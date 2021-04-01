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Саутгемптон
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.28
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.24
3. Адамс Че 7 0.24
4. Армстронг Стюарт 3 0.1
5. Вестергор Янник 3 0.1
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Минамино Такуми 2 0.07
8. Ромеу Ориоль 1 0.03
9. Редмонд Натан 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 6 0.21
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.1
3. Макнил Дуайт 2 0.07
4. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
5. Ми Бен 2 0.07
6. Родригес Джей 1 0.03
7. Вествуд Эшли 1 0.03
8. Выдра Матей 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Данн Джимми 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Лоутон Мэттью 4 0
4. Тарковски Джеймс 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Тэйлор Чарли 1 0
15. Поуп Ник 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.11% (4) 22.22% (8) 30.56% (11) 16.67% (6) 5.56% (2) 13.89% (5)
 Бёрнли 33.33% (7) 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Бёрнли: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Бёрнли Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:3 Бёрнли Кубок Саутгемптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Бёрнли Бёрнли 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Бёрнли Бёрнли 2:3 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 17 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Саутгемптон 79.3% (46)
    X 13.8% (8)
    Бёрнли 6.9% (4)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Обе команды по игре среднего класса. Некоторое предпочтение я бы отдал Саутгемптону, тем более, что команда... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Бёрнли
    2.17
    3.36
    3.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.36 3.78
    Бонус: 1 000 ₽ 2.15 3.35 3.71
      2.14 3.32 3.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.07 3.96 1.25 2.62 1.49 1.97 1.97 1.52 2.48 1.29 3.58 1.18 4.88 1.07 8.20
    9.26 1.06 7.45 1.09 3.21 1.37 2.41 1.60 1.74 2.15 1.40 3.06 1.29 3.82 1.12 6.65 1.11 7.10 15.62 1.02
    3.23 1.38 2.83 1.48 2.41 1.62 1.99 1.92 1.74 2.20 1.56 2.58 1.26 4.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.48 2.65 1.22 4.30 1.08 8.00
    2.65 1.43 1.72 2.02 1.36 2.95 1.09 6.30 1.07 7.10
    2.81 1.49 2.29 1.68 1.78 2.16 1.50 2.77 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.00 1.39 1.82 1.99 1.42 2.87 1.18 4.78
    3.55 1.26 2.37 1.53 1.57 2.28 1.22 3.90 1.14 5.10 11.00 1.02

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.80
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.15 1.17
    4.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.55 1.25
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Бёрнли

    Исход игры
    Саутгемптон
    79.3% (46)
    Ничья
    13.8% (8)
    Бёрнли
    6.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (18)
    Меньше
    67.27% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Саутгемптон
    37.9% (22)
    2:1 Саутгемптон
    25.9% (15)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    2:0 Саутгемптон
    12.1% (7)
    1:2 Бёрнли
    5.2% (3)
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