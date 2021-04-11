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  2. Матчи
  3. Англия
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
23'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
14
Родон
Джо
3
Регилон
Серхио
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Кавани
Эдинсон
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Мактоминай Скотт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 19 (4) 0.61
2. Сон Хынмин 13 0.42
3. Бэйл Гарет 5 0.16
4. Лукас Моура 3 0.1
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.1
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.52
2. Рэшфорд Маркус 10 0.32
3. Кавани Эдинсон 6 0.19
4. Марсьяль Антони 4 0.13
5. Мактоминай Скотт 4 0.13
6. Погба Поль 3 0.1
7. Джеймс Дэниэл 3 0.1
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
9. Магуайр Гарри 2 0.06
10. Гринвуд Мэйсон 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Линделоф Виктор 1 0.03
13. Ван де Бек Донни 1 0.03
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 5 1
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 8 0
2. Шоу Люк 6 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 4 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Погба Поль 3 0
7. Джеймс Дэниэл 3 0
8. Кавани Эдинсон 2 0
9. Матич Неманья 2 0
10. Байи Эрик 2 0
11. Туанзебе Аксел 2 0
12. Хендерсон Дин 2 0
13. Уан-Биссака Аарон 2 0
14. Гринвуд Мэйсон 2 0
15. Марсьяль Антони 0 1
16. Ван де Бек Донни 1 0
17. Мактоминай Скотт 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 22% (11) 18% (9) 18% (9) 18% (9) 14% (7) 10% (5)
 Манчестер Юнайтед 7.27% (4) 18.18% (10) 12.73% (7) 10.91% (6) 25.45% (14) 25.45% (14)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов
Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 31 17 10 4 58 - 33 61
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 31 14 8 9 51 - 32 50
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
10. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
11. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 14 25
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 9 7 0 27 - 13 34
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
10. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 26'
    Сон Хын Мин на левом фланге. Может постараться продвинуться к воротам соперника? Нет, кореец принимает решение сыграть назад. 
  • 25'
    Рэшфорд теперь сместился на левый фланг, чтобы помочь защитникам. Получил мяч и попытался сыграть вперёд, но неудачно - от Маркуса круглый ушёл в аут. 
  • 24'
    Дайер выбил вперёд, в район центрального круга, но мяч тут же вернулся к воротам "Тоттенхэма" - Магуайр постарался, пробив головой. 
  • 22'
    В хорошем темпе проходит поединок, быстро ходит мяч, но не хватает креатива в атакующей фазе. Только два удара мы увидели, которые претендовали на статус опасных, но оба были заблокированы защитниками. 
  • Угловой
    21'
    Уже третий корнер исполнил "Тоттенхэм", но снова без завершающего удара. Пока стандартные положения никакой остроты в себе не несут. 
  • Желтая карточка
    20'
    Первая жёлтая карточка в руках арбитра. Получает её Мактоминай, грубо встретивший Н'Домбеле. Тангай сначала полежал на газоне, а затем поднялся и, хромая, продолжил встречу. 
  • Угловой
    19'
    Люк Шоу исполнил навес от углового флажка, партнёры пробить не смогли, а затем ещё и фол зафиксировал арбитр. 
  • Опасный момент
    18'
    Рэшфорд врывается в штрафную площадь и стреляет с правого края - успевает заблокировать Дайер, от которого круглый уходит на угловой. 
  • Офсайд
    17'
    Наступление "Манчестера" завершается свистком арбитра - положение "вне игры" зафиксировано. 
  • 16'
    Чистейший подкат на правом фланге от Ло Чельсо, благодаря которому удалось остановить Поля Погба. Но развить быструю атаку не получилось, слишком много соперников было в центре. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Эдинсон Кавани нарушает правила в атаке, нанося удар по ноге Дайера после того, как Эрик выполнил длинный пас верхом вперёд. 
  • 14'
    Фред оказывается с мячом на левом фланге, пробрасывает игровой снаряд мимо Орье и падает - фола нет, сам упал футболист "Юнайтед", нога поехала. 
  • 13'
    Мало что получается у гостей в атаке в первой трети поединка, в основном через забросы пробуют обострять атаки, причём каждый раз это делает Рэшфорд с правого края. Точность в действиях Маркуса пока не наблюдается. 
  • 12'
    После выполнения углового удара борьба на втором этаже осталась за защитниками "Манчестера". 
  • Угловой
    11'
    Моура подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, но первый на мяче Линделоф - отправляет игровой снаряд на второй для "Тоттенхэма" корнер. 
  • 10'
    Ло Чельсо пришлось обыгрывать не только соперников, но и арбитра, который путался под ногами и пытался уйти в сторону. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Много борьбы на старте поединка, что влечёт за собой частые фолы. Сейчас снова было зафиксировано нарушение, Погба попал по лицу Орье. 
  • Фол, нарушение
    8'
    А теперь и гости действуют не по правилам. Фред в единоборстве заплетает ноги Кейну в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Хёйбьерг нарушает правила в близи центрального круга, роняя на газон Бруну Фернандеша. 
  • 6'
    Маркус Рэшфорд исполнил навес в штрафную площадь с правого фланга, однако никого из партнёров там не было. Льорис провёл уходящий за лицевую линию мяч взглядом. 
  • 5'
    Показывают нам Жозе Моуринью, пока португальский специалист наблюдает за происходящим с положения сидя. 
  • 4'
    Хозяева исполнили корнер с правого фланга, мяч был отправлен в район ближней штанги, где был Уан-Биссака и выбил игровой снаряд, но затем с подбора пробил Сон, однако в створ не попал - выше цели пролетел круглый. 
  • Опасный момент
    3'
    Моура в штрафной площадке, пробивает по воротам - мяч от Шоу уходит на первый в матче угловой. 
  • 2'
    Погба попытался прорваться к штрафной площадке левым флангом, но против этого оказался Орье и мяч отобрал. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Крис Кавана даёт первый свисток и поединок начинается. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Тоттенхэм
19.1% (29)
Ничья
43.4% (66)
Манчестер Юнайтед
37.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (77)
Меньше
47.62% (70)
Обе команды забьют
Да
91.16% (134)
Нет
8.84% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (57)
1:2 Манчестер Юнайтед
25.7% (39)
2:1 Тоттенхэм
14.5% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
2% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.3% (2)
3:1 Тоттенхэм
1.3% (2)
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