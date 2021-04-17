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Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Барселона
0' 29'
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
7
Гризманн
Антуан
10
Месси
Лионель
Атлетик Б
4-4-2
Барселона
3-5-2

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 3 (1) 0.43
2. Иньиго Мартинес 1 0.14
3. Вильялибре Асьер 1 0.14
4. Уильямс Иньяки 1 0.14
5. Беренгер Алекс 1 0.14
6. Нуньес Унай 1 0.14
7. Муньяин Икер 0 0
8. Лекуе Иньиго 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.33
2. Альба Жорди 2 0.33
3. Брайтвайт Мартин 2 0.33
4. Де Йонг Френки 2 0.33
5. Дембеле Усман 2 0.33
6. Месси Лионель 1 0.17
7. Пике Херард 1 0.17
8. Гонсалес Педро 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Гарсия Рауль 2 0
3. Гарсия Дани 2 0
4. Де Маркос Оскар 1 0
5. Юри Берчиче 1 0
6. Лопес Унаи 1 0
7. Весга Микель 1 0
8. Лекуе Иньиго 1 0
9. Йерай Альварес 1 0
10. Нуньес Унай 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Месси Лионель 2 0
2. Альба Жорди 2 0
3. Брайтвайт Мартин 1 0
4. Дембеле Усман 1 0
5. Тринкан Франсишку 1 0
6. Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Атлетик Б 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Барселона 8.33% (1) 0 0 0 8.33% (1) 33.33% (4) 50% (6)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ
Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска
ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Барселона 2:1 Атлетик Б Ла Лига Барселона 2:3 Атлетик Б Суперкубок Атлетик Б 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
  • Первый тайм
  • 31'
    Дест пробовал навесить, а мяч ушёл в аут от игрока соперника.
  • Фол, нарушение
    31'
    Педри заработал для "Барселоны" штрафной на левом фланге, до ворот далековато.
  • Фол, нарушение
    30'
    В центре поля зафиксирован фол Муньяина, подтолкнувшего Мингесу.
  • 29'
    Впрочем, баски упустили мяч до потенциального создания опасного момента. 
  • 28'
    Дани Гарсия обрезал "Барселону" на её половине, и оформилась редкая позиционная акция "Атлетика".
  • 27'
    Месси забросил коротко на Гризманна и получил ответный пас головой, но пробил дальше Лионель мячом в Альвареса.
  • Фол, нарушение
    26'
    Месси сфолил на подходе к чужой штрафной.
  • 25'
    Только зацепился Иньяки Уильямс за мяч в центре поля, как тут же потерял его.
  • 24'
    Привычная картина: весь "Атлетик" на своей половине, а "Барселоне" с трудом удаётся проходить оборону соперника. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Де Йонг затолкал Дани Гарсию на правом фланге в центре поля.
  • 22'
    Напомним, тотальное владение мячом у "Барселоны".
  • 21'
    Месси нашёл возможность для удара со средней дистанции, и мяч после небольшого рикошета от Унаи Лопеса стал добычей Уная Симона.
  • 20'
    Месси и Гризманн пытались прорваться сквозь оборону соперника, и удар Гризманна был заблокирован.
  • 19'
    Лангле навесил вперёд с левой стороны, но тоже бесполезно. 
  • 18'
    "Атлетику" нужно надеяться, что "Барселона" не поймает кураж.
  • Угловой
    17'
    Разыграли барселонцы угловой с правого края, однако подача Деста не принесла им успеха.
  • 16'
    Доигрались каталонцы до потери мяча на чужой половине, а вот у них прорвалась контратака на средней скорости, но навес Гризманна не нашёл голову Педри.
  • 15'
    "Сине-гранатовые" явно играют первым номером, с этим никак не поспоришь.
  • 14'
    Дест отпасовал влево на Месси, который продолжил смещаться левее и ошибся в короткой передаче вперёд.
  • 13'
    И опять каталонцы нудно начинают позиционную атаку.
  • Опасный момент
    12'
    Тревожно было у ворот "Барселоны" - Иньиго Мартинес пытался дотянуться до подачи со стандарта, и дотянулся, но плохо, поскольку всё же не попал в левый угол.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной исполнят баски, готовится подача в штрафную.
  • 11'
    После розыгрыша корнера Месси навесил в руки Уная Симона.
  • Угловой
    11'
    Гризманн придержал в чужой штрафной мяч для Месси - Лионель пробил, и рикошетом от соперника снаряд ушёл на угловой.
  • 10'
    Теперь обрезались "красно-белые", то есть игроки "Атлетика", на своей половине.
  • 9'
    Аут заработали "львы" на чужой половине - уже хоть что-то.
  • Фол, нарушение
    8'
    На сей раз каталонцам не удалось довести дело до удара - более того, Бускетс прямой ногой попал в Унаи Лопеса на подступах к штрафной басков.
  • 7'
    Дест сместился с правой стороны к центру и выстрелил по низовой траектории мимо ближнего угла.
  • 7'
    94 процента времени владеют мячом гости.
  • 7'
    Мингеса навесил с правого полуфланга - первый на мяче Иньиго Мартинес.
  • 6'
    Не спешит "Барселона" в новом раунде розыгрыша мяча на своей половине поля.
  • Опасный момент
    5'
    Месси на правом углу вратарской принял закидушку Бускетса и выкатил мяч чуть назад Де Йонгу, который попал низом в дальнюю штангу.
  • Офсайд
    4'
    А вот теперь "Барселона" орудовала в чужой штрафной, но был зафиксирован офсайд - спорный, надо сказать.
  • 3'
    Отобрали себе мяч игроки "Атлетика" в центре поля, но быстро его потеряли.
  • 2'
    Каталонцы долго владеют мячом, сильно не приближая его к чужой штрафной.
  • 2'
    У "Атлетика" красно-белые полосатые футболки плюс чёрные трусы и гетры, а "Барселона" сегодня вся в жёлтом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de La Cartuja. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Барселона

Исход игры
Атлетик Б
2.7% (4)
Ничья
2.7% (4)
Барселона
94.6% (139)
Тотал 2.5
Больше
70.55% (103)
Меньше
29.45% (43)
Обе команды забьют
Да
71.23% (104)
Нет
28.77% (42)
Популярный счёт
1:2 Барселона
50.3% (74)
0:2 Барселона
18.4% (27)
1:3 Барселона
12.9% (19)
0:1 Барселона
8.8% (13)
2:1 Атлетик Б
2.7% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
2:3 Барселона
1.4% (2)
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