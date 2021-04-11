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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Дубравка
Мартин
23
Мёрфи
Джейкоб
2
Кларк
Киран
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
36
Лонгстафф
Шон
9
Жоэлинтон
12
Гейл
Дуайт
Бёрнли
4-4-2
Ньюкасл
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 7 (1) 0.23
2. Барнс Эшли 3 (1) 0.1
3. Макнил Дуайт 2 0.07
4. Выдра Матей 2 0.07
5. Гудмундссон Йоханн 2 0.07
6. Ми Бен 2 0.07
7. Родригес Джей 1 0.03
8. Вествуд Эшли 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Данн Джимми 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.33
2. Альмирон Мигель 4 0.13
3. Сен-Максимен Аллан 2 0.07
4. Жоэлинтон 2 0.07
5. Хендрик Джефф 2 0.07
6. Ласcеллс Джамал 2 0.07
7. Уиллок Джо 2 0.07
8. Мёрфи Джейкоб 1 0.03
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Кларк Киран 1 0.03
11. Кэрролл Эндрю 1 0.03
12. Гейл Дуайт 1 0.03
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Лонгстафф Шон 0 0
15. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Лоутон Мэттью 4 0
4. Тарковски Джеймс 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Стивенс Дейл 1 0
11. Корк Джек 1 0
12. Гудмундссон Йоханн 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Тэйлор Чарли 1 0
15. Поуп Ник 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 5 0
3. Ласcеллс Джамал 4 0
4. Шёр Фабиан 4 0
5. Льюис Джамал 4 0
6. Хендрик Джефф 2 1
7. Кларк Киран 3 0
8. Дарлоу Карл 3 0
9. Крафт Эмиль 3 0
10. Жоэлинтон 3 0
11. Фрейзер Райан 1 1
12. Фернандес Федерико 2 0
13. Уилсон Каллум 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Альмирон Мигель 2 0
16. Мёрфи Джейкоб 2 0
17. Лонгстафф Шон 2 0
18. Ритчи Мэтт 1 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Ньюкасл 10.34% (3) 13.79% (4) 6.9% (2) 13.79% (4) 13.79% (4) 41.38% (12)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл 3:1 Бёрнли Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
5. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
6. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
10. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
11. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
10. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 31 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бёрнли» и «Ньюкасл». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 3 минуты.


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Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл

Исход игры
Бёрнли
59.6% (84)
Ничья
31.2% (44)
Ньюкасл
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.94% (43)
Меньше
69.06% (96)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34.8% (49)
1:1 Ничья
29.8% (42)
2:1 Бёрнли
19.9% (28)
1:2 Ньюкасл
8.5% (12)
2:0 Бёрнли
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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