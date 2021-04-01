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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.55
2. Рэшфорд Маркус 9 0.31
3. Кавани Эдинсон 6 0.21
4. Марсьяль Антони 4 0.14
5. Мактоминай Скотт 4 0.14
6. Погба Поль 3 0.1
7. Джеймс Дэниэл 3 0.1
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.07
9. Магуайр Гарри 2 0.07
10. Шоу Люк 1 0.03
11. Линделоф Виктор 1 0.03
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.03
13. Ван де Бек Донни 1 0.03
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.28
2. Троссар Леандро 4 0.14
3. Данк Льюис 4 0.14
4. Уэлбек Данни 3 0.1
5. Гросс Паскаль 2 (2) 0.07
6. Коннолли Аарон 2 0.07
7. Марч Соломон 2 0.07
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 8 0
2. Шоу Люк 6 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 4 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Погба Поль 3 0
7. Джеймс Дэниэл 3 0
8. Матич Неманья 2 0
9. Байи Эрик 2 0
10. Туанзебе Аксел 2 0
11. Хендерсон Дин 2 0
12. Уан-Биссака Аарон 2 0
13. Марсьяль Антони 0 1
14. Кавани Эдинсон 1 0
15. Ван де Бек Донни 1 0
16. Мактоминай Скотт 1 0
17. Фосу-Менса Тимоти 1 0
18. Гринвуд Мэйсон 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Джаханбакш Алиреза 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 7.55% (4) 18.87% (10) 13.21% (7) 11.32% (6) 24.53% (13) 24.53% (13)
 Брайтон 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 25.81% (8) 9.68% (3) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон
Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 2 дня 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Манчестер Юнайтед 98.2% (55)
    X 0% (0)
    Брайтон 1.8% (1)
    0
    выиграет Манчестер Юнайтед
    Как и в прошлом году Мачестер Юнайтед вполне может отгрузить и 3 гола Брайтону. Уверен в победе Мачестера....
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    1.73
    4.06
    5.53
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.04 5.30
    Бонус: 1 000 ₽ 1.69 4.06 5.11
      1.69 3.97 5.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.04 4.68 1.19 3.01 1.39 2.20 1.78 1.66 2.23 1.38 3.06 1.23 4.16 1.10 6.70
    11.07 1.05 9.35 1.07 3.63 1.31 2.72 1.49 1.90 1.96 1.51 2.66 1.34 3.41 1.15 5.74 1.12 6.78 1.03 14.68 1.02 15.62
    3.49 1.34 2.68 1.52 2.17 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.48 2.82 1.33 3.55 1.12 7.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.57 2.40 1.27 3.76 1.10 6.80
    2.85 1.38 1.92 1.82 1.42 2.70 1.13 5.30 1.08 6.80
    3.03 1.43 2.49 1.59 1.94 1.96 1.58 2.52 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.30 1.33 1.97 1.84 1.48 2.65 1.22 4.24
    3.90 1.22 2.62 1.44 1.63 2.16 1.25 3.60 1.18 4.40 9.80 1.03

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.83
    1.91 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    4.60 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.40 1.27
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98.2% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Брайтон
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    35.85% (19)
    Нет
    64.15% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    43.6% (24)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    25.5% (14)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    9.1% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.1% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (4)
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