штанге, куда набегал Уолкотт. Но Тэйлор опередил Тео и аккуратно выбил мяч вперёд.
  • 38'
    Армстронг слева навесил в штрафную площадь, где борьбу вверху выиграл Ми и сыграл на вынос.
  • Угловой
    37'
    Уорд-Праус от углового флага навесил на линию штрафной площади , где Тарковски опередил соперника и забрал мяч.
  • 36'
    Удар Уокер-Питерса справа из пределов штрафной площади заблокировал Тарковски.
  • 35'
    Вестергор не смог точно исполнить перевод направо на Уокер-Питерса.
  • 34'
    Вуд из центра штрафной площади сделал неточный пас в касание налево на Выдру.
  • Замена
    33'
    Замена в составе "Бёрнли": вместо Эрика Питерса на поле вышел Чарли Тэйлор.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    АРМСТРОНГ!!! Уорд-Праус слева покатил мяч на Ингса, который пяткой в касание сделал пас к линии штрафной площади. Арстронг опередил соперников и сильно пробил в левый угол.
  • 30'
    Подача Уорд-Прауса справа не дошла до Ингса.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ВЫДРА!!! Ми со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд. Вуд сделал скидку на ход Выдре, который с семнадцати метров вколотил мяч в ближний угол.
  • 26'
    Питерс прихрамывая ушёл за пределы поля. Игра возобновилась.
  • Травма, повреждение
    25'
    Питерс снова лежит на газоне. Похоже, снова Эрик с кем-то неудачно столкнулся.
  • Угловой
    24'
    Уорд-Праус от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Ингса, чей удар с линии  штрафной площади заблокировали соперники.
  • Опасный момент
    23'
    Редмонд слева от угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот. но Поуп успел сложиться и отбить мяч.
  • 22'
    Уолкотт с Редмондом справа с разных дистанций били по воротам, но на пути мяча постоянно оказывался кто-то из игроков "Бёрнли".
  • Фол, нарушение
    21'
    Вуд у чужих ворот нарушил правила в борьбе с Форстером после навеса справа.
  • 20'
    Прострел Гудмундссона справа к воротам на Вуда перехватил Вестергор.
  • 18'
    Макнил на левом фланге не смог переиграть Уокер-Питерса, но на помощь пришёл Питерс и прострелил к воротам. Защитники "Саутгемптона" мяч перехватили.
  • 17'
    Длинными забросами вперёд обменялись команды. Мяч без борьбы доставался соперникам.
  • Фол, нарушение
    16'
    Браунхилл в центре поля сбил Армстронга.
  • 15'
    Навес Бертранда слева со штрафного к воротам ударом не завершился. Гости вынесли мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    14'
    Гудмундссон на фланге ударил по ногам Бертранда.
  • Пенальти
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ВУД!!! Вуд реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот. Форстер упал в угол, а выставленной ноги оказалось мало для отражения удара.
  • Пенальти!
    12'
    Пенальти назначил Марринер после просмотра повтора.
  • Видеоповтор
    12'
    Марринер отправился смотреть повтор со стыком Питерса и Уокер-Питерса. Будет ли пенальти?
  • Травма, повреждение
    11'
    Питнерсу требуется помощь медиков после стыка с Уокер-Питерсом.
  • 11'
    Прострел Питерса слева к воротам заблокировал Редмонд.  "Бёрнли" активнее проводит стартовый отрезок матча.
  • 10'
    У Макнила слева не прошёл прострел к воротам на Выдру.
  • 9'
    Макнил со штрафного сделал заброс к воротам, где в верховой борьбе нарушил правила кто-то из игроков "Бёрнли".
  • Фол, нарушение
    8'
    Диалло сбил Выдру на подходе к штрафной площади. Двадцать восемь метров до ворот.
  • Видеоповтор
    7'
    Ингс с двадцати двух метров пробил по воротам, ног на пути мяча оказалось сразу три соперника.Попал ли мяч в руку Ми? в этом разберётся ВАР.
  • 6'
    Уорд-Праус исполнил перевод направо. куда вышел Поуп и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бертранд на чужой половине поля  подтолкнул в спину Гудмундссона.
  • 4'
    Макнил исполнил первый угловой удар в матче. Форстер на выходе кулаком добрался до мяча и отправил его на противоположный фланг.
  • Опасный момент
    3'
    Выдра слева с четырнадцати метров аккуратно низом пробил в дальний угол. Форстер с трудом в прыжке отвёл угрозу от ворот.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах, "Бёрнли" - а жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрисе"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 30 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Бёрнли». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 138
    Саутгемптон 73.9% (102)
    X 19.6% (27)
    Бёрнли 6.5% (9)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Обе команды по игре среднего класса. Некоторое предпочтение я бы отдал Саутгемптону, тем более, что команда... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
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    Саутгемптон
    Ничья
    Бёрнли
    2.13
    3.40
    4.57
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Где смотреть матч Саутгемптон 2:2 Бёрнли онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Бёрнли

Исход игры
Саутгемптон
73.9% (102)
Ничья
19.6% (27)
Бёрнли
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (47)
Меньше
64.66% (86)
Обе команды забьют
Да
51.88% (69)
Нет
48.12% (64)
Популярный счёт
1:0 Саутгемптон
37% (51)
2:1 Саутгемптон
26.1% (36)
1:1 Ничья
15.9% (22)
2:0 Саутгемптон
6.5% (9)
1:2 Бёрнли
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Саутгемптон
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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