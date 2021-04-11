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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 31 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бёрнли» и «Ньюкасл». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.