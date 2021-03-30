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Вест Хэм
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.3
2. Антонио Майкл 7 0.23
3. Боуэн Джаррод 7 0.23
4. Лингард Джесси 6 0.2
5. Форнальс Пабло 3 0.1
6. Алле Себастьян 3 0.1
7. Доусон Крэйг 3 0.1
8. Огбонна Анджело 2 0.07
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.4
2. Барнс Харви 9 0.3
3. Мэддисон Джеймс 8 0.27
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.2
5. Ихеаначо Келечи 6 0.2
6. Джастин Джеймс 2 0.07
7. Перес Айосе 2 0.07
8. Ндиди Уилфред 1 0.03
9. Кастань Тимоти 1 0.03
10. Прат Деннис 1 0.03
11. Амарти Даниэль 1 0.03
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 5 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Антонио Майкл 3 0
5. Цоуфал Владимир 3 0
6. Форнальс Пабло 3 0
7. Диоп Исса 3 0
8. Фабьянски Лукаш 2 0
9. Крессуэлл Арон 2 0
10. Фредерикс Райан 2 0
11. Лингард Джесси 2 0
12. Райс Деклан 2 0
13. Ноубл Марк 1 0
14. Лансини Мануэль 1 0
15. Доусон Крэйг 1 0
16. Масуаку Артур 1 0
17. Бальбуэна Фабиан 1 0
18. Джонсон Бен 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Менди Нампалис 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Ндиди Уилфред 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Амарти Даниэль 2 0
11. Сёюнджю Чаглар 2 0
12. Томас Люк 2 0
13. Перес Айосе 1 0
14. Варди Джейми 1 0
15. Рикарду Перейра II 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 19.57% (9) 15.22% (7) 17.39% (8) 19.57% (9) 4.35% (2) 23.91% (11)
 Лестер 10.2% (5) 14.29% (7) 20.41% (10) 8.16% (4) 14.29% (7) 32.65% (16)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм
Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер
Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Лестер 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Лестер Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
13. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
14. Вулверхэмптон Заявка 30 9 8 13 30 - 41 35
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 31 5 11 15 24 - 41 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Вест Хэм 26.1% (12)
    X 30.4% (14)
    Лестер 43.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лестер
    3.06
    3.47
    2.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лестер

    Исход игры
    Вест Хэм
    26.1% (12)
    Ничья
    30.4% (14)
    Лестер
    43.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    26.1% (12)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    2:1 Вест Хэм
    17.4% (8)
    1:3 Лестер
    4.3% (2)
    0:2 Лестер
    4.3% (2)
    0:1 Лестер
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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