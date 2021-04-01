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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.17
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.17
3. Хименес Рауль 4 0.14
4. Поденсе Даниэл 3 0.1
5. Саисс Ромен 3 0.1
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.03
8. Моутинью Жоау 1 0.03
9. Аит-Нури Раян 1 0.03
10. Коди Конор 1 0.03
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.31
2. Антонио Майкл 7 0.24
3. Боуэн Джаррод 6 0.21
4. Лингард Джесси 5 0.17
5. Алле Себастьян 3 0.1
6. Доусон Крэйг 3 0.1
7. Форнальс Пабло 2 0.07
8. Огбонна Анджело 2 0.07
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 6 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Саисс Ромен 2 0
12. Поденсе Даниэл 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Антонио Майкл 3 0
5. Цоуфал Владимир 3 0
6. Форнальс Пабло 3 0
7. Фабьянски Лукаш 2 0
8. Крессуэлл Арон 2 0
9. Фредерикс Райан 2 0
10. Диоп Исса 2 0
11. Райс Деклан 2 0
12. Ноубл Марк 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Лингард Джесси 1 0
15. Масуаку Артур 1 0
16. Бальбуэна Фабиан 1 0
17. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Вест Хэм 16.28% (7) 16.28% (7) 16.28% (7) 20.93% (9) 4.65% (2) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
14. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Вулверхэмптон 18.6% (11)
    X 37.3% (22)
    Вест Хэм 44.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Хэм
    3.07
    3.21
    2.66
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.07 3.20 2.66
    Бонус: 1 000 ₽ 2.96 3.21 2.61
      3.01 3.20 2.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
    7.10 1.09 3.60 1.30 2.37 1.59 1.80 2.17 1.43 2.86 1.25 4.12 1.13 5.95 1.05 9.90 1.01 15.00
    7.95 1.09 6.17 1.14 2.79 1.47 2.05 1.81 1.59 2.44 1.30 3.73 1.23 4.44 1.09 8.20 1.07 9.17
    8.19 1.10 2.86 1.47 2.47 1.60 2.09 1.83 1.76 2.16 1.59 2.50 1.20 5.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.06 1.76 1.40 2.91 1.19 4.68 1.06 9.10
    2.42 1.51 1.56 2.30 1.29 3.30 1.07 7.00 1.04 8.60
    2.58 1.56 2.12 1.81 1.63 2.41 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.73 2.11 1.33 3.24 1.14 5.60
    3.20 1.31 2.08 1.68 1.46 2.55 1.16 4.70 1.10 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.69
    1.98 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    5.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    3.85 1.22
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    18.6% (11)
    Ничья
    37.3% (22)
    Вест Хэм
    44.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (19)
    1:2 Вест Хэм
    27.1% (16)
    2:1 Вулверхэмптон
    15.3% (9)
    0:1 Вест Хэм
    10.2% (6)
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