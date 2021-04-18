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Арсенал Тула
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Тамбов
0'
1:0
11' Пенальти
Бауэр Роберт
2:0
25' Гол
Луценко Евгений
27' Желтая карточка
Бауэр Роберт
27' Желтая карточка
Бавин Юрий
34' Желтая карточка
Мартынов Илья
54' Желтая карточка
Кангва Эванс
59'
50
Шамов
Егор
90
Довбня
Александр
Евгеньевич
5
Бурлак
Тарас
8
Григалава
Гиа
82
Хлусевич
Даниил
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
4
Бауэр
Роберт
28
Пантелеев
Владислав
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
30
Сямук
Родион
23
Карапузов
Владислав
17
Гигашвили
Зураб
24
Кайков
Денис
55
Мартынов
Илья
26
Васиев
Фархад
81
Кабахидзе
Владимир
14
Бавин
Юрий
4
Карп
Кэтэлин
9
Архипов
Артём
18
Климов
Кирилл
Арсенал Тула
3-4-2-1
Тамбов
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.12
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.12
3. Ткачёв Сергей 2 0.08
4. Луценко Евгений 2 0.08
5. Ломовицкий Александр 2 0.08
6. Кадири Мохаммед 2 0.08
7. Ковалёв Юрий 1 0.04
8. Кангва Кингс 1 0.04
9. Хлусевич Даниил 1 0.04
10. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
11. Джорджевич Лука 1 0.04
12. Чаушич Горан 1 0.04
13. Бауэр Роберт 1 (1) 0.04
14. Сокол Артём 0 0
15. Громыко Валерий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.15
2. Панченко Кирилл 3 0.12
3. Карапетян Александр 3 0.12
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.08
5. Архипов Артём 2 (1) 0.08
6. Карасёв Павел 1 0.04
7. Костюков Михаил 1 0.04
8. Грицаенко Алексей 1 0.04
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Беляев Максим 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Костадинов Георги 4 0
11. Хлусевич Даниил 4 0
12. Григалава Гиа 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Пантелеев Владислав 3 0
15. Лесовой Даниил 1 1
16. Луценко Евгений 2 0
17. Джорджевич Лука 2 0
18. Горбатенко Игорь 2 0
19. Рассказов Николай 2 0
20. Хагуш Анри 2 0
21. Денисов Александр 1 0
22. Комбаров Кирилл 1 0
23. Бурлак Тарас 1 0
24. Ковалёв Юрий 1 0
25. Злобин Николай 1 0
26. Коновалов Игорь 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Карапузов Владислав 3 0
11. Тетрашвили Гурам 1 1
12. Килин Антон 1 1
13. Ойеволе Адессойе 2 0
14. Шахов Виталий 2 0
15. Чичерин Никита 2 0
16. Рыбин Алексей 2 0
17. Бавин Юрий 2 0
18. Архипов Артём 2 0
19. Климов Кирилл 2 0
20. Балашов Виталий 1 0
21. Володько Максим 1 0
22. Чагров Никита 1 0
23. Карп Кэтэлин 1 0
24. Карасёв Павел 1 0
25. Карапетян Александр 1 0
26. Терехов Антон 1 0
27. Мартынов Илья 1 0
28. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 10% (2) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Тамбов 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
4. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
5. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула 2:0 Заявка 26 6 5 15 22 - 42 23
14. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов 0:2 Заявка 26 3 4 19 15 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
9. Арсенал Тула 2:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов 0:2 Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов 0:2 Заявка 13 1 2 10 7 - 29 5
16. Арсенал Тула 2:0 Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 62'
    Не помешали бы гостям замены, но пока никто из запасных исполнителей "Тамбова" не разминается, что очень странно. 
  • 61'
    Пока анонсированная Денисом Кайковым игра в атаку не наблюдается, хозяева не дают сопернику даже установить контроль над мячом, не говоря уже о наступлениях. 
  • Замена
    59'
    Двойная замена в составе "Арсенала". Уходят Кангва и Пантелеев, выходят Ломовицкий и Ткачёв. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Кэтэлин Карп нарушил правила на Георги Костадинове, а затем стал объяснять сопернику повышенным тоном, что не настолько всё было страшно, как он изображает. 
  • Видеоповтор
    57'
    Эпизод неоднозначный, поэтому возникла кратковременная пауза, в ходе которой ещё раз пересматривали падение Кангва. Спустя секунд 15-20 созрело решение: всё-таки симуляция. 
  • Желтая карточка
    56'
    Эванс Кангва падает в штрафной площадке соперника - арбитр награждает футболиста "Арсенала" жёлтой карточкой за симуляцию. 
  • Угловой
    55'
    "Арсенал" исполнил корнер с левого фланга, сделал два шага из ворот Родион Сямук и игровой снаряд присвоил. 
  • Опасный момент
    54'
    Бауэр доходит до штрафной площади левым флангом, играет в центр на Чаушича, который стреляет по воротам - Сямук в красивом прыжке тащит мяч из-под перекладины. 
  • 53'
    Кангва обыграл справа один в один Мартынова, а затем попытался выполнить подачу, но неудачно - мяч сошёл с ноги и ушёл за пределы поля. 
  • 52'
    Евгений Луценко проник в штрафную площадку с левого фланга, выдержал паузу и выполнил передачу на Пантелеева, но Владислава опередили защитники "Тамбова". 
  • Фол, нарушение
    50'
    Наступление "Тамбова" завершается нарушением правил со стороны Кэтэлина Карпа. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Довбня не успевает за Кабахидзе и заряжает Владимиру по ногам. Часто фолил Александр в первом тайме, даже устное предупреждение получал. Пока без жёлтой обходится. 
  • 48'
    На своей половине поля "Арсенал" владеет мячом, а гости пускаются в высокий прессинг. Пока отобрать игровой снаряд не удаётся. 
  • 47'
    Денис Кайков в перерыве сообщил, что после перерыва "Тамбов" будет действовать с акцентом на атаку, что логично, ведь команда уступает -2. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Возвращаемся в Тулу и смотрим второй тайма матча "Арсенал" - "Тамбов". 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 2-0 команды уходят в раздевалки. 
  • Опасный момент
    45'
    Луценко принимает мяч грудью, находясь в штрафной площадке, разворачивается и пробивает с правой - выше цели пролетает игровой снаряд. 
  • 44'
    Бауэр получил мяч и попытался выполнить передачу пяткой, но попал в соперника, а затем сам же успел к отскоку и на этот раз сыграл назад. 
  • 43'
    Активные действия Карапузова на правом фланге приводят лишь к заработанному ауту. 
  • 42'
    Роберт Бауэр смещается с фланга в центр и пробивает на исполнение - Родион Сямук на месте, мяч прилетел прямо в него. 
  • 41'
    В очередной раз подключается к атаке Хлусевич, на сей раз решает нанести дальний удар, который оказывается неточным. 
  • Опасный момент
    40'
    ЧАУШИЧ! Стреляет Горан с дуги штрафной площадки, но немного не попадает в створ, по уходящей пошёл мяч, разминувшись со штангой. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Довбня сбивает Кабахидзе, не позволяя Владимиру организовать контратаку. Арбитр фол зафиксировал, после чего сделал устное предупреждение Александру. 
  • Опасный момент
    38'
    Следует подача со штрафного с правого края, Евгений Луценко оказывается первым на мяче и пробивает в касание с линии вратарской, но не попадает в створ.
  • Желтая карточка
    37'
    Штрафной удар зарабатывает Хлусевич на правом фланге, а нарушивший правила Мартынов получает "горчичник". 
  • Опасный момент
    36'
    Кангва смещается с левого фланга в центр и играет на Чаушича, удар которого из-за пределов штрафной площадки оказывается неточным. Рядом со штангой прошёл мяч. 
  • 35'
    Добрались гости до чужой штрафной площадки, а затем всё завершилось неточным пасом от Владимира Кабахидзе. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Александр Довбня нарушил правила в борьбе с Карпом, ударил по ноге Кэтэлина. 
  • 32'
    Георги Костадинов отобрал мяч в центре поля и выполнил передачу на свою часть поля. 
  • 30'
    Бауэр выполнил подачу с фланга, но получилось слишком высоко, у Евгения Луценко не было возможности добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Григалава нарушает правила на чужой половине поля, цепляя ногу Кабахидзе. 
  • Желтая карточка
    28'
    Бауэр и Бавин столкнулись, проявили агрессию друг к другу, после чего получили по жёлтой карточке. 
  • 27'
    Не много моментов создаёт "Арсенал", но прекрасно сегодня действует с точки зрения реализации. 
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЛУЦЕНКО!!! Хлусевич совершает рывок по правому флангу, врывается в штрафную площадку и простреливает в центр на Луценко, который пробивает в борьбе с защитником - мяч в сетке. 
  • 24'
    Пантелеев выполняет подачу в штрафную площадку, выигрывает позицию и пробивает Кангва - получается хоть и точно, но не сильно, Сямук мяч забирает. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Право на штрафной удар получает "Арсенал" на левом фланге, по ноге получил Кангва. 
  • 22'
    Хлусевич выполняет подачу в штрафную площадь с правого фланга на Луценко, но Евгения успевают опередить защитники "Тамбова". 
  • 21'
    Луценко на Пантелеева, тот играет в касание, но попадает в соперника. Могла получиться красивая стенка.
  • 20'
    На своей половине поля "Арсенал" катает мяч, пытаясь выманить противника и получить пространство. 
  • 18'
    Гости прессингуют Егора Шамова, который вовремя успевает расстаться с мячом, выполняя передачу на Карапузова. 
  • 17'
    Первый корнер в матче опасным не получился, мяч был выбит из штрафной площадки футболистом "Тамбова". 
  • Угловой
    16'
    Хлусевич пробил по воротам из пределов штрафной площади - мяч рикошетом от ноги соперника ушёл за лицевую.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кирилл Климов нарушает правила в верховой борьбе с Робертом Бауэром. 
  • 13'
    Попытались гости провести атаку левым краем, но ничего положительного для них не получилось, аут для "Арсенала". 
  • 12'
    Быстрый гол "Арсенал" забивает, теперь "Тамбову" необходимо раскрываться, оберегать больше нечего. 
  • Пенальти
    11'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БАУЭР!!! В левый от себя угол пробивает Бауэр, отправляя мяч впритирку со штангой. Сямук направление удара угадал, но до игрового снаряда не добрался. 
  • Пенальти!
    10'
    Кайков нарушает правила в своей штрафной площадке, сбивая Пантелеева - пенальти.
  • 9'
    Кангва с левого фланга отправляет мяч в район ближней штанги, но партнёров там не оказывается. 
  • Офсайд
    8'
    Атака "Арсенала" прервана свистком арбитра - в положении "вне игры" был замечен Хлусевич. 
  • 7'
    Вот и "Тамбов" появляется на чужой половине поля, но без обострения. Довольствуется наличием мяча. 
  • Опасный момент
    6'
    Первая хорошая возможность у "Арсенала". Горан Чаушич пробивает с разворота из пределов штрафной площадки, но в створ не попадает. 
  • 5'
    Пока даже не думают об атакующей игре гости, всё внимание сосредотачивают на оборонительной работе. 
  • 4'
    Даниил Хлусевич совершил рейд по правому флангу, затем прострелил в центр штрафной, но там лишь соперники. 
  • 3'
    Эванс Кангва открылся под передачу на левом фланге, но не лучшим образом принял мяч, выпустив его в аут. 
  • 2'
    Хозяева сразу же попытались провести атаку, состоялся заброс в сторону штрафной площадки, но получился он безадресным. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На стадионе "Арсенал" начинается футбол. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Арсенал" Тула - "Тамбов", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 145
Арсенал Тула 93.8% (136)
X 4.8% (7)
Тамбов 1.4% (2)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Тамбов
1.18
9.00
53.00
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Где смотреть матч Арсенал Тула 2:0 Тамбов онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Тамбов

Исход игры
Арсенал Тула
93.8% (136)
Ничья
4.8% (7)
Тамбов
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
25.87% (37)
Меньше
74.13% (106)
Обе команды забьют
Да
26.57% (38)
Нет
73.43% (105)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
43.4% (63)
1:0 Арсенал Тула
24.8% (36)
2:1 Арсенал Тула
15.9% (23)
3:1 Арсенал Тула
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:0 Арсенал Тула
3.4% (5)
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