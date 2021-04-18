Эпизод неоднозначный, поэтому возникла кратковременная пауза, в ходе которой ещё раз пересматривали падение Кангва. Спустя секунд 15-20 созрело решение: всё-таки симуляция.

Кэтэлин Карп нарушил правила на Георги Костадинове, а затем стал объяснять сопернику повышенным тоном, что не настолько всё было страшно, как он изображает.

Двойная замена в составе "Арсенала". Уходят Кангва и Пантелеев, выходят Ломовицкий и Ткачёв.

Пока анонсированная Денисом Кайковым игра в атаку не наблюдается, хозяева не дают сопернику даже установить контроль над мячом, не говоря уже о наступлениях.

Не помешали бы гостям замены, но пока никто из запасных исполнителей "Тамбова" не разминается, что очень странно.

Возвращаемся в Тулу и смотрим второй тайма матча "Арсенал" - "Тамбов".

Денис Кайков в перерыве сообщил, что после перерыва "Тамбов" будет действовать с акцентом на атаку, что логично, ведь команда уступает -2.

На своей половине поля "Арсенал" владеет мячом, а гости пускаются в высокий прессинг. Пока отобрать игровой снаряд не удаётся.

Довбня не успевает за Кабахидзе и заряжает Владимиру по ногам. Часто фолил Александр в первом тайме, даже устное предупреждение получал. Пока без жёлтой обходится.

Евгений Луценко проник в штрафную площадку с левого фланга, выдержал паузу и выполнил передачу на Пантелеева, но Владислава опередили защитники "Тамбова".

Кангва обыграл справа один в один Мартынова, а затем попытался выполнить подачу, но неудачно - мяч сошёл с ноги и ушёл за пределы поля.

Бауэр доходит до штрафной площади левым флангом, играет в центр на Чаушича, который стреляет по воротам - Сямук в красивом прыжке тащит мяч из-под перекладины.

"Арсенал" исполнил корнер с левого фланга, сделал два шага из ворот Родион Сямук и игровой снаряд присвоил.

Эванс Кангва падает в штрафной площадке соперника - арбитр награждает футболиста "Арсенала" жёлтой карточкой за симуляцию.

Первый тайм

— Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 2-0 команды уходят в раздевалки.

45' Луценко принимает мяч грудью, находясь в штрафной площадке, разворачивается и пробивает с правой - выше цели пролетает игровой снаряд.

44' Бауэр получил мяч и попытался выполнить передачу пяткой, но попал в соперника, а затем сам же успел к отскоку и на этот раз сыграл назад.

43' Активные действия Карапузова на правом фланге приводят лишь к заработанному ауту.

42' Роберт Бауэр смещается с фланга в центр и пробивает на исполнение - Родион Сямук на месте, мяч прилетел прямо в него.

41' В очередной раз подключается к атаке Хлусевич, на сей раз решает нанести дальний удар, который оказывается неточным.

40' ЧАУШИЧ! Стреляет Горан с дуги штрафной площадки, но немного не попадает в створ, по уходящей пошёл мяч, разминувшись со штангой.

39' Довбня сбивает Кабахидзе, не позволяя Владимиру организовать контратаку. Арбитр фол зафиксировал, после чего сделал устное предупреждение Александру.

38' Следует подача со штрафного с правого края, Евгений Луценко оказывается первым на мяче и пробивает в касание с линии вратарской, но не попадает в створ.

37' Штрафной удар зарабатывает Хлусевич на правом фланге, а нарушивший правила Мартынов получает "горчичник".

36' Кангва смещается с левого фланга в центр и играет на Чаушича, удар которого из-за пределов штрафной площадки оказывается неточным. Рядом со штангой прошёл мяч.

35' Добрались гости до чужой штрафной площадки, а затем всё завершилось неточным пасом от Владимира Кабахидзе.

33' Александр Довбня нарушил правила в борьбе с Карпом, ударил по ноге Кэтэлина.

32' Георги Костадинов отобрал мяч в центре поля и выполнил передачу на свою часть поля.

30' Бауэр выполнил подачу с фланга, но получилось слишком высоко, у Евгения Луценко не было возможности добраться до мяча.

29' Григалава нарушает правила на чужой половине поля, цепляя ногу Кабахидзе.

28' Бауэр и Бавин столкнулись, проявили агрессию друг к другу, после чего получили по жёлтой карточке.

27' Не много моментов создаёт "Арсенал", но прекрасно сегодня действует с точки зрения реализации.

26' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЛУЦЕНКО!!! Хлусевич совершает рывок по правому флангу, врывается в штрафную площадку и простреливает в центр на Луценко, который пробивает в борьбе с защитником - мяч в сетке.

24' Пантелеев выполняет подачу в штрафную площадку, выигрывает позицию и пробивает Кангва - получается хоть и точно, но не сильно, Сямук мяч забирает.

23' Право на штрафной удар получает "Арсенал" на левом фланге, по ноге получил Кангва.

22' Хлусевич выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга на Луценко, но Евгения успевают опередить защитники "Тамбова".

21' Луценко на Пантелеева, тот играет в касание, но попадает в соперника. Могла получиться красивая стенка.

20' На своей половине поля "Арсенал" катает мяч, пытаясь выманить противника и получить пространство.

18' Гости прессингуют Егора Шамова, который вовремя успевает расстаться с мячом, выполняя передачу на Карапузова.

17' Первый корнер в матче опасным не получился, мяч был выбит из штрафной площадки футболистом "Тамбова".

16' Хлусевич пробил по воротам из пределов штрафной площади - мяч рикошетом от ноги соперника ушёл за лицевую.

15' Кирилл Климов нарушает правила в верховой борьбе с Робертом Бауэром.

13' Попытались гости провести атаку левым краем, но ничего положительного для них не получилось, аут для "Арсенала".

12' Быстрый гол "Арсенал" забивает, теперь "Тамбову" необходимо раскрываться, оберегать больше нечего.

11' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БАУЭР!!! В левый от себя угол пробивает Бауэр, отправляя мяч впритирку со штангой. Сямук направление удара угадал, но до игрового снаряда не добрался.

10' Кайков нарушает правила в своей штрафной площадке, сбивая Пантелеева - пенальти.

9' Кангва с левого фланга отправляет мяч в район ближней штанги, но партнёров там не оказывается.

8' Атака "Арсенала" прервана свистком арбитра - в положении "вне игры" был замечен Хлусевич.

7' Вот и "Тамбов" появляется на чужой половине поля, но без обострения. Довольствуется наличием мяча.

6' Первая хорошая возможность у "Арсенала". Горан Чаушич пробивает с разворота из пределов штрафной площадки, но в створ не попадает.

5' Пока даже не думают об атакующей игре гости, всё внимание сосредотачивают на оборонительной работе.

4' Даниил Хлусевич совершил рейд по правому флангу, затем прострелил в центр штрафной, но там лишь соперники.

3' Эванс Кангва открылся под передачу на левом фланге, но не лучшим образом принял мяч, выпустив его в аут.

2' Хозяева сразу же попытались провести атаку, состоялся заброс в сторону штрафной площадки, но получился он безадресным.