Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.1
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.07
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|11 (3)
|0.37
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.3
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.17
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.07
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.03
|10.
|Луис Давид
|1
|0.03
|11.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|12.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|13.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|14.
|Себальос Дани
|0
|0
|15.
|Седрик Соареш
|0
|0
|16.
|Парти Томас
|0
|0
|17.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Флек Джон
|3
|0
|9.
|Стивенс Энда
|3
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|1
|11.
|Робинсон Джек
|2
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|13.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|14.
|Ампаду Этан
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|6
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Тирни Киран
|4
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|6.
|Себальос Дани
|3
|0
|7.
|Парти Томас
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Арсенал
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|30 - 41
|35
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 41
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Арсенал
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
2.2% (1)
Ничья
6.7% (3)
Арсенал
91.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
44.4% (20)
0:2 Арсенал
20% (9)
0:1 Арсенал
13.3% (6)
1:1 Ничья
6.7% (3)
1:3 Арсенал
6.7% (3)
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