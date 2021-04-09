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Фулхэм
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 33'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
30
Конголо
Теренс
2
Тете
Кенни
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
9
Митрович
Александр
14
Рид
Бобби
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
7
Нету
Педру
10
Поденсе
Даниэл
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
Фулхэм
3-4-3
Вулверхэмптон
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Моутинью Жоау
Нету Педру

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.16
2. Лукмен Адемола 4 0.13
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Эйна Ола 2 0.06
6. Майя Джош 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.16
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.16
3. Хименес Рауль 4 0.13
4. Поденсе Даниэл 3 0.1
5. Саисс Ромен 3 0.1
6. Силва Фабио 3 (1) 0.1
7. Боли Вийи 1 0.03
8. Моутинью Жоау 1 0.03
9. Аит-Нури Раян 1 0.03
10. Коди Конор 1 0.03
11. Дендонкер Леандер 1 0.03
12. Траоре Адама 0 0
13. Витинью II 0 0
14. Семеду Нелсон 0 0
15. Килман Макс 0 0
16. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 5 1
2. Рид Бобби 6 0
3. Робинсон Энтони 4 1
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Камара Абубакар 1 1
11. Кэрни Том 2 0
12. Ле Маршан Максим 2 0
13. Гектор Майкл 2 0
14. Брайан Джо 2 0
15. Кавалейру Иван 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Саисс Ромен 2 0
12. Поденсе Даниэл 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 30.43% (7) 13.04% (3)
 Вулверхэмптон 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Вулверхэмптон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Фулхэм 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Вулверхэмптон 3:2 Фулхэм Фулхэм 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Фулхэм Вулверхэмптон 3:3 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Кубок Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Фулхэм 5:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 31 9 9 13 30 - 41 36
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм 0:0 Заявка 32 5 12 15 24 - 41 27
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Фулхэм 0:0 Заявка 17 2 5 10 9 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 16 4 5 7 13 - 23 17
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 37'
    Лофтус-Чик вошёл в штрафную площадку с правого края, и на этом его успехи завершили. Потерял мяч, оказавшись в окружении нескольких соперников. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Адама Траоре совершает фол в атаке, грубо действуя против Теренса Конголо. 
  • 34'
    Семеду выполняет подачу в центр штрафной, там первым на мяче оказывается Андерсен, выбивающий игровой снаряд подальше. 
  • Замена
    33'
    Замена в составе "волков". Вместо Нету выходит Моутинью. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Педру Нету снова на газоне, на этот раз повреждение сильнее беспокоит, медицинская бригада вышла на поле. 
  • 31'
    Слишком просто играют хозяева. Все их наступления завершаются кроссом в штрафную площадь в надежде на то, что выиграет борьбу Митрович и пробьёт. Пока у Александра это получилось лишь раз, и то пробить толком не сумел, Коди заблокировал. 
  • 30'
    Александр Митрович пробивает по воротам из пределов штрафной, но на пути мяча оказывается защитник "Вулверхэмптона". 
  • Опасный момент
    29'
    Робинсон подаёт с левого фланга в центр штрафной площади - выпрыгивает выше всех Лофтус-Чик и пробивает головой, но в створ не попадает. 
  • 28'
    Опять не лучшее исполнение углового удара от Аита-Нури. Вышел Альфонс Ареола и забрал мяч. 
  • Угловой
    27'
    И снова Траоре на левом фланге действует полезно, зарабатывая угловой удар. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Педру Нету на газоне. Пока врачи на поле не появляются, видимо, не слишком серьёзное повреждение у футболиста "Вулверхэмптона". 
  • 25'
    Аит-Нури выполняет подачу с углового, отправляет мяч на ближнюю штангу, где надёжно действуют защитники "Фулхэма". 
  • Угловой
    24'
    Адама Траоре на левом фланге с мячом, противостоит двум соперникам и выжимает максимум из эпизода, добиваясь права на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Виллиан Жозе попытался начать контратаку, но не позволил ему этого сделать Марио Лемина, нарушив правила. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Коди нарушает правила в борьбе с Митровичем недалеко от центрального круга. Конор откровенно держал руками Александра. 
  • 21'
    Быстро переходят команды центр поля, да и до штрафной площадки добираются регулярно, а вот завершение хромает - очень много брака в заключительной фазе атак. 
  • 19'
    Митрович не добирается до мяча, находясь в штрафной площадке. А затем аплодирует выполнившему кросс Тете. 
  • 18'
    Оба наставника на ногах, с волнением наблюдают за происходящим. Пока вязкая игра, без опасных моментов. Важнейшее значение будет иметь первый забитый гол. 
  • 17'
    Аит-Нури готовится ввести мяч в игру при помощи вбрасывания из-за боковой линии. Игровой снаряд ушёл в аут от Тете. 
  • 16'
    Тете подключился к атаке правым краем, дошёл до лицевой линии и навесил - первым на мяче оказался Конор Коди. 
  • 15'
    Педру Нету выполняет навес со стандарта, но делает это отвратительно. Отправил мяч на дальнюю штангу, где никого не оказалось, даже соперников. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Робинсон нарушает правила, роняя на газон Семеду. Стандарт для "волков" с правого фланга. 
  • 13'
    Соотношение владения мячом 53 на 47, хотя визуально складывается иное мнение. 
  • 12'
    Ромен Саисс всем видом показывал, что готовится выполнить длинную передачу вперёд, но затем отбросил эту затею и сыграл на находившегося рядом Конора Коди. 
  • 11'
    Рискованно сыграл Кенни Тете. Выполнил передачу в центр с правого фланга. Повезло, что Поденсе не успел перехватить игровой снаряд, а был к этому близок, да ещё и свободное пространство получал бы. 
  • 10'
    На своей половине поля владеют мячом гости. Пытаются вытянуть на себя соперника и получить свободные зоны, но "Фулхэм" высоко не встречает. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Тете нарушает правила на правом фланге, толкая в спину Аита-Нури. 
  • 7'
    Хаос наблюдается в действиях команд на старте встречи. Сейчас изобразили подобие тенниса, поочерёдно отправляя мяч на половину поля друг друга. 
  • 6'
    Много внимания уделяют команды фланговой игре на старте поединка, через центральную зону не атакуют. 
  • Судья
    5'
    Тете оказывается на газоне на правом фланге после борьбы с Траоре, но Джонатан Мосс показывает, что фола не было.
  • 4'
    Аит-Нури прошёл по левому флангу центр поля, а затем ошибся, выпустив мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Семеду выполняет подачу со штрафного с правого фланга, выигрывает воздух Виллиан Жозе и пробивает головой - мимо. 
  • 2'
    Дебютное наступление хозяев левым флангом получилось неудачным, мяч был выпущен за боковую линию. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Фулхэм" - "Вулверхэмптон", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 151
    Фулхэм 29.1% (44)
    X 47.7% (72)
    Вулверхэмптон 23.2% (35)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.95
    3.15
    3.11
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Фулхэм
28.9% (44)
Ничья
47.4% (72)
Вулверхэмптон
23.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (68)
2:1 Фулхэм
13.8% (21)
1:0 Фулхэм
12.5% (19)
1:2 Вулверхэмптон
10.5% (16)
0:1 Вулверхэмптон
6.6% (10)
0:2 Вулверхэмптон
2.6% (4)
2:0 Фулхэм
2% (3)
1:3 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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