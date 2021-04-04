Обе команды по игре среднего класса. Некоторое предпочтение я бы отдал Саутгемптону, тем более, что команда... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|9 (2)
|0.3
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.23
|3.
|Адамс Че
|7
|0.23
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.13
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.1
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.07
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|8.
|Редмонд Натан
|1
|0.03
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|7 (1)
|0.23
|2.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.1
|3.
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|4.
|Выдра Матей
|2
|0.07
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.07
|6.
|Ми Бен
|2
|0.07
|7.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|8.
|Вествуд Эшли
|1
|0.03
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|11.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|4
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Лонг Кевин
|2
|0
|9.
|Ми Бен
|2
|0
|10.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|15.
|Поуп Ник
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|30.56% (11)
|16.67% (6)
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|Бёрнли
|33.33% (7)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|8.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|10.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|30
|9
|7
|14
|38 - 53
|34
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|30
|8
|10
|12
|24 - 39
|34
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|12.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|13.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 23
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4