Дани Гарсия обрезал "Барселону" на её половине, и оформилась редкая позиционная акция "Атлетика".

Впрочем, баски упустили мяч до потенциального создания опасного момента.

Педри заработал для "Барселоны" штрафной на левом фланге, до ворот далековато.

Дест пробовал навесить, а мяч ушёл в аут от игрока соперника.

27' Месси забросил коротко на Гризманна и получил ответный пас головой, но пробил дальше Лионель мячом в Альвареса.

26' Месси сфолил на подходе к чужой штрафной.

25' Только зацепился Иньяки Уильямс за мяч в центре поля, как тут же потерял его.

24' Привычная картина: весь "Атлетик" на своей половине, а "Барселоне" с трудом удаётся проходить оборону соперника.

23' Де Йонг затолкал Дани Гарсию на правом фланге в центре поля.

22' Напомним, тотальное владение мячом у "Барселоны".

21' Месси нашёл возможность для удара со средней дистанции, и мяч после небольшого рикошета от Унаи Лопеса стал добычей Уная Симона.

20' Месси и Гризманн пытались прорваться сквозь оборону соперника, и удар Гризманна был заблокирован.

19' Лангле навесил вперёд с левой стороны, но тоже бесполезно.

18' "Атлетику" нужно надеяться, что "Барселона" не поймает кураж.

17' Разыграли барселонцы угловой с правого края, однако подача Деста не принесла им успеха.

16' Доигрались каталонцы до потери мяча на чужой половине, а вот у них прорвалась контратака на средней скорости, но навес Гризманна не нашёл голову Педри.

15' "Сине-гранатовые" явно играют первым номером, с этим никак не поспоришь.

14' Дест отпасовал влево на Месси, который продолжил смещаться левее и ошибся в короткой передаче вперёд.

13' И опять каталонцы нудно начинают позиционную атаку.

12' Тревожно было у ворот "Барселоны" - Иньиго Мартинес пытался дотянуться до подачи со стандарта, и дотянулся, но плохо, поскольку всё же не попал в левый угол.

12' Штрафной исполнят баски, готовится подача в штрафную.

11' После розыгрыша корнера Месси навесил в руки Уная Симона.

11' Гризманн придержал в чужой штрафной мяч для Месси - Лионель пробил, и рикошетом от соперника снаряд ушёл на угловой.

10' Теперь обрезались "красно-белые", то есть игроки "Атлетика", на своей половине.

9' Аут заработали "львы" на чужой половине - уже хоть что-то.

8' На сей раз каталонцам не удалось довести дело до удара - более того, Бускетс прямой ногой попал в Унаи Лопеса на подступах к штрафной басков.

7' Дест сместился с правой стороны к центру и выстрелил по низовой траектории мимо ближнего угла.

7' 94 процента времени владеют мячом гости.

7' Мингеса навесил с правого полуфланга - первый на мяче Иньиго Мартинес.

6' Не спешит "Барселона" в новом раунде розыгрыша мяча на своей половине поля.

5' Месси на правом углу вратарской принял закидушку Бускетса и выкатил мяч чуть назад Де Йонгу, который попал низом в дальнюю штангу.

4' А вот теперь "Барселона" орудовала в чужой штрафной, но был зафиксирован офсайд - спорный, надо сказать.

3' Отобрали себе мяч игроки "Атлетика" в центре поля, но быстро его потеряли.

2' Каталонцы долго владеют мячом, сильно не приближая его к чужой штрафной.

2' У "Атлетика" красно-белые полосатые футболки плюс чёрные трусы и гетры, а "Барселона" сегодня вся в жёлтом.