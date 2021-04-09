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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 7 (2) 0.23
2. Робинсон Каллум 4 0.13
3. Бартли Кайл 3 0.1
4. Галлахер Конор 2 0.07
5. Диань Мбайе 2 0.07
6. Аджайи Олувасемилого 2 0.07
7. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
8. Филлипс Мэтт 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0
12. Джонстон Сэм 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 9 (2) 0.3
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.23
3. Адамс Че 7 0.23
4. Армстронг Стюарт 4 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.1
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Редмонд Натан 2 0.07
8. Минамино Такуми 2 0.07
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ферлонг Дарнелл 4 0
4. Ливермор Джейк 2 1
5. Перейра Матеус 2 1
6. Бартли Кайл 3 0
7. Сойерс Ромен 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Диань Мбайе 2 0
12. Гиббс Киран 0 1
13. Робсон-Кану Хэл 1 0
14. Филлипс Мэтт 1 0
15. Пелтьер Ли 1 0
16. Йокушлу Окай 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3) 25% (6) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Саутгемптон 10.26% (4) 20.51% (8) 33.33% (13) 15.38% (6) 7.69% (3) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон Кубок Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Вест Бромвич 35.5% (22)
    X 27.4% (17)
    Саутгемптон 37.1% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Саутгемптон
    3.63
    3.38
    2.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Саутгемптон

    Исход игры
    Вест Бромвич
    35.5% (22)
    Ничья
    27.4% (17)
    Саутгемптон
    37.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (28)
    Меньше
    53.33% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (41)
    Нет
    31.67% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21% (13)
    2:1 Вест Бромвич
    21% (13)
    1:2 Саутгемптон
    16.1% (10)
    0:1 Саутгемптон
    16.1% (10)
    1:0 Вест Бромвич
    11.3% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
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