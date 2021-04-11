6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
-
31 Нэрти РичардЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|7 (1)
|0.23
|2.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.1
|3.
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|4.
|Выдра Матей
|2
|0.07
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.07
|6.
|Ми Бен
|2
|0.07
|7.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|8.
|Вествуд Эшли
|1
|0.03
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|11.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.33
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.13
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.07
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|0.07
|6.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.07
|7.
|Уиллок Джо
|2
|0.07
|8.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|11.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|15.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|4
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Лонг Кевин
|2
|0
|9.
|Ми Бен
|2
|0
|10.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|15.
|Поуп Ник
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|5
|0
|3.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|4.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|5.
|Льюис Джамал
|4
|0
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|7.
|Кларк Киран
|3
|0
|8.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|9.
|Крафт Эмиль
|3
|0
|10.
|Жоэлинтон
|3
|0
|11.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|12.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|13.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|14.
|Дамметт Пол
|2
|0
|15.
|Альмирон Мигель
|2
|0
|16.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|18.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|Ньюкасл
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|41.38% (12)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +2 =6 -12Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл
Исход игры
Бёрнли
59.6% (84)
Ничья
31.2% (44)
Ньюкасл
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.94% (43)
Меньше
69.06% (96)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34.8% (49)
1:1 Ничья
29.8% (42)
2:1 Бёрнли
19.9% (28)
1:2 Ньюкасл
8.5% (12)
2:0 Бёрнли
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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