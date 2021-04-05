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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
10
Поденсе
Даниэл
7
Нету
Педру
12
Виллиан
Жозе
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
11
Лингард
Джесси
26
Масуаку
Артур
30
Антонио
Майкл
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.17
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.17
3. Хименес Рауль 4 0.14
4. Поденсе Даниэл 3 0.1
5. Саисс Ромен 3 0.1
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.03
8. Моутинью Жоау 1 0.03
9. Аит-Нури Раян 1 0.03
10. Коди Конор 1 0.03
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.31
2. Антонио Майкл 7 0.24
3. Боуэн Джаррод 6 0.21
4. Лингард Джесси 5 0.17
5. Алле Себастьян 3 0.1
6. Доусон Крэйг 3 0.1
7. Форнальс Пабло 2 0.07
8. Огбонна Анджело 2 0.07
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 6 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Саисс Ромен 2 0
12. Поденсе Даниэл 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Антонио Майкл 3 0
5. Цоуфал Владимир 3 0
6. Форнальс Пабло 3 0
7. Фабьянски Лукаш 2 0
8. Крессуэлл Арон 2 0
9. Фредерикс Райан 2 0
10. Диоп Исса 2 0
11. Райс Деклан 2 0
12. Ноубл Марк 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Лингард Джесси 1 0
15. Масуаку Артур 1 0
16. Бальбуэна Фабиан 1 0
17. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Вест Хэм 16.28% (7) 16.28% (7) 16.28% (7) 20.93% (9) 4.65% (2) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Эвертон 1:0 Заявка 29 15 4 10 41 - 37 49
7. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
8. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 30 10 7 13 31 - 48 37
13. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
14. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 31 5 11 15 24 - 41 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Эвертон 1:0 Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
14. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
15. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон 1:0 Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 15 5 2 8 16 - 27 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2021, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Вулверхэмптон 18.6% (27)
    X 45.5% (66)
    Вест Хэм 35.9% (52)
    Все прогнозы
    3.25 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Хэм
    3.02
    3.24
    2.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    18.6% (27)
    Ничья
    45.5% (66)
    Вест Хэм
    35.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.26% (61)
    Меньше
    56.74% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    84.4% (119)
    Нет
    15.6% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (58)
    1:2 Вест Хэм
    23.4% (34)
    2:1 Вулверхэмптон
    12.4% (18)
    0:1 Вест Хэм
    7.6% (11)
    1:0 Вулверхэмптон
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:3 Вест Хэм
    1.4% (2)
    0:2 Вест Хэм
    1.4% (2)
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