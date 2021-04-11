Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|12 (1)
|0.48
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (4)
|0.48
|3.
|Понсе Эсекель
|9
|0.36
|4.
|Мозес Виктор
|3
|0.12
|5.
|Жиго Самуэль
|3
|0.12
|6.
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|7.
|Промес Куинси
|2
|0.08
|8.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.08
|9.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.04
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|12.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.12
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.12
|3.
|Мрзляк Филип
|2
|0.08
|4.
|Камилов Владислав
|2
|0.08
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.04
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.04
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.04
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.04
|11.
|Милетич Неманья
|1
|0.04
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Сухов Александр
|0
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|15.
|Бауэр Мориц
|0
|0
|16.
|Морозов Григорий
|0
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|7
|1
|2.
|Маслов Павел
|7
|1
|3.
|Айртон Лукас
|7
|1
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|5.
|Жиго Самуэль
|5
|0
|6.
|Ларссон Джордан
|5
|0
|7.
|Умяров Наиль
|5
|0
|8.
|Кутепов Илья
|4
|0
|9.
|Джикия Георгий
|4
|0
|10.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Промес Куинси
|2
|0
|15.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|19.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|20.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Плиев Константин
|7
|0
|2.
|Йокич Боян
|6
|0
|3.
|Мрзляк Филип
|5
|0
|4.
|Голубев Артём
|5
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|7.
|Сухов Александр
|4
|0
|8.
|Аликин Павел
|4
|0
|9.
|Камилов Владислав
|4
|0
|10.
|Морозов Григорий
|2
|1
|11.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|12.
|Алиев Азер
|3
|0
|13.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Иванов Олег
|1
|0
|21.
|Никитин Алексей
|1
|0
|22.
|Беленов Александр
|1
|0
|23.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|24.
|Комнен Андрич
|1
|0
|25.
|Милетич Неманья
|1
|0
|26.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|27.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|21.28% (10)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|25.53% (12)
|Уфа
|17.65% (3)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|57 - 22
|54
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|49 - 30
|47
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|34 - 26
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|44 - 25
|46
|5.
|Рубин
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|34 - 29
|43
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 28
|43
|7.
|Сочи
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 28
|40
|8.
|Химки
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 34
|38
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 27
|37
|10.
|Краснодар
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|44 - 36
|34
|11.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 32
|32
|12.
|Урал
|Заявка
|25
|6
|12
|7
|24 - 32
|30
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|20 - 42
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|12 - 40
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Тамбов
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|15 - 46
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|41 - 12
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 7
|29
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|19 - 8
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|5.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 12
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 18
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|11.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|12.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 15
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|4 - 20
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 10
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|9.
|Химки
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|Сочи
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|12.
|Краснодар
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 18
|10
|13.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 26
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|7 - 27
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|5 - 28
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа
Исход игры
Спартак Москва
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Уфа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
31.37% (16)
Нет
68.63% (35)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
42.3% (22)
2:1 Спартак Москва
21.2% (11)
3:0 Спартак Москва
15.4% (8)
1:0 Спартак Москва
7.7% (4)
3:1 Спартак Москва
5.8% (3)
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