Уже третий корнер исполнил "Тоттенхэм", но снова без завершающего удара. Пока стандартные положения никакой остроты в себе не несут.

В хорошем темпе проходит поединок, быстро ходит мяч, но не хватает креатива в атакующей фазе. Только два удара мы увидели, которые претендовали на статус опасных, но оба были заблокированы защитниками.

Дайер выбил вперёд, в район центрального круга, но мяч тут же вернулся к воротам "Тоттенхэма" - Магуайр постарался, пробив головой.

Рэшфорд теперь сместился на левый фланг, чтобы помочь защитникам. Получил мяч и попытался сыграть вперёд, но неудачно - от Маркуса круглый ушёл в аут.

Сон Хын Мин на левом фланге. Может постараться продвинуться к воротам соперника? Нет, кореец принимает решение сыграть назад.

20' Первая жёлтая карточка в руках арбитра. Получает её Мактоминай, грубо встретивший Н'Домбеле. Тангай сначала полежал на газоне, а затем поднялся и, хромая, продолжил встречу.

19' Люк Шоу исполнил навес от углового флажка, партнёры пробить не смогли, а затем ещё и фол зафиксировал арбитр.

18' Рэшфорд врывается в штрафную площадь и стреляет с правого края - успевает заблокировать Дайер, от которого круглый уходит на угловой.

17' Наступление "Манчестера" завершается свистком арбитра - положение "вне игры" зафиксировано.

16' Чистейший подкат на правом фланге от Ло Чельсо, благодаря которому удалось остановить Поля Погба. Но развить быструю атаку не получилось, слишком много соперников было в центре.

15' Эдинсон Кавани нарушает правила в атаке, нанося удар по ноге Дайера после того, как Эрик выполнил длинный пас верхом вперёд.

14' Фред оказывается с мячом на левом фланге, пробрасывает игровой снаряд мимо Орье и падает - фола нет, сам упал футболист "Юнайтед", нога поехала.

13' Мало что получается у гостей в атаке в первой трети поединка, в основном через забросы пробуют обострять атаки, причём каждый раз это делает Рэшфорд с правого края. Точность в действиях Маркуса пока не наблюдается.

12' После выполнения углового удара борьба на втором этаже осталась за защитниками "Манчестера".

11' Моура подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, но первый на мяче Линделоф - отправляет игровой снаряд на второй для "Тоттенхэма" корнер.

10' Ло Чельсо пришлось обыгрывать не только соперников, но и арбитра, который путался под ногами и пытался уйти в сторону.

9' Много борьбы на старте поединка, что влечёт за собой частые фолы. Сейчас снова было зафиксировано нарушение, Погба попал по лицу Орье.

8' А теперь и гости действуют не по правилам. Фред в единоборстве заплетает ноги Кейну в центре поля.

7' Хёйбьерг нарушает правила в близи центрального круга, роняя на газон Бруну Фернандеша.

6' Маркус Рэшфорд исполнил навес в штрафную площадь с правого фланга, однако никого из партнёров там не было. Льорис провёл уходящий за лицевую линию мяч взглядом.

5' Показывают нам Жозе Моуринью, пока португальский специалист наблюдает за происходящим с положения сидя.

4' Хозяева исполнили корнер с правого фланга, мяч был отправлен в район ближней штанги, где был Уан-Биссака и выбил игровой снаряд, но затем с подбора пробил Сон, однако в створ не попал - выше цели пролетел круглый.

3' Моура в штрафной площадке, пробивает по воротам - мяч от Шоу уходит на первый в матче угловой.

2' Погба попытался прорваться к штрафной площадке левым флангом, но против этого оказался Орье и мяч отобрал.