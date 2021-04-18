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Сочи
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
ЦСКА Москва
0' 23'
Заика с метра не попал в ворота
12
Заболотный
Николай
27
Заика
Кирилл
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
87
Прохин
Данила
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
6
Юсупов
Артур
9
Заболотный
Антон
35
Акинфеев
Игорь
71
Тикнизян
Наир
62
Карпов
Вадим
78
Дивеев
Игорь
5
Васин
Виктор
42
Щенников
Георгий
98
Обляков
Иван
8
Влашич
Никола
22
Марадишвили
Константин
32
Рондон
Саломон
11
Эджуке
Чидера
Сочи
5-4-1
ЦСКА Москва
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.31
2. Заболотный Антон 7 0.27
3. Бурмистров Никита 6 0.23
4. Юсупов Артур 5 0.19
5. Терехов Сергей 3 0.12
6. Мевля Миха 3 0.12
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.08
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.42
2. Кучаев Константин 6 0.23
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.19
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.15
5. Эджуке Чидера 3 0.12
6. Шкурин Илья 3 0.12
7. Сигурдссон Арнор 2 0.08
8. Дзагоев Алан 2 0.08
9. Бистрович Кристиян 2 0.08
10. Обляков Иван 1 0.04
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
12. Дивеев Игорь 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Миладинович Иван 7 0
3. Заика Кирилл 5 1
4. Заболотный Антон 6 0
5. Цаллагов Ибрагим 4 1
6. Нобоа Кристиан 5 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Полоз Дмитрий 3 0
12. Дуганджич Марко 3 0
13. Мевля Миха 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Жоаозиньо Рамос 1 0
17. Джанаев Сослан 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Руденко Александр Александрович 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Прохин Данила 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Ахметов Ильзат 3 1
6. Фернандес Марио 4 0
7. Обляков Иван 4 0
8. Влашич Никола 3 0
9. Сигурдссон Арнор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Акинфеев Игорь 2 0
12. Дзагоев Алан 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 15.38% (6) 20.51% (8)
 ЦСКА Москва 9.09% (4) 18.18% (8) 18.18% (8) 25% (11) 11.36% (5) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов
Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва 1:1 Сочи Премьер-лига Сочи 2:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 16 7 3 59 - 24 55
2. Локомотив Москва Заявка 26 15 4 7 38 - 27 49
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 26 14 5 7 44 - 25 47
4. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
5. Рубин Заявка 26 14 4 8 35 - 29 46
6. Динамо Москва Заявка 26 14 4 8 41 - 28 46
7. Сочи 0:0 Заявка 26 11 8 7 39 - 28 41
8. Химки Заявка 26 11 5 10 32 - 37 38
9. Ростов Заявка 26 11 4 11 33 - 31 37
10. Ахмат Заявка 26 10 5 11 30 - 33 35
11. Краснодар Заявка 26 10 5 11 46 - 38 35
12. Урал Заявка 26 6 12 8 24 - 33 30
13. Арсенал Тула Заявка 26 6 5 15 24 - 42 23
14. Ротор Заявка 26 4 6 16 12 - 43 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 26 3 4 19 15 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 10 29
4. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
5. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
6. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
7. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
8. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 13 5 5 3 12 - 10 20
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 7 2 4 17 - 10 23
3. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
4. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Сочи 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    24'
    Угловой удар с правого фланга исполнили гости. Сразу пробить не получилось, а потом, благодаря удачному отскоку, с правого края штрафной выстрелил Влашич - мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 23'
    Казалось, что игра выровнялась и сместилась к центру поля, но хозяевам удалось создать стремительный выпад, который едва не воплотил в гол Антон Заболотный. 
  • Опасный момент
    22'
    Заболотный получает передачу из глубины поля, входит в штрафную площадку и пробивает низом в дальний угол - промах. 
  • Фол, нарушение
    21'
    "Армейцы" провели затяжную позиционную атаку, ничего опасного не создали, а затем ещё и правила нарушил Марадишвили. 
  • 20'
    Эджуке разогнался по правому флангу, дошёл до штрафной площадки, а затем, столкнувшись с сопротивлением соперника, сыграл назад. 
  • 19'
    Бурмистров принял мяч в штрафной площадке, а вот пробить не смог, соперники накрыли. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Щенников выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, никто из партнёров до мяча не добирается, а затем правила нарушает Влашич.
  • 16'
    Попытались "армейцы" выйти из обороны в атаку, но Эджуке не сумел разогнать наступление, допустив ошибку в передаче. 
  • Опасный момент
    15'
    ФАНТАСТИКА! Как не забивает сейчас Заика? Следует прострел с левого края штрафной площади на дальнюю штангу, откуда без малейших помех пробивает Кирилл, но в створ не попадает. 
  • 14'
    Разыграли футболисты "Сочи" корнер, но до подачи дело так и не довели, пришлось отойти назад, чуть ли не к центральному кругу. 
  • Угловой
    13'
    Заболотный откликнулся на передачу в штрафной площадке и пробил из-под защитника - мяч разминулся со створом ворот, уйдя за лицевую линию. Корнер выполнят хозяева. 
  • 12'
    Хозяева больше владеют мячом, действуют первым номером, но опасных моментов в их исполнении мы пока не видим. 
  • 10'
    Иван Обляков извиняется перед партнёрами за то, что выполнил неточную передачу, отправив мяч за боковую линию. 
  • 9'
    Никита Бурмистров выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, но Антону Заболотному не удаётся опередить соперника и пробить - мяч у Акинфеева. 
  • Офсайд
    8'
    Поднята рука арбитра - в положении "вне игры" оказался Антон Заболотный на левом фланге. 
  • 7'
    Заброс Вадима Карпова с правого фланга на чужую половину поля оказался безадресным, Мевле мяч достался. 
  • 6'
    Только отобрали мяч хозяева, как тут же его потеряли. Многовато брака на старте встречи от обеих команд. 
  • 5'
    Попытка "армейцев" провести атаку левым флангом ни к чему опасному не привела, Тикнизяну не позволили выполнить подачу. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Марадишвили оказался на газоне перед штрафной площадкой соперника, арбитр свисток дал, но в пользу "Сочи", усмотрев игру рукой со стороны Константина.
  • 3'
    Чидера Эджуке попытался прорваться по правому флангу, но против этого оказался Сергей Терехов, успешно сыгравший в отборе. 
  • 2'
    Солнце в Сочи отсутствует, но +18 градусов позволяют чувствовать себя комфортно. Надеемся, что комфортно будут ощущать себя и футболисты, благодаря чему подарят нам яркий и результативный футбол. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стадион "Фишт", "Сочи" - ЦСКА, начинаем!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Сочи" - ЦСКА, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 149
Сочи 12.8% (19)
X 38.9% (58)
ЦСКА Москва 48.3% (72)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
ЦСКА Москва
3.39
3.72
2.54
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Прогнозы на матч Сочи 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Сочи
12.8% (19)
Ничья
38.9% (58)
ЦСКА Москва
48.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
80.95% (119)
Нет
19.05% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:2 ЦСКА Москва
28.9% (43)
0:1 ЦСКА Москва
13.4% (20)
2:1 Сочи
11.4% (17)
0:2 ЦСКА Москва
4% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
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