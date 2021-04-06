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Сочи
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.32
2. Заболотный Антон 7 0.28
3. Бурмистров Никита 6 0.24
4. Юсупов Артур 5 0.2
5. Терехов Сергей 3 0.12
6. Мевля Миха 3 0.12
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.08
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.04
9. Заика Кирилл 1 0.04
10. Руденко Александр Александрович 1 0.04
11. Барсов Максим 1 0.04
12. Дуганджич Марко 1 0.04
13. Миладинович Иван 1 0.04
14. Маргасов Тимофей 0 0
15. Набиуллин Эльмир 0 0
16. Новосельцев Иван 0 0
17. Маммана Эмануэль 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (3) 0.44
2. Кучаев Константин 6 0.24
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.2
4. Рондон Саломон 4 (2) 0.16
5. Эджуке Чидера 3 0.12
6. Шкурин Илья 3 0.12
7. Сигурдссон Арнор 2 0.08
8. Дзагоев Алан 2 0.08
9. Бистрович Кристиян 2 0.08
10. Обляков Иван 1 0.04
11. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
12. Дивеев Игорь 1 0.04
13. Тикнизян Наир 1 0.04
14. Магнуссон Хёрдур 1 0.04
15. Марадишвили Константин 1 0.04
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Миладинович Иван 7 0
3. Заика Кирилл 5 1
4. Заболотный Антон 6 0
5. Цаллагов Ибрагим 4 1
6. Нобоа Кристиан 5 0
7. Маргасов Тимофей 5 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Полоз Дмитрий 3 0
12. Дуганджич Марко 3 0
13. Мевля Миха 2 0
14. Набиуллин Эльмир 2 0
15. Новосельцев Иван 2 0
16. Жоаозиньо Рамос 1 0
17. Джанаев Сослан 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Руденко Александр Александрович 1 0
20. Пруцев Данил 1 0
21. Прохин Данила 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Ахметов Ильзат 3 1
6. Фернандес Марио 4 0
7. Обляков Иван 4 0
8. Влашич Никола 3 0
9. Сигурдссон Арнор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Акинфеев Игорь 2 0
12. Дзагоев Алан 2 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Гайч Адольфо 2 0
15. Магнуссон Хёрдур 0 1
16. Шкурин Илья 0 1
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
21. Бохинен Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 15.38% (6) 20.51% (8)
 ЦСКА Москва 9.09% (4) 18.18% (8) 18.18% (8) 25% (11) 11.36% (5) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов
Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =4 -6
ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
ЦСКА Москва 1:1 Сочи Премьер-лига Сочи 2:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Сочи 13% (7)
    X 38.9% (21)
    ЦСКА Москва 48.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.76
    3.66
    2.17
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Сочи - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Сочи
    14.3% (8)
    Ничья
    39.3% (22)
    ЦСКА Москва
    46.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    85.45% (47)
    Нет
    14.55% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (20)
    1:2 ЦСКА Москва
    28.6% (16)
    2:1 Сочи
    14.3% (8)
    0:1 ЦСКА Москва
    8.9% (5)
    0:2 ЦСКА Москва
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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