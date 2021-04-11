Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Манчестер Юнайтед
18' Желтая карточкаМактоминай Скотт
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
14
Родон
Джо
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|19 (4)
|0.61
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.42
|3.
|Бэйл Гарет
|5
|0.16
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.1
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.1
|6.
|Орье Серж
|2
|0.06
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.03
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Регилон Серхио
|0
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|14.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|16 (8)
|0.52
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.32
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.19
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.13
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.13
|6.
|Погба Поль
|3
|0.1
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.1
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|9.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|10.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|5
|1
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|5.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|6.
|Регилон Серхио
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|14.
|Кейн Гарри
|1
|0
|15.
|Дэвис Бен
|1
|0
|16.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|17.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|8
|0
|2.
|Шоу Люк
|6
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|4
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Погба Поль
|3
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|8.
|Кавани Эдинсон
|2
|0
|9.
|Матич Неманья
|2
|0
|10.
|Байи Эрик
|2
|0
|11.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|13.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|15.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|16.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|17.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|22% (11)
|18% (9)
|18% (9)
|18% (9)
|14% (7)
|10% (5)
|Манчестер Юнайтед
|7.27% (4)
|18.18% (10)
|12.73% (7)
|10.91% (6)
|25.45% (14)
|25.45% (14)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|31
|17
|10
|4
|58 - 33
|61
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|51 - 39
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|51 - 32
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 51
|32
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 14
|25
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|9
|7
|0
|27 - 13
|34
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
19.1% (29)
Ничья
43.4% (66)
Манчестер Юнайтед
37.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (77)
Меньше
47.62% (70)
Обе команды забьют
Да
91.16% (134)
Нет
8.84% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (57)
1:2 Манчестер Юнайтед
25.7% (39)
2:1 Тоттенхэм
14.5% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
2% (3)
1:0 Тоттенхэм
1.3% (2)
3:1 Тоттенхэм
1.3% (2)
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