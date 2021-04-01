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Эвертон
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 14 0.5
2. Ришарлисон 6 (1) 0.21
3. Родригес Хамес 5 0.18
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.14
5. Кин Майкл 3 0.11
6. Дукуре Абдулай 2 0.07
7. Мина Йерри 2 0.07
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Дэвис Том 0 0
15. Годфри Бен 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.31
2. Бентеке Кристиан 5 0.17
3. Эзе Эберечи 3 0.1
4. Шлупп Джеффри 2 0.07
5. Ридевальд Жайро 2 0.07
6. Таунсенд Андрос 1 0.03
7. Айю Джордан 1 0.03
8. Бачуайи Миши 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Холгейт Мэйсон 6 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Аллан Маркес 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Динь Люка 1 1
11. Бернард Дуарте 2 0
12. Дэвис Том 2 0
13. Сигурдссон Гильфи 1 0
14. Тосун Дженк 1 0
15. Ольсен Робин 1 0
16. Пикфорд Джордан 1 0
17. Мина Йерри 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Эзе Эберечи 3 0
7. Бентеке Кристиан 1 1
8. Гуаита Висенте 2 0
9. Клайн Натаниэль 2 0
10. Ван Анхольт Патрик 2 0
11. Айю Джордан 2 0
12. Шлупп Джеффри 2 0
13. Ридевальд Жайро 2 0
14. Томкинс Джеймс 1 0
15. Маккарти Джеймс 1 0
16. Данн Скотт 1 0
17. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 15.38% (6) 17.95% (7) 25.64% (10) 12.82% (5) 12.82% (5) 15.38% (6)
 Кристал Пэлас 20.69% (6) 20.69% (6) 13.79% (4) 13.79% (4) 13.79% (4) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон
Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 6
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Эвертон 94.9% (56)
    X 3.4% (2)
    Кристал Пэлас 1.7% (1)
    +1
    выиграет Эвертон
    Эвертон не проигрывает команде Кристал Пэлас на протяжении уже 12 матчей. И в этом матче, я думаю, не... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.84
    3.56
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.56 5.40
    Бонус: 1 000 ₽ 1.84 3.54 4.79
      1.84 3.54 5.07

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
    7.80 1.08 3.58 1.29 2.48 1.54 1.88 2.07 1.44 2.80 1.25 3.78 1.14 5.50 1.04 9.60 1.01 15.00
    8.47 1.08 6.78 1.12 2.92 1.44 2.16 1.73 1.65 2.31 1.33 3.46 1.24 4.23 1.09 8.20 1.07 9.35
    2.96 1.44 2.59 1.55 2.21 1.74 1.86 2.05 1.66 2.35 1.48 2.82 1.22 4.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.09 1.74 1.43 2.77 1.19 4.64 1.06 8.90
    2.52 1.47 1.61 2.20 1.28 3.40 1.08 6.50 1.05 8.10
    2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.75 2.08 1.36 3.13 1.16 5.55
    3.30 1.29 2.16 1.63 1.49 2.47 1.18 4.40 1.11 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.64
    2.10 1.73
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.13
    5.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.00 1.20
    Где смотреть матч Эвертон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Эвертон
    94.9% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Кристал Пэлас
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    47.5% (28)
    1:0 Эвертон
    22% (13)
    2:0 Эвертон
    18.6% (11)
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