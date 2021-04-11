Варди снабдил снарядом Ихеаначо, который после хитрого паса ворвался в штрафную и пробил в ногу Ноубла.

Опасно! Цоуфал блестящим сольным проходом отметился (чех тащил снаряд метров тридцать), но передача на Лингарда получилась слишком сильной!

В режиме реального времени "Лестер" находится на третьем месте, а "Вест Хэм" поднимается на четвёртую позицию.

Лингард завозился с мячом на бровке, отошёл чуть к центру и отдал передачу на Масуаку, который замешкался и потерял снаряд.

Варди оказался в офсайде, но англичанин посчитал, что Доусон затолкал его в пределах штрафной площади.

36' Варди переправил мяч ближе к центру поля, и Тилеманс получил по ногам от Лингарда. Судья не предъявил жёлтую карточку.

34' Рикарду получил жёлтую карточку за грубую остановку Боуэна. Уже третий "горчичник" в нашем матче.

34' "Лестер" заработал право на корнер усилиями Масуаку. Тилеманс разыграл мяч с Рикарду, и ничего опасного не произошло.

33' Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт присутствует на трибунах. Всё логично - через 2 месяца стартует чемпионат Европы, и Гарету нужно следить за прогрессом игроков.

32' Опасно! Лингард прессинг включил в паре метров от Шмейхеля, и датчанин едва не привёз гол.

31' На жёлтую карточку нарвался Крессуэлл, который нагло срубил Ихеаначо, рвавшегося вперёд.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЛИНГАРД! Цоуфал подхватил мяч на углу штрафной после длиннющего навеса Масуаку и покатил в сторону Лингарда, который с линии штрафной бильярдным ударом расстрелял угол ворот "Лестера".

29' Фофана очутился на газоне после столкновения с Масуаку. Ничего серьёзного с защитником из Франции нет.

28' Забрался в офсайд Лингард в следующем же эпизоде. Судья тут же зафиксировал попадание Джесси в офсайдную ловушку.

27' Лингард пробежал несколько метров и подключил Форнальса, передача которого на Боуэна не прошла.

26' Ндиди на бровке успел укротить мяч, но "Вест Хэм" оказался расторопнее и перехватил инициативу.

25' Шмейхель ввёл мяч в игру дальним ударом, но Соучек не зацепился за снаряд в окружении Кастаня и Эванса.

24' Варди размял Фабьянски очень слабым ударом с линии штрафной. Поляк, наверное, удивился даже такому повороту событий.

23' По владению мячом статистика следующая - 51% против 49%. Хотя визуально кажется, что "Вест Хэм" вообще не теряет снаряд.

22' Ноубл отмахнулся от Варди в непосредственной близости от ворот "Вест Хэма", однако судья не заметил подлую игру англичанина.

21' Лингард пока незаметен - англичанин сегодня больше черновую работу выполняет на поле, чем выходит на передний план.

20' Фабьянски ошибся в передаче - польский вратарь, ранее защищавший цвета "Арсенала" и "Суонси", не добросил мяч до Форнальса.

19' Боуэн столкнулся со штангой, но через тридцать секунд поднялся и побрёл на своё место в атаке.

18' Прат заработал угловой, вынудив Соучека выбить мяч за лицевую линию. Чех сыграл очень грамотно.

17' Опасно! Соучек, оказавшись рядом со Шмейхелем, пробил головой, но датский вратарь зафиксировал снаряд в руках.

16' Пока игра преимущественно в центре поля проходит. Крессуэлл не смог прицельно навесить, но заработал угловой.

15' Кастань отдал мяч Тилемансу, получил обратную передачу и ворвался в штрафную - Фабьянски его опередил.

14' Мойес о чём-то переговаривается с ассистентом. Шотландца пока не устраивает счёт на табло.

13' Небольшой фол в центре поля случился - подтолкнул Ндиди в спину Боуэна, но здесь не было откровенной грубости.

12' Штрафной удар был разыгран безобразно - Тилеманс просто подарил мяч голкиперу "Вест Хэма".

10' Соучек грубо подкатился под Тилеманса, и бельгиец даже закричал от боли. Заслуженный "горчичник" для чеха.

10' Прат пытался подключить Ихеаначо хитрой передачей, но нигериец не прочитал игру в данном эпизоде.

9' Опасно! Ихеаначо получил мяч на линии штрафной и пробил со всей силы - снаряд пролетел над перекладиной!

8' Прат пытался пройти за счёт техничного владения мячом, но Соучек и Ноубл перекрыли ему все зоны.

7' Цоуфал отдал быструю передачу в направлении Боуэна, но нарушил на англичанине правила Фофана.

6' "Молотки" контролируют мяч на чужой половине поля - лондонцы играют в комбинационный и быстрый футбол.

5' Ихеаначо потерял мяч на подступах к штрафной Фабьянски - снаряд перехватил вездесущий Соучек.

4' Лингард получил по голове, но довольно быстро Джесси оправился. Нарушил правила Ндиди.

3' "Вест Хэм" заработал штрафной удар - Боуэн навесил в гущу игроков, но до мяча добрался Эванс.

2' Все матчи этого тура начинаются с минуты молчания из-за кончины принца Филиппа, который 73 года являлся супругом Елизаветы II.