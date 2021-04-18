Первый тайм

7' Джордже Деспотович стреляет из-за пределов штрафной площадки, но с ударом без проблем справляется Ярослав Годзюр.

6' Павел Погребняк нарушает правила, роняя на газон Кварацхелию.

5' Остановлен матч, рукой мяч остановил Гаджимурадов.

4' Гаджимурадов попытался прорваться по правому флангу, но ему не позволил этого сделать Зотов, успешно сыгравший в отборе.

3' Олег Шатов пробил из пределов штрафной площадки, но грамотно занял позицию Ярослав Годзюр и мяч забрал.

2' Денис Макаров отобрал мяч на правом фланге, но обострить не успел, так как сразу же потерял его.