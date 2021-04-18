Арсенал Тула
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Арсенал (Тула)
Тамбов
1:0
11' ПенальтиБауэр Роберт
2:0
25' ГолЛуценко Евгений
27' Желтая карточкаБауэр Роберт
27' Желтая карточкаБавин Юрий
34' Желтая карточкаМартынов Илья
54' Желтая карточкаКангва Эванс
50
Шамов
Егор
20
Чаушич
Горан
10
Кангва
Эванс
30
Сямук
Родион
24
Кайков
Денис
14
Бавин
Юрий
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
-
30 Сямук РодионВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кайков ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
11'
1:0
25'
27'
27'
34'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.12
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.12
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.08
|4.
|Луценко Евгений
|2
|0.08
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|6.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.08
|7.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|8.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|9.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.04
|10.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|11.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|12.
|Чаушич Горан
|1
|0.04
|13.
|Бауэр Роберт
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сокол Артём
|0
|0
|15.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.15
|2.
|Панченко Кирилл
|3
|0.12
|3.
|Карапетян Александр
|3
|0.12
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.08
|5.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.08
|6.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|8.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|9
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Громыко Валерий
|4
|1
|5.
|Кангва Эванс
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Беляев Максим
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Костадинов Георги
|4
|0
|11.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|12.
|Григалава Гиа
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|16.
|Луценко Евгений
|2
|0
|17.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|18.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|19.
|Рассказов Николай
|2
|0
|20.
|Хагуш Анри
|2
|0
|21.
|Денисов Александр
|1
|0
|22.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|23.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|24.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|25.
|Злобин Николай
|1
|0
|26.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Карапузов Владислав
|3
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|12.
|Килин Антон
|1
|1
|13.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|14.
|Шахов Виталий
|2
|0
|15.
|Чичерин Никита
|2
|0
|16.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|17.
|Бавин Юрий
|2
|0
|18.
|Архипов Артём
|2
|0
|19.
|Климов Кирилл
|2
|0
|20.
|Балашов Виталий
|1
|0
|21.
|Володько Максим
|1
|0
|22.
|Чагров Никита
|1
|0
|23.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|24.
|Карасёв Павел
|1
|0
|25.
|Карапетян Александр
|1
|0
|26.
|Терехов Антон
|1
|0
|27.
|Мартынов Илья
|1
|0
|28.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Тамбов
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|59 - 24
|55
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|38 - 27
|49
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|4.
|Рубин
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|35 - 29
|46
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 37
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|33 - 31
|37
|10.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 33
|35
|11.
|Краснодар
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|46 - 38
|35
|12.
|Урал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|24 - 33
|30
|13.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|22 - 42
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|12 - 43
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|0:2 Заявка
|26
|3
|4
|19
|15 - 48
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|6.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|9.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 10
|20
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|0:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 29
|5
|16.
|Арсенал Тула
|2:0 Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Тамбов
Исход игры
Арсенал Тула
93.8% (136)
Ничья
4.8% (7)
Тамбов
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
25.87% (37)
Меньше
74.13% (106)
Обе команды забьют
Да
26.57% (38)
Нет
73.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
43.4% (63)
1:0 Арсенал Тула
24.8% (36)
2:1 Арсенал Тула
15.9% (23)
3:1 Арсенал Тула
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:0 Арсенал Тула
3.4% (5)
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