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Спартак Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 12 (1) 0.48
2. Соболев Александр Сергеевич 12 (4) 0.48
3. Понсе Эсекель 9 0.36
4. Мозес Виктор 3 0.12
5. Жиго Самуэль 3 0.12
6. Айртон Лукас 2 0.08
7. Промес Куинси 2 0.08
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.08
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.12
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.12
3. Мрзляк Филип 2 0.08
4. Камилов Владислав 2 0.08
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Милетич Неманья 1 0.04
12. Данченко Олег 0 0
13. Сухов Александр 0 0
14. Сысуев Дмитрий 0 0
15. Бауэр Мориц 0 0
16. Морозов Григорий 0 0
17. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 7 1
2. Маслов Павел 7 1
3. Айртон Лукас 7 1
4. Соболев Александр Сергеевич 8 0
5. Жиго Самуэль 5 0
6. Ларссон Джордан 5 0
7. Умяров Наиль 5 0
8. Кутепов Илья 4 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Ещенко Андрей 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Промес Куинси 2 0
15. Понсе Эсекель 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Плиев Константин 7 0
2. Йокич Боян 6 0
3. Мрзляк Филип 5 0
4. Голубев Артём 5 0
5. Табидзе Джемал 5 0
6. Кротов Вячеслав 3 1
7. Сухов Александр 4 0
8. Аликин Павел 4 0
9. Камилов Владислав 4 0
10. Морозов Григорий 2 1
11. Сысуев Дмитрий 3 0
12. Алиев Азер 3 0
13. Безденежных Игорь 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Иванов Олег 1 0
21. Никитин Алексей 1 0
22. Беленов Александр 1 0
23. Бизяк Ловро 1 0
24. Комнен Андрич 1 0
25. Милетич Неманья 1 0
26. Агаларов Гамид 1 0
27. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 21.28% (10) 10.64% (5) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 25.53% (12)
 Уфа 17.65% (3) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва
Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Уфа 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 6 3 57 - 22 54
2. Спартак Москва Заявка 25 14 5 6 49 - 30 47
3. Локомотив Москва Заявка 25 14 4 7 34 - 26 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 14 4 7 44 - 25 46
5. Рубин Заявка 25 13 4 8 34 - 29 43
6. Динамо Москва Заявка 25 13 4 8 38 - 28 43
7. Сочи Заявка 25 11 7 7 39 - 28 40
8. Химки Заявка 25 11 5 9 31 - 34 38
9. Ростов Заявка 25 11 4 10 32 - 27 37
10. Краснодар Заявка 25 10 4 11 44 - 36 34
11. Ахмат Заявка 25 9 5 11 27 - 32 32
12. Урал Заявка 25 6 12 7 24 - 32 30
13. Арсенал Тула Заявка 25 5 5 15 20 - 42 20
14. Ротор Заявка 25 4 6 15 12 - 40 18
15. Уфа Заявка 25 4 5 16 18 - 41 17
16. Тамбов Заявка 25 3 4 18 15 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 41 - 12 34
2. Динамо Москва Заявка 13 9 2 2 24 - 7 29
3. Локомотив Москва Заявка 12 9 1 2 19 - 8 28
4. Сочи Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
5. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
6. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
7. Спартак Москва Заявка 12 7 3 2 28 - 12 24
8. Краснодар Заявка 13 7 3 3 31 - 18 24
9. Урал Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
10. Арсенал Тула Заявка 12 5 4 3 15 - 14 19
11. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
12. Рубин Заявка 12 5 3 4 15 - 15 18
13. Ростов Заявка 12 4 2 6 14 - 13 14
14. Уфа Заявка 12 2 3 7 11 - 15 9
15. Ротор Заявка 13 2 2 9 4 - 20 8
16. Тамбов Заявка 13 2 2 9 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 13 8 1 4 19 - 14 25
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 1 4 17 - 10 22
5. Зенит Заявка 12 5 5 2 16 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 13 5 3 5 15 - 18 18
7. Динамо Москва Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
8. Ахмат Заявка 13 4 2 7 12 - 21 14
9. Химки Заявка 12 3 4 5 15 - 21 13
10. Сочи Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
11. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
12. Краснодар Заявка 12 3 1 8 13 - 18 10
13. Ротор Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14. Уфа Заявка 13 2 2 9 7 - 26 8
15. Тамбов Заявка 12 1 2 9 7 - 27 5
16. Арсенал Тула Заявка 13 0 1 12 5 - 28 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Спартак Москва 98% (50)
    X 2% (1)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Уфа
    1.46
    4.79
    9.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа

    Исход игры
    Спартак Москва
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (16)
    Нет
    68.63% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    42.3% (22)
    2:1 Спартак Москва
    21.2% (11)
    3:0 Спартак Москва
    15.4% (8)
    1:0 Спартак Москва
    7.7% (4)
    3:1 Спартак Москва
    5.8% (3)
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