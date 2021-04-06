Сочи
Позже
Стадион: Фишт
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.32
|2.
|Заболотный Антон
|7
|0.28
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0.24
|4.
|Юсупов Артур
|5
|0.2
|5.
|Терехов Сергей
|3
|0.12
|6.
|Мевля Миха
|3
|0.12
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.08
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.04
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.04
|10.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.04
|11.
|Барсов Максим
|1
|0.04
|12.
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0.04
|14.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|15.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|16.
|Новосельцев Иван
|0
|0
|17.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (3)
|0.44
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.24
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.2
|4.
|Рондон Саломон
|4 (2)
|0.16
|5.
|Эджуке Чидера
|3
|0.12
|6.
|Шкурин Илья
|3
|0.12
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.08
|8.
|Дзагоев Алан
|2
|0.08
|9.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.08
|10.
|Обляков Иван
|1
|0.04
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|13.
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Миладинович Иван
|7
|0
|3.
|Заика Кирилл
|5
|1
|4.
|Заболотный Антон
|6
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|4
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|5
|0
|7.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|8.
|Юсупов Артур
|4
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|12.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|13.
|Мевля Миха
|2
|0
|14.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|15.
|Новосельцев Иван
|2
|0
|16.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|17.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|19.
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|20.
|Пруцев Данил
|1
|0
|21.
|Прохин Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наир
|6
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|5.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|6.
|Фернандес Марио
|4
|0
|7.
|Обляков Иван
|4
|0
|8.
|Влашич Никола
|3
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|13.
|Щенников Георгий
|2
|0
|14.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|15.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|16.
|Шкурин Илья
|0
|1
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|21.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|ЦСКА Москва
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|25% (11)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов
Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва
Исход игры
Сочи
14.3% (8)
Ничья
39.3% (22)
ЦСКА Москва
46.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
85.45% (47)
Нет
14.55% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (20)
1:2 ЦСКА Москва
28.6% (16)
2:1 Сочи
14.3% (8)
0:1 ЦСКА Москва
8.9% (5)
0:2 ЦСКА Москва
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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