Фулхэм
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Вулверхэмптон
34
Эйна
Ола
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.16
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.13
|3.
|Митрович Александр
|3 (1)
|0.09
|4.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.09
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.06
|6.
|Майя Джош
|2
|0.06
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|12.
|Рид Харрисон
|0
|0
|13.
|Тете Кенни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.16
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.16
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.13
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.1
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.1
|6.
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.1
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|8.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|9.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|10.
|Коди Конор
|1
|0.03
|11.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|12.
|Траоре Адама
|0
|0
|13.
|Витинью II
|0
|0
|14.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|15.
|Килман Макс
|0
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|5
|1
|2.
|Рид Бобби
|6
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Лемина Марио
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Камара Абубакар
|1
|1
|11.
|Кэрни Том
|2
|0
|12.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|13.
|Гектор Майкл
|2
|0
|14.
|Брайан Джо
|2
|0
|15.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|16.
|Тете Кенни
|2
|0
|17.
|Эйна Ола
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Нету Педру
|4
|0
|6.
|Траоре Адама
|3
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Саисс Ромен
|2
|0
|12.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
|Вулверхэмптон
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =8 -8Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Вулверхэмптон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Фулхэм 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Вулверхэмптон 3:2 Фулхэм Фулхэм 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Фулхэм Вулверхэмптон 3:3 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Кубок Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Фулхэм 5:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 41
|36
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|32
|5
|12
|15
|24 - 41
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 23
|17
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Фулхэм
28.9% (44)
Ничья
47.4% (72)
Вулверхэмптон
23.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
74.5% (111)
Нет
25.5% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (68)
2:1 Фулхэм
13.8% (21)
1:0 Фулхэм
12.5% (19)
1:2 Вулверхэмптон
10.5% (16)
0:1 Вулверхэмптон
6.6% (10)
0:2 Вулверхэмптон
2.6% (4)
2:0 Фулхэм
2% (3)
1:3 Вулверхэмптон
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!