Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|14
|0.5
|2.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.21
|3.
|Родригес Хамес
|5
|0.18
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.14
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.11
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.07
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Дэвис Том
|0
|0
|15.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.31
|2.
|Бентеке Кристиан
|5
|0.17
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.1
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.07
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|9.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|10.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Холгейт Мэйсон
|6
|0
|3.
|Ришарлисон
|3
|1
|4.
|Аллан Маркес
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|3
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|10.
|Динь Люка
|1
|1
|11.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|12.
|Дэвис Том
|2
|0
|13.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|14.
|Тосун Дженк
|1
|0
|15.
|Ольсен Робин
|1
|0
|16.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|17.
|Мина Йерри
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|5.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|6.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|8.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|9.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|10.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|11.
|Айю Джордан
|2
|0
|12.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|13.
|Ридевальд Жайро
|2
|0
|14.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|15.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|16.
|Данн Скотт
|1
|0
|17.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|25.64% (10)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|Кристал Пэлас
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =2 -8Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон
Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Эвертон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас
Исход игры
Эвертон
94.9% (56)
Ничья
3.4% (2)
Кристал Пэлас
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (29)
Меньше
47.27% (26)
Обе команды забьют
Да
54.55% (30)
Нет
45.45% (25)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
47.5% (28)
1:0 Эвертон
22% (13)
2:0 Эвертон
18.6% (11)
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