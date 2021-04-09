Волгарь
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|12 (3)
|0.34
|2.
|Погосов Артём
|7 (1)
|0.2
|3.
|Локтионов Роман
|4 (1)
|0.11
|4.
|Болонин Александр
|4 (3)
|0.11
|5.
|Юсупов Артём
|3
|0.09
|6.
|Агаларов Гамид
|3 (1)
|0.09
|7.
|Лобкарёв Владимир
|2
|0.06
|8.
|Козлов Данила
|2
|0.06
|9.
|Пугачев Юрий
|1
|0.03
|10.
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|11.
|Белоус Илья
|1
|0.03
|12.
|Сергеев Виктор
|1
|0.03
|13.
|Мендель Андрей
|1
|0.03
|14.
|Николаев Олег
|1
|0.03
|15.
|Гасилин Алексей
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|32 (4)
|0.94
|2.
|Голенков Егор
|12
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|10 (2)
|0.29
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.09
|5.
|Ежов Роман
|3
|0.09
|6.
|Гацкан Александр
|2
|0.06
|7.
|Гынсарь Раду
|2
|0.06
|8.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|9.
|Чернов Никита
|2
|0.06
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.06
|11.
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|12.
|Витюгов Максим
|1
|0.03
|13.
|Горшков Юрий
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендель Андрей
|12
|0
|2.
|Болонин Александр
|11
|0
|3.
|Павлишин Алексей
|8
|0
|4.
|Бердников Алексей
|6
|1
|5.
|Ведерников Данила
|7
|0
|6.
|Зенин Андрей
|5
|1
|7.
|Козлов Данила
|6
|0
|8.
|Журавлёв Юрий
|4
|1
|9.
|Хомуха Иван
|5
|0
|10.
|Белоус Илья
|5
|0
|11.
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|12.
|Полубояринов Данил
|4
|0
|13.
|Сергеев Виктор
|4
|0
|14.
|Погосов Артём
|4
|0
|15.
|Замалиев Наиль
|2
|1
|16.
|Агаларов Гамид
|3
|0
|17.
|Локтионов Роман
|2
|0
|18.
|Пугачев Юрий
|2
|0
|19.
|Гасилин Алексей
|2
|0
|20.
|Бутенко Александр
|2
|0
|21.
|Николаев Олег
|2
|0
|22.
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|23.
|Саганович Дмитрий
|1
|0
|24.
|Емельянов Данила
|1
|0
|25.
|Сагитов Артур
|1
|0
|26.
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|27.
|Альберт Габараев
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|10
|1
|2.
|Божин Сергей
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|6
|1
|4.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|5.
|Ежов Роман
|5
|0
|6.
|Кабутов Дмитрий
|4
|0
|7.
|Голенков Егор
|4
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|4
|0
|9.
|Витюгов Максим
|4
|0
|10.
|Карпов Максим
|2
|1
|11.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|12.
|Комбаров Дмитрий
|3
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|3
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Якуба Денис
|2
|0
|16.
|Сергеев Иван
|2
|0
|17.
|Смирнов Данила
|2
|0
|18.
|Фролов Евгений
|1
|0
|19.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|20.
|Зиньковский Антон
|1
|0
|21.
|Ломаев Иван
|1
|0
|22.
|Пруцев Данил
|1
|0
|23.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волгарь
|13.64% (6)
|9.09% (4)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|25% (11)
|Крылья Советов
|16.44% (12)
|8.22% (6)
|19.18% (14)
|17.81% (13)
|13.7% (10)
|24.66% (18)
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: +9 =6 -5Текстильщик 1:1 Волгарь Волгарь 1:0 Алания Нефтехимик 1:1 Волгарь Волгарь 2:1 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Волгарь Волгарь 2:1 Томь Чертаново 1:1 Волгарь Волгарь 1:1 Нижний Новгород Енисей 1:4 Волгарь Волгарь 2:2 Оренбург Волгарь 2:1 Чайка Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 Волгарь Волгарь 0:0 Балтика Акрон 0:3 Волгарь Волгарь 3:2 Торпедо Москва Шинник 2:1 Волгарь Волгарь 2:1 Факел Волгарь 2:0 Спартак-2 Крылья Советов 3:0 Волгарь
Крылья Советов Последние 20 матчей: +17 =1 -2Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик
Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|34
|25
|4
|5
|76 - 21
|79
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|54 - 22
|75
|3.
|Оренбург
|Заявка
|35
|21
|10
|4
|57 - 25
|73
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|58 - 31
|63
|5.
|Алания
|Заявка
|35
|18
|9
|8
|65 - 34
|63
|6.
|Балтика
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|40 - 30
|61
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|51 - 35
|56
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|46 - 39
|55
|9.
|Волгарь
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|44 - 37
|51
|10.
|Факел
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 34
|50
|11.
|Енисей
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|41 - 46
|50
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|41 - 39
|50
|13.
|Чайка
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|39 - 45
|46
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|28 - 41
|43
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|36 - 52
|40
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|40 - 55
|38
|17.
|Акрон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|27 - 43
|37
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 47
|32
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|19 - 54
|31
|20.
|Томь
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|25 - 46
|29
|21.
|Чертаново
|Заявка
|35
|7
|4
|24
|25 - 60
|25
|22.
|Шинник
|Заявка
|35
|4
|7
|24
|33 - 80
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|50 - 6
|49
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|31 - 10
|41
|3.
|Алания
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|41 - 19
|37
|4.
|Волгарь
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 15
|36
|5.
|Оренбург
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|30 - 14
|33
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|20 - 11
|32
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|30 - 10
|29
|10.
|Факел
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|24 - 12
|29
|11.
|Енисей
|Заявка
|17
|9
|0
|8
|25 - 21
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 12
|26
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 23
|26
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|13 - 19
|25
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Чайка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 25
|20
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|12 - 25
|19
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|11 - 25
|18
|19.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|20.
|Шинник
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 34
|12
|21.
|Чертаново
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 22
|12
|22.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|27 - 12
|38
|2.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|23 - 18
|35
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 12
|34
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 25
|27
|7.
|Алания
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|24 - 15
|26
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|22 - 27
|26
|9.
|Чайка
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 20
|26
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 17
|24
|11.
|Енисей
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 25
|23
|12.
|Факел
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 22
|21
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 22
|18
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 28
|18
|15.
|Томь
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 21
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|11 - 25
|16
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 22
|15
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 22
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|14 - 38
|13
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|7 - 29
|12
|21.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
|22.
|Шинник
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 46
|7
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Прогнозы на матч Волгарь - Крылья Советов
Исход игры
Волгарь
4.9% (3)
Ничья
6.6% (4)
Крылья Советов
88.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (32)
Меньше
45.76% (27)
Обе команды забьют
Да
61.02% (36)
Нет
38.98% (23)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
45.9% (28)
0:1 Крылья Советов
19.7% (12)
0:2 Крылья Советов
14.8% (9)
1:1 Ничья
6.6% (4)
1:3 Крылья Советов
3.3% (2)
1:0 Волгарь
3.3% (2)
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