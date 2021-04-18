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Урал
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Рубин
0' 5'
31
Годзюр
Ярослав
22
Адамов
Арсен
4
Страндберг
Стефан
44
Рыков
Владимир
13
Калинин
Игорь
30
Евсеев
Алексей
19
Мишкич
Даниэль
40
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
17
Ибрахимай
Илльдрен
9
Погребняк
Павел
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
20
Шатов
Олег
25
Макаров
Денис
9
Деспотович
Джордже
21
Кварацхелия
Хвича
Урал
4-2-3-1
Рубин
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.27
2. Погребняк Павел 4 0.15
3. Августиняк Рафал 3 0.12
4. Егорычев Андрей 2 0.08
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 11 (2) 0.42
2. Макаров Денис 6 0.23
3. Кварацхелия Хвича 4 0.15
4. Бакаев Солтмурад 2 0.08
5. Йевтич Дарко 2 0.08
6. Ин-Бём Хван 2 0.08
7. Игнатьев Иван 2 (2) 0.08
8. Старфельт Карл 2 0.08
9. Самошников Илья 2 0.08
10. Шатов Олег 1 (1) 0.04
11. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 6 0
3. Егорычев Андрей 5 0
4. Погребняк Павел 3 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Мишкич Даниэль 4 0
8. Йовичич Бранко 4 0
9. Августиняк Рафал 4 0
10. Кулаков Денис 3 0
11. Бикфалви Эрик 3 0
12. Ароян Вараздат 3 0
13. Подберёзкин Вячеслав 3 0
14. Помазун Илья 3 0
15. Золотов Николай 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Герасимов Алексей 2 0
18. Гаджимурадов Рамазан 2 0
19. Годзюр Ярослав 1 0
20. Панюков Андрей 1 0
21. Евсеев Алексей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 7 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Деспотович Джордже 6 0
4. Зуев Александр 6 0
5. Макаров Денис 6 0
6. Кварацхелия Хвича 6 0
7. Йевтич Дарко 4 1
8. Бегич Сильвие 4 1
9. Самошников Илья 5 0
10. Меркулов Михаил 3 1
11. Ин-Бём Хван 3 1
12. Шатов Олег 4 0
13. Зотов Георгий 4 0
14. Игнатьев Иван 2 1
15. Бакаев Солтмурад 2 0
16. Дюпин Юрий 1 0
17. Старфельт Карл 1 0
18. Медведев Никита 1 0
19. Косарев Кирилл 1 0
20. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Рубин 2.94% (1) 11.76% (4) 26.47% (9) 20.59% (7) 20.59% (7) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор
Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва
Рубин Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин
Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин 0:0 Урал Товарищеские матчи Урал 1:1 Рубин Товарищеские матчи Рубин 1:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
6. Рубин 0:0 Заявка 26 13 5 8 34 - 29 44
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал 0:0 Заявка 26 6 13 7 24 - 32 31
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
9. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
10. Урал 0:0 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
11. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
12. Рубин 0:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 0:0 Заявка 14 8 2 4 19 - 14 26
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал 0:0 Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 7'
    Джордже Деспотович стреляет из-за пределов штрафной площадки, но с ударом без проблем справляется Ярослав Годзюр. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Павел Погребняк нарушает правила, роняя на газон Кварацхелию. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Остановлен матч, рукой мяч остановил Гаджимурадов. 
  • 4'
    Гаджимурадов попытался прорваться по правому флангу, но ему не позволил этого сделать Зотов, успешно сыгравший в отборе. 
  • Опасный момент
    3'
    Олег Шатов пробил из пределов штрафной площадки, но грамотно занял позицию Ярослав Годзюр и мяч забрал. 
  • 2'
    Денис Макаров отобрал мяч на правом фланге, но обострить не успел, так как сразу же потерял его. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Артём Любимов даёт свисток - поехали. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Урал" - "Рубин", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 135
Урал 6.7% (9)
X 33.3% (45)
Рубин 60% (81)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Рубин
5.00
3.86
1.83
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Урал 0:0 Рубин

Исход игры
Урал
6.7% (9)
Ничья
33.3% (45)
Рубин
60% (81)
Тотал 2.5
Больше
36.57% (49)
Меньше
63.43% (85)
Обе команды забьют
Да
67.16% (90)
Нет
32.84% (44)
Популярный счёт
1:2 Рубин
32.6% (44)
1:1 Ничья
30.4% (41)
0:1 Рубин
24.4% (33)
2:1 Урал
3% (4)
0:2 Рубин
3% (4)
1:0 Урал
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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