Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.28
|2.
|Погребняк Павел
|4
|0.16
|3.
|Августиняк Рафал
|3
|0.12
|4.
|Егорычев Андрей
|2
|0.08
|5.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|7.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|9.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|11.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.04
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|11 (2)
|0.44
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.24
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.16
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.08
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|0.08
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.08
|7.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.08
|8.
|Старфельт Карл
|2
|0.08
|9.
|Самошников Илья
|2
|0.08
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.04
|11.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|6
|0
|3.
|Егорычев Андрей
|5
|0
|4.
|Погребняк Павел
|3
|1
|5.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|6.
|Емельянов Роман
|3
|1
|7.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|8.
|Йовичич Бранко
|4
|0
|9.
|Августиняк Рафал
|4
|0
|10.
|Кулаков Денис
|3
|0
|11.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|12.
|Ароян Вараздат
|3
|0
|13.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|14.
|Помазун Илья
|3
|0
|15.
|Золотов Николай
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|18.
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|19.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|20.
|Панюков Андрей
|1
|0
|21.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|22.
|Бавин Юрий
|1
|0
|23.
|Коновалов Иван
|1
|0
|24.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|25.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|26.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|7
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Деспотович Джордже
|6
|0
|4.
|Зуев Александр
|6
|0
|5.
|Макаров Денис
|6
|0
|6.
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|7.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|8.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|9.
|Самошников Илья
|5
|0
|10.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|11.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|12.
|Шатов Олег
|4
|0
|13.
|Зотов Георгий
|4
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|15.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|1
|0
|17.
|Старфельт Карл
|1
|0
|18.
|Медведев Никита
|1
|0
|19.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|20.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Рубин
|2.94% (1)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +7 =9 -4Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор
Рубин Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин
Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Рубин: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин 0:0 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Рубин Кубок Урал 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Урал Премьер-лига Рубин 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Рубин Премьер-лига Урал 0:0 Рубин Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Рубин
Исход игры
Урал
10.3% (6)
Ничья
34.5% (20)
Рубин
55.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (20)
Меньше
64.91% (37)
Обе команды забьют
Да
68.42% (39)
Нет
31.58% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (19)
1:2 Рубин
31% (18)
0:1 Рубин
19% (11)
1:0 Урал
6.9% (4)
0:2 Рубин
5.2% (3)
2:1 Урал
3.4% (2)
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