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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Ремсдейл
Аарон
22
Ампаду
Этан
12
Иган
Джон
3
Стивенс
Энда
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
23
Осборн
Бен
17
Макголдрик
Дэвид
14
Бёрк
Оливер
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
7
Сака
Букайо
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
8
Себальос
Дани
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Арсенал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.1
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 11 (3) 0.37
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.3
3. Сака Букайо 5 0.17
4. Пепе Николя 5 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.07
6. Джака Гранит 1 0.03
7. Бельерин Эктор 1 0.03
8. Тирни Киран 1 0.03
9. Нкетиа Эдди 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Виллиан Боргес 0 0
13. Смит-Роу Эмил 0 0
14. Себальос Дани 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 6 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Тирни Киран 4 0
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Арсенал 10.53% (4) 13.16% (5) 26.32% (10) 23.68% (9) 18.42% (7) 7.89% (3)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 14 7 10 52 - 35 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
10. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
11. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
10. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 31 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Шеффилд Юнайтед 3.5% (5)
X 4.9% (7)
Арсенал 91.7% (132)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Арсенал
5.56
4.03
1.74
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.5% (5)
Ничья
4.9% (7)
Арсенал
91.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
45.1% (65)
0:2 Арсенал
17.4% (25)
0:1 Арсенал
17.4% (25)
1:3 Арсенал
9% (13)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Шеффилд Юнайтед
2.1% (3)
1:0 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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