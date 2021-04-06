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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.12
2. Лесовой Даниил 3 (1) 0.12
3. Ткачёв Сергей 2 0.08
4. Ломовицкий Александр 2 0.08
5. Кадири Мохаммед 2 0.08
6. Ковалёв Юрий 1 0.04
7. Кангва Кингс 1 0.04
8. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
9. Луценко Евгений 1 0.04
10. Хлусевич Даниил 1 0.04
11. Джорджевич Лука 1 0.04
12. Чаушич Горан 1 0.04
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.16
2. Панченко Кирилл 3 0.12
3. Карапетян Александр 3 0.12
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.08
5. Архипов Артём 2 (1) 0.08
6. Карасёв Павел 1 0.04
7. Костюков Михаил 1 0.04
8. Грицаенко Алексей 1 0.04
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Чаушич Горан 5 0
7. Сокол Артём 5 0
8. Беляев Максим 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Костадинов Георги 4 0
11. Хлусевич Даниил 4 0
12. Григалава Гиа 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Пантелеев Владислав 3 0
15. Лесовой Даниил 1 1
16. Луценко Евгений 2 0
17. Джорджевич Лука 2 0
18. Горбатенко Игорь 2 0
19. Рассказов Николай 2 0
20. Хагуш Анри 2 0
21. Денисов Александр 1 0
22. Комбаров Кирилл 1 0
23. Бурлак Тарас 1 0
24. Ковалёв Юрий 1 0
25. Злобин Николай 1 0
26. Коновалов Игорь 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Карапузов Владислав 3 0
11. Тетрашвили Гурам 1 1
12. Килин Антон 1 1
13. Ойеволе Адессойе 2 0
14. Шахов Виталий 2 0
15. Чичерин Никита 2 0
16. Рыбин Алексей 2 0
17. Архипов Артём 2 0
18. Климов Кирилл 2 0
19. Балашов Виталий 1 0
20. Володько Максим 1 0
21. Бавин Юрий 1 0
22. Чагров Никита 1 0
23. Карп Кэтэлин 1 0
24. Карасёв Павел 1 0
25. Карапетян Александр 1 0
26. Терехов Антон 1 0
27. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 10% (2) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Тамбов 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 4 часа 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Арсенал Тула 89.5% (51)
    X 8.8% (5)
    Тамбов 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Тамбов
    1.24
    6.95
    22.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Тамбов онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тамбов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    89.8% (53)
    Ничья
    8.5% (5)
    Тамбов
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (16)
    Меньше
    72.41% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    34.48% (20)
    Нет
    65.52% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал Тула
    37.3% (22)
    1:0 Арсенал Тула
    25.4% (15)
    2:1 Арсенал Тула
    16.9% (10)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    3:1 Арсенал Тула
    6.8% (4)
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