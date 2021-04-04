Тэйлор слева навесил к воротам, но Вуд не смог удачно пробить головой по воротам.

Макнил слева сделал передачу в штрафную площадь на Вуда, которому не позволил сыграть Вестергор.

Беднарек получил травму после борьбы вверху с Вудом. Неудачно приземлился Ян.

Второй тайм в Саутгемптоне!

Уокер-Питерс справа прострелил к воротам. Поуп на выходе забрал мяч в руки.

Выдра в чужой штрафной площади отпустил от себя мяч и зацепил ногу Бертранда.

У Ингса не прошёл пас по центру в штрафную площадь на ход Диалло. Тэйлор с умел сыграть на перехвате и не дал состояться выходу один на один.

Первый тайм

— Перерыв! "Саутгемптон" - "Бёрнли" - 2:2.

45' Уорд-Праус от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол, но Поуп сыграл внимательно и поймал мяч.

45' Под удар Диалло с девятнадцати метров подставил голову Тарковски.

45' Вествуд от углового флага навесил к ближней штанге. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

45' Навес Армстронга справа получился слабым и мяч достался соперникам.

45' 4 минуты добавил Марринер во втором тайме.

45' Бертранд слева навесил к воротам, но вверху первым на мяче вновь оказывается Ми.

44' Навес Уор-Прауса справа в центр штрафной площади прервал Ми.

42' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:2!!!

ИНГС!!! Уокер-Питерс справа отправил мяч вперёд, который чуть подправил Редмонд. Ингс на вираже ушёл от Ми, вошёл в штрафную площадь и переиграл Поупа.

41' Уорд-Праус от углового флага навесил на Беднарека, которому в верховой борьбе не удалось пробить в сторону ворот.

40' Редмонд слева в штрафной площади получил пас от Армстронга, сместился в центр и пробил по воротам. Тарковски оказался на пути мяча.

39' Редмонд слева прострелил к дальней штанге, куда набегал Уолкотт. Но Тэйлор опередил Тео и аккуратно выбил мяч вперёд.

38' Армстронг слева навесил в штрафную площадь, где борьбу вверху выиграл Ми и сыграл на вынос.

37' Уорд-Праус от углового флага навесил на линию штрафной площади , где Тарковски опередил соперника и забрал мяч.

36' Удар Уокер-Питерса справа из пределов штрафной площади заблокировал Тарковски.

35' Вестергор не смог точно исполнить перевод направо на Уокер-Питерса.

34' Вуд из центра штрафной площади сделал неточный пас в касание налево на Выдру.

33' Замена в составе "Бёрнли": вместо Эрика Питерса на поле вышел Чарли Тэйлор.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

АРМСТРОНГ!!! Уорд-Праус слева покатил мяч на Ингса, который пяткой в касание сделал пас к линии штрафной площади. Арстронг опередил соперников и сильно пробил в левый угол.

30' Подача Уорд-Прауса справа не дошла до Ингса.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ВЫДРА!!! Ми со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд. Вуд сделал скидку на ход Выдре, который с семнадцати метров вколотил мяч в ближний угол.

26' Питерс прихрамывая ушёл за пределы поля. Игра возобновилась.

25' Питерс снова лежит на газоне. Похоже, снова Эрик с кем-то неудачно столкнулся.

24' Уорд-Праус от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Ингса, чей удар с линии штрафной площади заблокировали соперники.

23' Редмонд слева от угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот. но Поуп успел сложиться и отбить мяч.

22' Уолкотт с Редмондом справа с разных дистанций били по воротам, но на пути мяча постоянно оказывался кто-то из игроков "Бёрнли".

21' Вуд у чужих ворот нарушил правила в борьбе с Форстером после навеса справа.

20' Прострел Гудмундссона справа к воротам на Вуда перехватил Вестергор.

18' Макнил на левом фланге не смог переиграть Уокер-Питерса, но на помощь пришёл Питерс и прострелил к воротам. Защитники "Саутгемптона" мяч перехватили.

17' Длинными забросами вперёд обменялись команды. Мяч без борьбы доставался соперникам.

16' Браунхилл в центре поля сбил Армстронга.

15' Навес Бертранда слева со штрафного к воротам ударом не завершился. Гости вынесли мяч к центральному кругу.

14' Гудмундссон на фланге ударил по ногам Бертранда.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВУД!!! Вуд реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот. Форстер упал в угол, а выставленной ноги оказалось мало для отражения удара.

12' Пенальти назначил Марринер после просмотра повтора.

12' Марринер отправился смотреть повтор со стыком Питерса и Уокер-Питерса. Будет ли пенальти?

11' Питнерсу требуется помощь медиков после стыка с Уокер-Питерсом.

11' Прострел Питерса слева к воротам заблокировал Редмонд. "Бёрнли" активнее проводит стартовый отрезок матча.

10' У Макнила слева не прошёл прострел к воротам на Выдру.

9' Макнил со штрафного сделал заброс к воротам, где в верховой борьбе нарушил правила кто-то из игроков "Бёрнли".

8' Диалло сбил Выдру на подходе к штрафной площади. Двадцать восемь метров до ворот.

7' Ингс с двадцати двух метров пробил по воротам, ног на пути мяча оказалось сразу три соперника.Попал ли мяч в руку Ми? в этом разберётся ВАР.

6' Уорд-Праус исполнил перевод направо. куда вышел Поуп и забрал мяч в руки.

5' Бертранд на чужой половине поля подтолкнул в спину Гудмундссона.

4' Макнил исполнил первый угловой удар в матче. Форстер на выходе кулаком добрался до мяча и отправил его на противоположный фланг.

3' Выдра слева с четырнадцати метров аккуратно низом пробил в дальний угол. Форстер с трудом в прыжке отвёл угрозу от ворот.

2' "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах, "Бёрнли" - а жёлтых футболках и чёрных трусах.