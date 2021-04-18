Эджуке разогнался по правому флангу, дошёл до штрафной площадки, а затем, столкнувшись с сопротивлением соперника, сыграл назад.

"Армейцы" провели затяжную позиционную атаку, ничего опасного не создали, а затем ещё и правила нарушил Марадишвили.

Заболотный получает передачу из глубины поля, входит в штрафную площадку и пробивает низом в дальний угол - промах.

Казалось, что игра выровнялась и сместилась к центру поля, но хозяевам удалось создать стремительный выпад, который едва не воплотил в гол Антон Заболотный.

Угловой удар с правого фланга исполнили гости. Сразу пробить не получилось, а потом, благодаря удачному отскоку, с правого края штрафной выстрелил Влашич - мяч попал в сетку с внешней стороны.

19' Бурмистров принял мяч в штрафной площадке, а вот пробить не смог, соперники накрыли.

17' Щенников выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, никто из партнёров до мяча не добирается, а затем правила нарушает Влашич.

16' Попытались "армейцы" выйти из обороны в атаку, но Эджуке не сумел разогнать наступление, допустив ошибку в передаче.

15' ФАНТАСТИКА! Как не забивает сейчас Заика? Следует прострел с левого края штрафной площади на дальнюю штангу, откуда без малейших помех пробивает Кирилл, но в створ не попадает.

14' Разыграли футболисты "Сочи" корнер, но до подачи дело так и не довели, пришлось отойти назад, чуть ли не к центральному кругу.

13' Заболотный откликнулся на передачу в штрафной площадке и пробил из-под защитника - мяч разминулся со створом ворот, уйдя за лицевую линию. Корнер выполнят хозяева.

12' Хозяева больше владеют мячом, действуют первым номером, но опасных моментов в их исполнении мы пока не видим.

10' Иван Обляков извиняется перед партнёрами за то, что выполнил неточную передачу, отправив мяч за боковую линию.

9' Никита Бурмистров выполняет подачу в штрафную площадку с правого фланга, но Антону Заболотному не удаётся опередить соперника и пробить - мяч у Акинфеева.

8' Поднята рука арбитра - в положении "вне игры" оказался Антон Заболотный на левом фланге.

7' Заброс Вадима Карпова с правого фланга на чужую половину поля оказался безадресным, Мевле мяч достался.

6' Только отобрали мяч хозяева, как тут же его потеряли. Многовато брака на старте встречи от обеих команд.

5' Попытка "армейцев" провести атаку левым флангом ни к чему опасному не привела, Тикнизяну не позволили выполнить подачу.

4' Марадишвили оказался на газоне перед штрафной площадкой соперника, арбитр свисток дал, но в пользу "Сочи", усмотрев игру рукой со стороны Константина.

3' Чидера Эджуке попытался прорваться по правому флангу, но против этого оказался Сергей Терехов, успешно сыгравший в отборе.

2' Солнце в Сочи отсутствует, но +18 градусов позволяют чувствовать себя комфортно. Надеемся, что комфортно будут ощущать себя и футболисты, благодаря чему подарят нам яркий и результативный футбол.