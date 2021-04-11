  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Лестер
0'
10' Желтая карточка
Соучек Томаш
1:0
29' Гол
Лингард Джесси
30' Желтая карточка
Крессуэлл Арон
33' Желтая карточка
Рикарду Перейра II
43'
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
16
Ноубл
Марк
28
Соучек
Томаш
18
Форнальс
Пабло
11
Лингард
Джесси
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
3
Фофана
Уэсли
21
Рикарду
Перейра
II
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
27
Кастань
Тимоти
26
Прат
Деннис
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Вест Хэм
4-2-3-1
Лестер
3-4-1-2

Ход матча

10'
Соучек Томаш
 
29'
Лингард Джесси
(Цоуфал Владимир)
1:0
30'
Крессуэлл Арон
 
33'
 
Рикарду Перейра II

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.29
2. Антонио Майкл 7 0.23
3. Лингард Джесси 7 0.23
4. Боуэн Джаррод 7 0.23
5. Форнальс Пабло 3 0.1
6. Алле Себастьян 3 0.1
7. Доусон Крэйг 3 0.1
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.39
2. Барнс Харви 9 0.29
3. Мэддисон Джеймс 8 0.26
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.19
5. Ихеаначо Келечи 6 0.19
6. Джастин Джеймс 2 0.06
7. Перес Айосе 2 0.06
8. Ндиди Уилфред 1 0.03
9. Кастань Тимоти 1 0.03
10. Прат Деннис 1 0.03
11. Амарти Даниэль 1 0.03
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 6 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Крессуэлл Арон 3 0
5. Антонио Майкл 3 0
6. Цоуфал Владимир 3 0
7. Форнальс Пабло 3 0
8. Диоп Исса 3 0
9. Фабьянски Лукаш 2 0
10. Фредерикс Райан 2 0
11. Лингард Джесси 2 0
12. Райс Деклан 2 0
13. Ноубл Марк 1 0
14. Лансини Мануэль 1 0
15. Доусон Крэйг 1 0
16. Масуаку Артур 1 0
17. Бальбуэна Фабиан 1 0
18. Джонсон Бен 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Менди Нампалис 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Ндиди Уилфред 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8) 19.57% (9) 4.35% (2) 23.91% (11)
 Лестер 10.2% (5) 14.29% (7) 20.41% (10) 8.16% (4) 14.29% (7) 32.65% (16)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер
Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Лестер 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер 0:1 Заявка 31 17 5 9 53 - 35 56
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 31 16 7 8 49 - 37 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
10. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
11. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм 1:0 Заявка 16 9 4 3 27 - 18 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Лестер 0:1 Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер 0:1 Заявка 16 10 4 2 28 - 14 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм 1:0 Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
10. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Офсайд
    41'
    Варди оказался в офсайде, но англичанин посчитал, что Доусон затолкал его в пределах штрафной площади.
  • 40'
    Лингард завозился с мячом на бровке, отошёл чуть к центру и отдал передачу на Масуаку, который замешкался и потерял снаряд.
  • 39'
    В режиме реального времени "Лестер" находится на третьем месте, а "Вест Хэм" поднимается на четвёртую позицию.
  • Опасный момент
    38'
    Опасно! Цоуфал блестящим сольным проходом отметился (чех тащил снаряд метров тридцать), но передача на Лингарда получилась слишком сильной!
  • Угловой
    37'
    Варди снабдил снарядом Ихеаначо, который после хитрого паса ворвался в штрафную и пробил в ногу Ноубла.
  • Фол, нарушение
    36'
    Варди переправил мяч ближе к центру поля, и Тилеманс получил по ногам от Лингарда. Судья не предъявил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    34'
    Рикарду получил жёлтую карточку за грубую остановку Боуэна. Уже третий "горчичник" в нашем матче.
  • Угловой
    34'
    "Лестер" заработал право на корнер усилиями Масуаку. Тилеманс разыграл мяч с Рикарду, и ничего опасного не произошло.
  • 33'
    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт присутствует на трибунах. Всё логично - через 2 месяца стартует чемпионат Европы, и Гарету нужно следить за прогрессом игроков.
  • Опасный момент
    32'
    Опасно! Лингард прессинг включил в паре метров от Шмейхеля, и датчанин едва не привёз гол.
  • Желтая карточка
    31'
    На жёлтую карточку нарвался Крессуэлл, который нагло срубил Ихеаначо, рвавшегося вперёд.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЛИНГАРД! Цоуфал подхватил мяч на углу штрафной после длиннющего навеса Масуаку и покатил в сторону Лингарда, который с линии штрафной бильярдным ударом расстрелял угол ворот "Лестера".
  • Фол, нарушение
    29'
    Фофана очутился на газоне после столкновения с Масуаку. Ничего серьёзного с защитником из Франции нет.
  • Офсайд
    28'
    Забрался в офсайд Лингард в следующем же эпизоде. Судья тут же зафиксировал попадание Джесси в офсайдную ловушку.
  • 27'
    Лингард пробежал несколько метров и подключил Форнальса, передача которого на Боуэна не прошла.
  • 26'
    Ндиди на бровке успел укротить мяч, но "Вест Хэм" оказался расторопнее и перехватил инициативу.
  • 25'
    Шмейхель ввёл мяч в игру дальним ударом, но Соучек не зацепился за снаряд в окружении Кастаня и Эванса.
  • 24'
    Варди размял Фабьянски очень слабым ударом с линии штрафной. Поляк, наверное, удивился даже такому повороту событий.
  • 23'
    По владению мячом статистика следующая - 51% против 49%. Хотя визуально кажется, что "Вест Хэм" вообще не теряет снаряд.
  • Фол, нарушение
    22'
    Ноубл отмахнулся от Варди в непосредственной близости от ворот "Вест Хэма", однако судья не заметил подлую игру англичанина.
  • 21'
    Лингард пока незаметен - англичанин сегодня больше черновую работу выполняет на поле, чем выходит на передний план.
  • 20'
    Фабьянски ошибся в передаче - польский вратарь, ранее защищавший цвета "Арсенала" и "Суонси", не добросил мяч до Форнальса.
  • Травма, повреждение
    19'
    Боуэн столкнулся со штангой, но через тридцать секунд поднялся и побрёл на своё место в атаке.
  • Угловой
    18'
    Прат заработал угловой, вынудив Соучека выбить мяч за лицевую линию. Чех сыграл очень грамотно.
  • Опасный момент
    17'
    Опасно! Соучек, оказавшись рядом со Шмейхелем, пробил головой, но датский вратарь зафиксировал снаряд в руках.
  • 16'
    Пока игра преимущественно в центре поля проходит. Крессуэлл не смог прицельно навесить, но заработал угловой.
  • Опасный момент
    15'
    Кастань отдал мяч Тилемансу, получил обратную передачу и ворвался в штрафную - Фабьянски его опередил.
  • 14'
    Мойес о чём-то переговаривается с ассистентом. Шотландца пока не устраивает счёт на табло.
  • Фол, нарушение
    13'
    Небольшой фол в центре поля случился - подтолкнул Ндиди в спину Боуэна, но здесь не было откровенной грубости.
  • 12'
    Штрафной удар был разыгран безобразно - Тилеманс просто подарил мяч голкиперу "Вест Хэма".
  • Желтая карточка
    10'
    Соучек грубо подкатился под Тилеманса, и бельгиец даже закричал от боли. Заслуженный "горчичник" для чеха.
  • 10'
    Прат пытался подключить Ихеаначо хитрой передачей, но нигериец не прочитал игру в данном эпизоде.
  • Опасный момент
    9'
    Опасно! Ихеаначо получил мяч на линии штрафной и пробил со всей силы - снаряд пролетел над перекладиной!
  • 8'
    Прат пытался пройти за счёт техничного владения мячом, но Соучек и Ноубл перекрыли ему все зоны.
  • Фол, нарушение
    7'
    Цоуфал отдал быструю передачу в направлении Боуэна, но нарушил на англичанине правила Фофана.
  • 6'
    "Молотки" контролируют мяч на чужой половине поля - лондонцы играют в комбинационный и быстрый футбол.
  • 5'
    Ихеаначо потерял мяч на подступах к штрафной Фабьянски - снаряд перехватил вездесущий Соучек.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лингард получил по голове, но довольно быстро Джесси оправился. Нарушил правила Ндиди.
  • 3'
    "Вест Хэм" заработал штрафной удар - Боуэн навесил в гущу игроков, но до мяча добрался Эванс.
  • 2'
    Все матчи этого тура начинаются с минуты молчания из-за кончины принца Филиппа, который 73 года являлся супругом Елизаветы II.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Лестер

Исход игры
Вест Хэм
21.9% (32)
Ничья
30.8% (45)
Лестер
47.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
62.94% (90)
Меньше
37.06% (53)
Обе команды забьют
Да
87.41% (125)
Нет
12.59% (18)
Популярный счёт
1:2 Лестер
32.2% (47)
1:1 Ничья
24% (35)
2:1 Вест Хэм
16.4% (24)
2:2 Ничья
6.8% (10)
0:1 Лестер
6.2% (9)
1:3 Лестер
2.7% (4)
0:2 Лестер
2.7% (4)
1:0 Вест Хэм
2.1% (3)
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