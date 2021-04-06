Арсенал Тула
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Стадион: Арсенал (Тула)
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.12
|2.
|Лесовой Даниил
|3 (1)
|0.12
|3.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.08
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.08
|5.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.08
|6.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.04
|7.
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|8.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.04
|9.
|Луценко Евгений
|1
|0.04
|10.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.04
|11.
|Джорджевич Лука
|1
|0.04
|12.
|Чаушич Горан
|1
|0.04
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.16
|2.
|Панченко Кирилл
|3
|0.12
|3.
|Карапетян Александр
|3
|0.12
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.08
|5.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.08
|6.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|8.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|8
|0
|2.
|Кангва Кингс
|5
|1
|3.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|4.
|Громыко Валерий
|4
|1
|5.
|Кангва Эванс
|4
|1
|6.
|Чаушич Горан
|5
|0
|7.
|Сокол Артём
|5
|0
|8.
|Беляев Максим
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Костадинов Георги
|4
|0
|11.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|12.
|Григалава Гиа
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Пантелеев Владислав
|3
|0
|15.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|16.
|Луценко Евгений
|2
|0
|17.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|18.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|19.
|Рассказов Николай
|2
|0
|20.
|Хагуш Анри
|2
|0
|21.
|Денисов Александр
|1
|0
|22.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|23.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|24.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|25.
|Злобин Николай
|1
|0
|26.
|Коновалов Игорь
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Карапузов Владислав
|3
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|12.
|Килин Антон
|1
|1
|13.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|14.
|Шахов Виталий
|2
|0
|15.
|Чичерин Никита
|2
|0
|16.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|17.
|Архипов Артём
|2
|0
|18.
|Климов Кирилл
|2
|0
|19.
|Балашов Виталий
|1
|0
|20.
|Володько Максим
|1
|0
|21.
|Бавин Юрий
|1
|0
|22.
|Чагров Никита
|1
|0
|23.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|24.
|Карасёв Павел
|1
|0
|25.
|Карапетян Александр
|1
|0
|26.
|Терехов Антон
|1
|0
|27.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Тамбов
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =3 -15Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тамбов
Исход игры
Арсенал Тула
89.8% (53)
Ничья
8.5% (5)
Тамбов
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (16)
Меньше
72.41% (42)
Обе команды забьют
Да
34.48% (20)
Нет
65.52% (38)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
37.3% (22)
1:0 Арсенал Тула
25.4% (15)
2:1 Арсенал Тула
16.9% (10)
1:1 Ничья
8.5% (5)
3:1 Арсенал Тула
6.8% (4)
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