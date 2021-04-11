Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Лестер
10' Желтая карточкаСоучек Томаш
1:0
29' ГолЛингард Джесси
30' Желтая карточкаКрессуэлл Арон
33' Желтая карточкаРикарду Перейра II
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
26
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
-
34 Тротт НатанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
29'
30'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|9
|0.29
|2.
|Антонио Майкл
|7
|0.23
|3.
|Лингард Джесси
|7
|0.23
|4.
|Боуэн Джаррод
|7
|0.23
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.1
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.1
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.1
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|17.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.39
|2.
|Барнс Харви
|9
|0.29
|3.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.26
|4.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.19
|5.
|Ихеаначо Келечи
|6
|0.19
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|7.
|Перес Айосе
|2
|0.06
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|9.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|10.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|13.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|14.
|Эванс Джонни
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|6
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|5.
|Антонио Майкл
|3
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|8.
|Диоп Исса
|3
|0
|9.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|10.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|11.
|Лингард Джесси
|2
|0
|12.
|Райс Деклан
|2
|0
|13.
|Ноубл Марк
|1
|0
|14.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|15.
|Доусон Крэйг
|1
|0
|16.
|Масуаку Артур
|1
|0
|17.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Менди Нампалис
|5
|0
|4.
|Фофана Уэсли
|5
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|7.
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|2
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|13.
|Томас Люк
|2
|0
|14.
|Перес Айосе
|1
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|4.35% (2)
|23.91% (11)
|Лестер
|10.2% (5)
|14.29% (7)
|20.41% (10)
|8.16% (4)
|14.29% (7)
|32.65% (16)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер
Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|0:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 35
|56
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|49 - 37
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 51
|32
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 18
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Лестер
|0:1 Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|0:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Лестер
Исход игры
Вест Хэм
21.9% (32)
Ничья
30.8% (45)
Лестер
47.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
62.94% (90)
Меньше
37.06% (53)
Обе команды забьют
Да
87.41% (125)
Нет
12.59% (18)
Популярный счёт
1:2 Лестер
32.2% (47)
1:1 Ничья
24% (35)
2:1 Вест Хэм
16.4% (24)
2:2 Ничья
6.8% (10)
0:1 Лестер
6.2% (9)
1:3 Лестер
2.7% (4)
0:2 Лестер
2.7% (4)
1:0 Вест Хэм
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!