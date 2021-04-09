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Брайтон
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.27
2. Троссар Леандро 4 0.13
3. Уэлбек Данни 4 0.13
4. Данк Льюис 4 0.13
5. Гросс Паскаль 2 (2) 0.07
6. Коннолли Аарон 2 0.07
7. Марч Соломон 2 0.07
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 14 0.48
2. Родригес Хамес 6 0.21
3. Ришарлисон 6 (1) 0.21
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.14
5. Кин Майкл 3 0.1
6. Дукуре Абдулай 2 0.07
7. Мина Йерри 2 0.07
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Дэвис Том 0 0
15. Годфри Бен 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Уайт Бен 3 0
8. Гросс Паскаль 2 0
9. Джаханбакш Алиреза 2 0
10. Троссар Леандро 2 0
11. Альсате Стивен 2 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Холгейт Мэйсон 6 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Аллан Маркес 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Динь Люка 2 1
7. Родригес Хамес 3 0
8. Кин Майкл 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Калверт-Льюин Доминик 3 0
11. Бернард Дуарте 2 0
12. Мина Йерри 2 0
13. Дэвис Том 2 0
14. Сигурдссон Гильфи 1 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Ольсен Робин 1 0
17. Пикфорд Джордан 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 18.75% (6) 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 18.75% (6)
 Эвертон 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 15% (6) 12.5% (5) 15% (6)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Эвертон 4:2 Брайтон Премьер-лига Эвертон 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Эвертон Премьер-лига Брайтон 1:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 3:1 Брайтон Премьер-лига Эвертон 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 31 23 5 3 66 - 21 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 30 17 9 4 58 - 33 60
3. Лестер Заявка 30 17 5 8 53 - 34 56
4. Вест Хэм Заявка 30 15 7 8 48 - 37 52
5. Челси Заявка 30 14 9 7 46 - 30 51
6. Ливерпуль Заявка 30 14 7 9 51 - 36 49
7. Тоттенхэм Заявка 30 14 7 9 51 - 32 49
8. Эвертон Заявка 29 14 5 10 41 - 38 47
9. Астон Вилла Заявка 29 13 5 11 42 - 31 44
10. Арсенал Заявка 30 12 6 12 40 - 35 42
11. Лидс Заявка 30 13 3 14 47 - 48 42
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 30 10 8 12 32 - 48 38
14. Саутгемптон Заявка 30 10 6 14 39 - 53 36
15. Бёрнли Заявка 30 8 9 13 24 - 40 33
16. Брайтон Заявка 30 7 11 12 33 - 38 32
17. Ньюкасл Заявка 30 7 8 15 30 - 50 29
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 30 4 9 17 25 - 59 21
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 4 2 24 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
11. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
12. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
2. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
6. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
9. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
10. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
11. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
16. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
17. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Брайтон 16.1% (10)
    X 32.3% (20)
    Эвертон 51.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Эвертон
    2.30
    3.42
    3.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брайтон - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Эвертон

    Исход игры
    Брайтон
    16.1% (10)
    Ничья
    32.3% (20)
    Эвертон
    51.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.33% (29)
    Меньше
    51.67% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (45)
    Нет
    25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    32.3% (20)
    1:1 Ничья
    25.8% (16)
    0:1 Эвертон
    9.7% (6)
    1:0 Брайтон
    9.7% (6)
    2:1 Брайтон
    6.5% (4)
    1:3 Эвертон
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    0:2 Эвертон
    3.2% (2)
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