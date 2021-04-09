Педру Нету снова на газоне, на этот раз повреждение сильнее беспокоит, медицинская бригада вышла на поле.

Семеду выполняет подачу в центр штрафной, там первым на мяче оказывается Андерсен, выбивающий игровой снаряд подальше.

Адама Траоре совершает фол в атаке, грубо действуя против Теренса Конголо.

Лофтус-Чик вошёл в штрафную площадку с правого края, и на этом его успехи завершили. Потерял мяч, оказавшись в окружении нескольких соперников.

31' Слишком просто играют хозяева. Все их наступления завершаются кроссом в штрафную площадь в надежде на то, что выиграет борьбу Митрович и пробьёт. Пока у Александра это получилось лишь раз, и то пробить толком не сумел, Коди заблокировал.

30' Александр Митрович пробивает по воротам из пределов штрафной, но на пути мяча оказывается защитник "Вулверхэмптона".

29' Робинсон подаёт с левого фланга в центр штрафной площади - выпрыгивает выше всех Лофтус-Чик и пробивает головой, но в створ не попадает.

28' Опять не лучшее исполнение углового удара от Аита-Нури. Вышел Альфонс Ареола и забрал мяч.

27' И снова Траоре на левом фланге действует полезно, зарабатывая угловой удар.

26' Педру Нету на газоне. Пока врачи на поле не появляются, видимо, не слишком серьёзное повреждение у футболиста "Вулверхэмптона".

25' Аит-Нури выполняет подачу с углового, отправляет мяч на ближнюю штангу, где надёжно действуют защитники "Фулхэма".

24' Адама Траоре на левом фланге с мячом, противостоит двум соперникам и выжимает максимум из эпизода, добиваясь права на угловой.

23' Виллиан Жозе попытался начать контратаку, но не позволил ему этого сделать Марио Лемина, нарушив правила.

22' Коди нарушает правила в борьбе с Митровичем недалеко от центрального круга. Конор откровенно держал руками Александра.

21' Быстро переходят команды центр поля, да и до штрафной площадки добираются регулярно, а вот завершение хромает - очень много брака в заключительной фазе атак.

19' Митрович не добирается до мяча, находясь в штрафной площадке. А затем аплодирует выполнившему кросс Тете.

18' Оба наставника на ногах, с волнением наблюдают за происходящим. Пока вязкая игра, без опасных моментов. Важнейшее значение будет иметь первый забитый гол.

17' Аит-Нури готовится ввести мяч в игру при помощи вбрасывания из-за боковой линии. Игровой снаряд ушёл в аут от Тете.

16' Тете подключился к атаке правым краем, дошёл до лицевой линии и навесил - первым на мяче оказался Конор Коди.

15' Педру Нету выполняет навес со стандарта, но делает это отвратительно. Отправил мяч на дальнюю штангу, где никого не оказалось, даже соперников.

14' Робинсон нарушает правила, роняя на газон Семеду. Стандарт для "волков" с правого фланга.

13' Соотношение владения мячом 53 на 47, хотя визуально складывается иное мнение.

12' Ромен Саисс всем видом показывал, что готовится выполнить длинную передачу вперёд, но затем отбросил эту затею и сыграл на находившегося рядом Конора Коди.

11' Рискованно сыграл Кенни Тете. Выполнил передачу в центр с правого фланга. Повезло, что Поденсе не успел перехватить игровой снаряд, а был к этому близок, да ещё и свободное пространство получал бы.

10' На своей половине поля владеют мячом гости. Пытаются вытянуть на себя соперника и получить свободные зоны, но "Фулхэм" высоко не встречает.

8' Тете нарушает правила на правом фланге, толкая в спину Аита-Нури.

7' Хаос наблюдается в действиях команд на старте встречи. Сейчас изобразили подобие тенниса, поочерёдно отправляя мяч на половину поля друг друга.

6' Много внимания уделяют команды фланговой игре на старте поединка, через центральную зону не атакуют.

5' Тете оказывается на газоне на правом фланге после борьбы с Траоре, но Джонатан Мосс показывает, что фола не было.

4' Аит-Нури прошёл по левому флангу центр поля, а затем ошибся, выпустив мяч в аут.

3' Семеду выполняет подачу со штрафного с правого фланга, выигрывает воздух Виллиан Жозе и пробивает головой - мимо.

2' Дебютное наступление хозяев левым флангом получилось неудачным, мяч был выпущен за боковую линию.