Барса в игре за кубок конечно же будет играть только на победу. Атлетик Бильбао 10 апреля в игре с Алавесом... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.43
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.14
|3.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.14
|4.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.14
|5.
|Беренгер Алекс
|1
|0.14
|6.
|Нуньес Унай
|1
|0.14
|7.
|Муньяин Икер
|0
|0
|8.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.33
|2.
|Альба Жорди
|2
|0.33
|3.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|4.
|Де Йонг Френки
|2
|0.33
|5.
|Дембеле Усман
|2
|0.33
|6.
|Месси Лионель
|1
|0.17
|7.
|Пике Херард
|1
|0.17
|8.
|Гонсалес Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|2.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|3.
|Гарсия Дани
|2
|0
|4.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|5.
|Юри Берчиче
|1
|0
|6.
|Лопес Унаи
|1
|0
|7.
|Весга Микель
|1
|0
|8.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|9.
|Йерай Альварес
|1
|0
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Месси Лионель
|2
|0
|2.
|Альба Жорди
|2
|0
|3.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|4.
|Дембеле Усман
|1
|0
|5.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|6.
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Атлетик Б
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Барселона
|8.33% (1)
|0
|0
|0
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|50% (6)