1:0
23' ГолГравенберх Райан
1:1
30' ГолИкома Луис
63' Желтая карточкаТаннан Уссама
72' Желтая карточкаТуре Идрисса
74' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
86' Красная карточкаРасмуссен Якоб
2:1
90' ГолНерес Давид
15
Ренсх
Девайн
39
Антони
10
Тадич
Душан
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
19 Noah Ohio
-
16 Alois Oroz
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
23'
1:0
30'
1:1
63'
72'
86'
87'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.6
|2.
|Лабьяд Закария
|3
|0.6
|3.
|Алле Себастьян
|2
|0.4
|4.
|Классен Дэви
|1
|0.2
|5.
|Нерес Давид
|1
|0.2
|6.
|Гравенберх Райан
|1
|0.2
|7.
|Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|3
|0.5
|2.
|Таннан Уссама
|1
|0.17
|3.
|Броя Армандо
|1
|0.17
|4.
|Беро Матуш
|1
|0.17
|5.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.17
|6.
|Манхуф Миллион
|1
|0.17
|7.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|8.
|Вруг Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ренсх Девайн
|2
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|2
|0
|2.
|Базур Рихедли
|1
|0
|3.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|4.
|Туре Идрисса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|Витесс
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк
Последние игры между собой
Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Аякс
0 Витесс
- 1:1 АЯК-ВИТ
Прогнозы на матч Аякс 2:1 Витесс
Исход игры
Аякс
96.5% (136)
Ничья
2.8% (4)
Витесс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Аякс
37.6% (53)
2:0 Аякс
26.2% (37)
3:1 Аякс
15.6% (22)
1:0 Аякс
7.1% (10)
3:0 Аякс
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Аякс
1.4% (2)
3:2 Аякс
1.4% (2)
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