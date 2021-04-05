Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Вест Хэм
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Килман МаксЗащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
-
34 Тротт НатанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.17
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.17
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.14
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.1
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.1
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.07
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|8.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|9.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|10.
|Коди Конор
|1
|0.03
|11.
|Витинью II
|0
|0
|12.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|13.
|Килман Макс
|0
|0
|14.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|9
|0.31
|2.
|Антонио Майкл
|7
|0.24
|3.
|Боуэн Джаррод
|6
|0.21
|4.
|Лингард Джесси
|5
|0.17
|5.
|Алле Себастьян
|3
|0.1
|6.
|Доусон Крэйг
|3
|0.1
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0.07
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.07
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|19.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|6
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Нету Педру
|4
|0
|6.
|Траоре Адама
|3
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Саисс Ромен
|2
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|4
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Антонио Майкл
|3
|0
|5.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|7.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|8.
|Крессуэлл Арон
|2
|0
|9.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|10.
|Диоп Исса
|2
|0
|11.
|Райс Деклан
|2
|0
|12.
|Ноубл Марк
|1
|0
|13.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|14.
|Лингард Джесси
|1
|0
|15.
|Масуаку Артур
|1
|0
|16.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|17.
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Вест Хэм
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|4.65% (2)
|25.58% (11)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|29
|15
|4
|10
|41 - 37
|49
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|31 - 48
|37
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 41
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 27
|17
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Хэм
Исход игры
Вулверхэмптон
18.6% (27)
Ничья
45.5% (66)
Вест Хэм
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:2 Вест Хэм
23.4% (34)
2:1 Вулверхэмптон
12.4% (18)
0:1 Вест Хэм
7.6% (11)
1:0 Вулверхэмптон
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Вест Хэм
1.4% (2)
0:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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