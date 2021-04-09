Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|7 (2)
|0.23
|2.
|Робинсон Каллум
|4
|0.13
|3.
|Бартли Кайл
|3
|0.1
|4.
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|5.
|Диань Мбайе
|2
|0.07
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.07
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|8.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
|12.
|Джонстон Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|9 (2)
|0.3
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.23
|3.
|Адамс Че
|7
|0.23
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.13
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.1
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.07
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.07
|8.
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|4
|0
|4.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|5.
|Перейра Матеус
|2
|1
|6.
|Бартли Кайл
|3
|0
|7.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Диань Мбайе
|2
|0
|12.
|Гиббс Киран
|0
|1
|13.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|14.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|15.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|16.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|25% (6)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|25% (6)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Саутгемптон
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =6 -11Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Вест Бромвич Товарищеские матчи Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Саутгемптон
Исход игры
Вест Бромвич
35.5% (22)
Ничья
27.4% (17)
Саутгемптон
37.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (28)
Меньше
53.33% (32)
Обе команды забьют
Да
68.33% (41)
Нет
31.67% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21% (13)
2:1 Вест Бромвич
21% (13)
1:2 Саутгемптон
16.1% (10)
0:1 Саутгемптон
16.1% (10)
1:0 Вест Бромвич
11.3% (7)
2:2 Ничья
4.8% (3)
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