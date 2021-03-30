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Шеффилд Юнайтед
 
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Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.1
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 11 (3) 0.37
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.3
3. Сака Букайо 5 0.17
4. Пепе Николя 5 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.07
6. Джака Гранит 1 0.03
7. Бельерин Эктор 1 0.03
8. Тирни Киран 1 0.03
9. Нкетиа Эдди 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Виллиан Боргес 0 0
13. Смит-Роу Эмил 0 0
14. Себальос Дани 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 6 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Тирни Киран 4 0
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 18.75% (3) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Арсенал 10.53% (4) 13.16% (5) 26.32% (10) 23.68% (9) 18.42% (7) 7.89% (3)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
13. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
14. Вулверхэмптон Заявка 30 9 8 13 30 - 41 35
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 31 5 11 15 24 - 41 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
14. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Шеффилд Юнайтед 2.2% (1)
    X 6.7% (3)
    Арсенал 91.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    7.40
    4.28
    1.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    2.2% (1)
    Ничья
    6.7% (3)
    Арсенал
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    44.4% (20)
    0:2 Арсенал
    20% (9)
    0:1 Арсенал
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:3 Арсенал
    6.7% (3)
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