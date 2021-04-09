Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.27
|2.
|Троссар Леандро
|4
|0.13
|3.
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|4.
|Данк Льюис
|4
|0.13
|5.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.07
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.07
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.07
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|14
|0.48
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.21
|3.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.21
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.14
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.1
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.07
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.07
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Дэвис Том
|0
|0
|15.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|7.
|Уайт Бен
|3
|0
|8.
|Гросс Паскаль
|2
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|10.
|Троссар Леандро
|2
|0
|11.
|Альсате Стивен
|2
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Холгейт Мэйсон
|6
|0
|3.
|Ришарлисон
|3
|1
|4.
|Аллан Маркес
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Динь Люка
|2
|1
|7.
|Родригес Хамес
|3
|0
|8.
|Кин Майкл
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|11.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|12.
|Мина Йерри
|2
|0
|13.
|Дэвис Том
|2
|0
|14.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Ольсен Робин
|1
|0
|17.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|Эвертон
|15% (6)
|17.5% (7)
|25% (10)
|15% (6)
|12.5% (5)
|15% (6)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|23
|5
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|17
|9
|4
|58 - 33
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|53 - 34
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|48 - 37
|52
|5.
|Челси
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|46 - 30
|51
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 36
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|51 - 32
|49
|8.
|Эвертон
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|41 - 38
|47
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|42 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|40 - 35
|42
|11.
|Лидс
|Заявка
|30
|13
|3
|14
|47 - 48
|42
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|32 - 48
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|39 - 53
|36
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|24 - 40
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 38
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|30 - 50
|29
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|25 - 59
|21
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|4
|2
|24
|17 - 52
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|15.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|2.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|6.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 18
|25
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|10.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Эвертон
Исход игры
Брайтон
16.1% (10)
Ничья
32.3% (20)
Эвертон
51.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
48.33% (29)
Меньше
51.67% (31)
Обе команды забьют
Да
75% (45)
Нет
25% (15)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
32.3% (20)
1:1 Ничья
25.8% (16)
0:1 Эвертон
9.7% (6)
1:0 Брайтон
9.7% (6)
2:1 Брайтон
6.5% (4)
1:3 Эвертон
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
0:2 Эвертон
3.2% (2)
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