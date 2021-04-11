Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Арсенал
22
Ампаду
Этан
12
Иган
Джон
23
Осборн
Бен
14
Бёрк
Оливер
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Азиз МигельНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.1
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.07
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|11 (3)
|0.37
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.3
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.17
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.07
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.03
|10.
|Луис Давид
|1
|0.03
|11.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|12.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|13.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|14.
|Себальос Дани
|0
|0
|15.
|Седрик Соареш
|0
|0
|16.
|Парти Томас
|0
|0
|17.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Флек Джон
|3
|0
|9.
|Стивенс Энда
|3
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|1
|11.
|Робинсон Джек
|2
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|13.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|14.
|Ампаду Этан
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|6
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Тирни Киран
|4
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|6.
|Себальос Дани
|3
|0
|7.
|Парти Томас
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Арсенал
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|51 - 39
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|52 - 35
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|11.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 51
|32
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
Ничья
4.9% (7)
Арсенал
91.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
45.1% (65)
0:2 Арсенал
17.4% (25)
0:1 Арсенал
17.4% (25)
1:3 Арсенал
9% (13)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
1:0 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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