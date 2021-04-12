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Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 12 (3) 0.34
2. Погосов Артём 7 (1) 0.2
3. Локтионов Роман 4 (1) 0.11
4. Болонин Александр 4 (3) 0.11
5. Юсупов Артём 3 0.09
6. Агаларов Гамид 3 (1) 0.09
7. Лобкарёв Владимир 2 0.06
8. Козлов Данила 2 0.06
9. Пугачев Юрий 1 0.03
10. Журавлёв Юрий 1 0.03
11. Белоус Илья 1 0.03
12. Сергеев Виктор 1 0.03
13. Мендель Андрей 1 0.03
14. Николаев Олег 1 0.03
15. Гасилин Алексей 1 (1) 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 32 (4) 0.94
2. Голенков Егор 12 0.35
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.29
4. Солдатенков Александр 3 0.09
5. Ежов Роман 3 0.09
6. Гацкан Александр 2 0.06
7. Гынсарь Раду 2 0.06
8. Полуяхтов Владимир 2 0.06
9. Чернов Никита 2 0.06
10. Цыпченко Дмитрий 2 0.06
11. Сарвели Владислав 1 0.03
12. Витюгов Максим 1 0.03
13. Горшков Юрий 1 0.03

Карточки

Волгарь
# Игрок      
1. Мендель Андрей 12 0
2. Болонин Александр 11 0
3. Павлишин Алексей 8 0
4. Бердников Алексей 6 1
5. Ведерников Данила 7 0
6. Зенин Андрей 5 1
7. Козлов Данила 6 0
8. Журавлёв Юрий 4 1
9. Хомуха Иван 5 0
10. Белоус Илья 5 0
11. Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
12. Полубояринов Данил 4 0
13. Сергеев Виктор 4 0
14. Погосов Артём 4 0
15. Замалиев Наиль 2 1
16. Агаларов Гамид 3 0
17. Локтионов Роман 2 0
18. Пугачев Юрий 2 0
19. Гасилин Алексей 2 0
20. Бутенко Александр 2 0
21. Николаев Олег 2 0
22. Лобкарёв Владимир 1 0
23. Саганович Дмитрий 1 0
24. Емельянов Данила 1 0
25. Сагитов Артур 1 0
26. Корнюшин Даниил 1 0
27. Альберт Габараев 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 8 0
3. Чернов Никита 6 1
4. Сарвели Владислав 5 0
5. Ежов Роман 5 0
6. Кабутов Дмитрий 4 0
7. Голенков Егор 4 0
8. Цыпченко Дмитрий 4 0
9. Витюгов Максим 4 0
10. Карпов Максим 2 1
11. Солдатенков Александр 2 1
12. Комбаров Дмитрий 3 0
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Якуба Денис 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Пруцев Данил 1 0
23. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волгарь 13.64% (6) 9.09% (4) 22.73% (10) 18.18% (8) 11.36% (5) 25% (11)
 Крылья Советов 16.44% (12) 8.22% (6) 19.18% (14) 17.81% (13) 13.7% (10) 24.66% (18)

Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь Чертаново 1:1 Волгарь Волгарь 1:1 Нижний Новгород Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Крылья Советов 3:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион Волгарь 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Крылья Советов 1:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 34 25 4 5 76 - 21 79
2. Нижний Новгород Заявка 36 24 6 6 55 - 22 78
3. Оренбург Заявка 36 22 10 4 62 - 27 76
4. Алания Заявка 36 19 9 8 66 - 34 66
5. Торпедо Москва Заявка 36 19 7 10 60 - 33 64
6. Балтика Заявка 36 18 7 11 40 - 31 61
7. Велес Москва Заявка 36 16 10 10 50 - 41 58
8. Нефтехимик Заявка 36 16 9 11 53 - 37 57
9. Факел Заявка 36 14 11 11 46 - 34 53
10. Енисей Заявка 36 16 5 15 42 - 46 53
11. Волгарь Заявка 35 14 9 12 44 - 37 51
12. СКА-Хабаровск Заявка 36 14 8 14 41 - 40 50
13. Чайка Заявка 36 12 10 14 39 - 46 46
14. Текстильщик Заявка 36 11 10 15 28 - 42 43
15. Краснодар-2 Заявка 36 10 11 15 42 - 55 41
16. Спартак-2 Заявка 35 11 7 17 38 - 57 40
17. Акрон Заявка 36 9 11 16 28 - 44 38
18. Динамо Брянск Заявка 36 9 5 22 20 - 55 32
19. Иртыш Омск Заявка 36 8 8 20 26 - 49 32
20. Томь Заявка 36 8 8 20 26 - 46 32
21. Чертаново Заявка 36 7 4 25 27 - 64 25
22. Шинник Заявка 36 4 7 25 33 - 81 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 16 1 1 50 - 6 49
2. Нижний Новгород Заявка 18 13 2 3 31 - 10 41
3. Оренбург Заявка 18 11 5 2 35 - 15 38
4. Алания Заявка 18 11 4 3 41 - 19 37
5. Волгарь Заявка 18 10 6 2 27 - 15 36
6. Торпедо Москва Заявка 18 10 3 5 30 - 14 33
7. Факел Заявка 19 8 8 3 25 - 12 32
8. СКА-Хабаровск Заявка 18 9 5 4 20 - 12 32
9. Велес Москва Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
10. Нефтехимик Заявка 17 8 6 3 32 - 12 30
11. Краснодар-2 Заявка 18 8 5 5 31 - 23 29
12. Енисей Заявка 17 9 0 8 25 - 21 27
13. Балтика Заявка 17 8 2 7 17 - 13 26
14. Текстильщик Заявка 19 6 7 6 13 - 19 25
15. Акрон Заявка 18 5 7 6 17 - 19 22
16. Чайка Заявка 18 6 2 10 18 - 26 20
17. Динамо Брянск Заявка 18 6 1 11 12 - 25 19
18. Иртыш Омск Заявка 18 5 3 10 11 - 25 18
19. Спартак-2 Заявка 16 3 5 8 14 - 25 14
20. Чертаново Заявка 18 3 3 12 13 - 26 12
21. Томь Заявка 17 3 3 11 13 - 25 12
22. Шинник Заявка 19 3 3 13 18 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 11 5 2 27 - 12 38
2. Нижний Новгород Заявка 18 11 4 3 24 - 12 37
3. Балтика Заявка 19 10 5 4 23 - 18 35
4. Торпедо Москва Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5. Крылья Советов Заявка 16 9 3 4 26 - 15 30
6. Алания Заявка 18 8 5 5 25 - 15 29
7. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 20 - 19 27
8. Нефтехимик Заявка 19 8 3 8 21 - 25 27
9. Енисей Заявка 19 7 5 7 17 - 25 26
10. Спартак-2 Заявка 19 8 2 9 24 - 32 26
11. Чайка Заявка 18 6 8 4 21 - 20 26
12. Факел Заявка 17 6 3 8 21 - 22 21
13. Томь Заявка 19 5 5 9 13 - 21 20
14. Текстильщик Заявка 17 5 3 9 15 - 23 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 3 10 21 - 28 18
16. Акрон Заявка 18 4 4 10 11 - 25 16
17. Волгарь Заявка 17 4 3 10 17 - 22 15
18. Иртыш Омск Заявка 18 3 5 10 15 - 24 14
19. Чертаново Заявка 18 4 1 13 14 - 38 13
20. Динамо Брянск Заявка 18 3 4 11 8 - 30 13
21. Краснодар-2 Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
22. Шинник Заявка 17 1 4 12 15 - 46 7
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  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Волгарь" - "Крылья Советов", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 апреля 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Волгарь 4% (6)
X 6.7% (10)
Крылья Советов 89.3% (134)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Крылья Советов
5.60
3.90
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волгарь - Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Волгарь - Крылья Советов

Исход игры
Волгарь
4% (6)
Ничья
6.7% (10)
Крылья Советов
89.3% (133)
Тотал 2.5
Больше
50% (73)
Меньше
50% (73)
Обе команды забьют
Да
55.48% (81)
Нет
44.52% (65)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
39.6% (59)
0:1 Крылья Советов
25.5% (38)
0:2 Крылья Советов
16.8% (25)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:3 Крылья Советов
4.7% (7)
1:0 Волгарь
1.3% (2)
2:1 Волгарь
1.3% (2)
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