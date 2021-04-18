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  3. Голландия
  4. Кубок
Аякс
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
23' Гол
Гравенберх Райан
1:1
30' Гол
Икома Луис
63' Желтая карточка
Таннан Уссама
72' Желтая карточка
Туре Идрисса
74' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
86' Красная карточка
Расмуссен Якоб
2:1
90' Гол
Нерес Давид
90'+4
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
8
Тронстад
Сондре
14
Таннан
Уссама
21
Беро
Матуш
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
Аякс
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

23'
Гравенберх Райан
1:0
30'
1:1
Икома Луис
(Броя Армандо)
46'
 
Alois Oroz
Даса Элазар
63'
 
Таннан Уссама
65'
 
Туре Идрисса
Икома Луис
72'
 
Туре Идрисса
74'
 
Виттек Максимилиан
75'
Шуурс Перр
Ренсх Девайн
 
86'
 
Расмуссен Якоб
87'
Нерес Давид
Антони
 
88'
Эккеленкамп Юрген
Классен Дэви
 
89'
 
Гайек Томаш
Виттек Максимилиан
89'
 
Дарфалу Усама
Таннан Уссама
90'
Нерес Давид
(Алле Себастьян)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 3 (1) 0.6
2. Лабьяд Закария 3 0.6
3. Алле Себастьян 2 0.4
4. Классен Дэви 1 0.2
5. Нерес Давид 1 0.2
6. Гравенберх Райан 1 0.2
7. Антони 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 3 0.5
2. Таннан Уссама 1 0.17
3. Броя Армандо 1 0.17
4. Беро Матуш 1 0.17
5. Бёйтинк Томас 1 0.17
6. Манхуф Миллион 1 0.17
7. Виттек Максимилиан 0 0
8. Вруг Патрик 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Ренсх Девайн 2 0
2. Тальяфико Николас 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Альварес Эдсон 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 2 0
2. Базур Рихедли 1 0
3. Виттек Максимилиан 1 0
4. Туре Идрисса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 10% (1) 30% (3) 20% (2) 0 10% (1) 30% (3)
 Витесс 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Аякс 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:3 Аякс Кубок Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие
Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие
1/8 финала
1 Эммен
2 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Хераклес
0 АЗ Алкмаар
1 Аякс
0 Волендам
2 ПСВ
6 Маастрихт
7 Эксельсиор
2 Витесс
1 АДО Ден Хааг
3 НЕК Неймеген
2 Фортуна Ситтард
1 ВВВ-Венло
0 Гоу Эхед Иглс
1/4 финала
4 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Аякс
1 ПСВ
0 Эксельсиор
1 Витесс
1 НЕК Неймеген
2 ВВВ-Венло
1/2 финала
0 Херенвен
3 Аякс
2 Витесс
0 ВВВ-Венло
Финал
0 Аякс
0 Витесс
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    90'
    Нерес освободился от опеки на фланге и выполнил навес, но Духи вынес мяч прямо на Альвареса. Последовал удар, и Пасвер среагировал.
  • Дополнительное время
    90'
    Главный арбитр добавил пять минут ко второму тайму.
  • Замена
    89'
    Двойная рокировка у номинальных гостей - Виттек и Таннан отправились на скамейку, а их места заняли Гайек и Алоис.
  • Замена
    88'
    Тен Хаг решил бросить в бой Эккеленкампа - интересного хавбека, к которому присматривается дортмундская "Боруссия". Ушёл с поля Классен.
  • Замена
    87'
    Увы, не смог Антони продолжить игру. Вместо него выходит другой бразилец "Аякса" - Нерес.
  • Травма, повреждение
    86'
    Оказывают помощь Антони врачи "Аякса". Разумеется, Расмуссен получил заслуженную карточку. Желаем здоровья бразильцу.
  • Красная карточка
    85'
    Вот это да, прямое удаление у "Витесса" в концовке! Расмуссен не справился с нервами и в жесточайшем подкате въехал в Антони. Мог бразилец после этого эпизода в больнице очутиться.
  • 84'
    "Аякс" выполняет установку тен Хага по владению мячом, но пока нет возможности для второго гола. Задумчивым выглядит Эрик.
  • Опасный момент
    83'
    Виттек прошёл по левому флангу, сместился на пару метров и сильно пробил. На пути мяча встретился Мартинес, заблокировавший удар.
  • 82'
    Тадич умеет не только забивать, но и отбирать мяч. Блестяще хавбек сборной Сербии обокрал Брою, но не сумел быстро начать наступление.
  • Фол, нарушение
    81'
    Тимбер не пустил Расмуссена к воротам, но нарушил правила. Таннан со штрафной точки пробил очень мощно и неточно.
  • 80'
    Остаётся десять минут чистого времени до конца игры. "Аякс" по-прежнему не вносит коррективы в состав для усиления атаки.
  • 79'
    "Витесс" в последние минуты даже предпочтительнее смотрится. Матч сегодня подобен триллеру - не знаешь, кто завоюет Кубок.
  • Угловой
    78'
    "Витесс" получил право на корнер. Таннан проверил бдительность Стекеленбурга ударом с десяти метров, но голландец забрал мяч.
  • Угловой
    77'
    Тальяфико перевёл мяч на дальнюю штангу после подачи углового, однако удар у Альвареса не получился.
  • 76'
    Гравенберх на третьей скорости добрался до владений Пасвера, устранил с пути Тронстада и любезно подарил мяч Расмуссену.
  • Замена
    75'
    Шуурс, которым интересовался зимой "Ливерпуль", меняет Ренсха. Устал защитник "Аякса", поэтому всё логично.
  • Желтая карточка
    74'
    Ещё один "горчичник" в нашем матче. Виттек теперь "оприходовал" Гравенберха. К концу матча на голландце не останется живого места.
  • Опасный момент
    73'
    Опасно! Антонио выполнил навесную передачу в сторону Алле, но головой опередил всех Расмуссен.
  • Желтая карточка
    72'
    Туре получил жёлтую карточку за недопустимые действия против Гравенберха. Все норовят сегодня уронить на газон талантливого хавбека.
  • 70'
    Траоре, Нерес, Идрисси - столько человек на скамейке "Аякса", готовых обострить игру, но тен Хаг их не выпускает...
  • 69'
    Пока ничего интересного на поле не происходит. Попахивает, если честно, дополнительным временем.
  • 68'
    "Витесс" перешёл в режим ожидания - команда из Арнема контролирует мяч на половине поля "Аякса", вынуждая соперника бегать с утроенной энергией.
  • 67'
    Поднялись Мартинес и Таннан - к счастью, нет серьёзных повреждений, поэтому могут продолжить игру они.
  • 66'
    Пока травмированным оказывается помощь, скажу, что в запасе "Витесса" есть игрок по имени Миллион. Тот момент, когда родители юмористы.
  • Травма, повреждение
    65'
    Ох, очень неприятно. Таннан и Мартинес столкнулись, и теперь обоим требуется консультация с медиками.
  • Замена
    64'
    Тренерский штаб "Витесса" выпускает Туре вместо Икомы, который в первом тайме ещё получил небольшое повреждение.
  • Желтая карточка
    63'
    Таннан увидел перед собой жёлтую карточку за очень грубый фол против Ренсха. Чуть ноги не оторвал голландцу.
  • Опасный момент
    62'
    Гравенберх заметил подключение Антони и выдал классную сквозную передачу, однако опередил всех Расмуссен.
  • 61'
    Мартинес пролетел по флангу и от всей души пробил по мячу, но речи о голе в этой ситуации не велось.
  • 60'
    Час игры позади, счёт пока равный. В случае ничьей в основное время состоится дополнительный отрезок в 30 минут.
  • Опасный момент
    59'
    Тадич открылся в штрафной и принял мяч от Ренсха, но Пасвер неловко отразил мяч перед собой. Гравенберх не успел добить снаряд в сетку.
  • 58'
    Футболисты "Аякса" пока чаще контролируют мяч. Тен Хаг вряд ли доволен счётом, но игра складывается неплохо.
  • 57'
    Пасвер вышел на пару метров из вратарской, чтобы зафиксировать намертво мяч, посланный с фланга Тальяфико.
  • Офсайд
    56'
    Алле немного не рассчитал и забрался в офсайд. Француз безэмоционально отреагировал на это.
  • 55'
    Ренсх пролетел по флангу и доставил снаряд в сторону Тадича, который неловко скинул игровую сферу в сторону Алле.
  • Угловой
    54'
    Угловой удар "Витесс" решил не разыгрывать - полетел снаряд в сторону Базура, который головой неточно пробил.
  • 53'
    Тронстад завладел мячом в центре поля, сделал несколько шагов вперёд и сильно пальнул по мячу - Тимбер ногой вынес за лицевую.
  • Фол, нарушение
    52'
    "Витесс" получил право на опасный штрафной удар. Таннан закрутил мяч к ближней штанге, но там дежурил только высоченный Стекеленбург.
  • 51'
    Тальяфико размял Пасвера, которому скучать сегодня не приходится. Голландский вратарь откликнулся на навес аргентинца.
  • Опасный момент
    50'
    Опасно! Антони здорово подработал мяч под нужную ногу и пробил в дальний угол. Снаряд разминулся с перекладиной, к сожалению.
  • 49'
    Нет, всё в порядке. Вышли доктора "Аякса", проверили его досконально и осведомились о физическом состоянии.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ренсх, похоже, травму получил. Держится за икроножную мышцу молодой защитник "Аякса".
  • Опасный момент
    47'
    Классен залетел на огонёк во владения Пасвера и пробил с близкого расстояния, но вратарь "Витесса" накрыл мяч.
  • Замена
    46'
    К сожалению, не смог продолжить игру Даса - его место занял Ороз.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён - 1:1. Встретимся через пятнадцать минут.
  • 45'
    "Аякс" отчаянно наседает на ворота - Классен навесил в сторону Алле, но того опередил Духи на пару сантиметров.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный судья добавил к первому тайму одну минуту.
  • Травма, повреждение
    44'
    Даса упал на газон и попросил медиков выйти на поле. Не может игрок "Витесса" самостоятельно подняться.
  • 43'
    Ожидаю, что во втором тайме бразилец Нерес появится на поле. Возможно, что заменит он Алле, который никак себя не проявляет.
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! Тадич едва не замкнул передачу Антони на фланге, но не удалось сербу перевести снаряд за линию.
  • Фол, нарушение
    41'
    Нарушил правила на Мартинесе Тронстад. Наступил хавбек "Витесса" на ногу своему оппоненту, когда тот владел мячом.
  • 40'
    "Витесс" строит атаку через центрального защитника Расмуссена, который тут же избавляется от снаряда дальним ударом.
  • 39'
    Классен укротил мяч на бровке, отдал его Антони, но все зоны сейчас заблокированы у "Витесса".
  • 38'
    Икома прошёл вдоль бровки и сместился, но в окружении Мартинеса и Тальяфико ему было трудно нанести прицельный удар.
  • 37'
    Активно разминаются футболисты "Витесса". Скорее всего, не сможет продолжить игру Икома во втором тайме.
  • 36'
    Антони влетел в штрафную и пробил под давлением, но мяч угодил в ногу своевременно оказавшегося в той зоне Расмуссена.
  • 35'
    "Аякс" продолжает строить атаку через центр поля. Пока ближе к победе номинальные хозяева, чем "Витесс".
  • Травма, повреждение
    34'
    Автор гола в ворота "Аякса" ощутимо хромает. Похоже, потянул он мышцу, когда нёсся к передаче Броя.
  • Травма, повреждение
    33'
    Базур пребывает на газоне в штрафной Пасвера - выскочил к нему медицинский сотрудник "Витесса".
  • Угловой
    31'
    Угловой удар заработали футболисты "Витесса", но Стекеленбург грамотно вышел из ворот на метр и принял мяч.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! ИКОМЕ! Броя оставил не у дел Мартинеса, затем выкатил мяч в сторону  Икоме, и тот в пустые ворота с большим удовольствием перевёл мяч за линию.
  • 30'
    Антони здорово открывался во владениях Пасвера, но не прошла передача в направлении бразильского форварда.
  • Фол, нарушение
    29'
    Здорово мяч подхватил Таннан и сразу доставил его по воздуху на Беро, но Альварес грубым приёмом остановил хавбека.
  • 28'
    "Аякс" прижимает "Витесс" к воротам. Панически уже отбивается бывший клуб Леонида Слуцкого. Классен сейчас пробил по "рамке".
  • 27'
    Тальяфико влетел в штрафную по флангу и выкатил мяч на Гравенберха, которого остановил Расмуссен.
  • 26'
    У "Витесса" вообще ничего не выходит в передней линии. Хавбеки как будто выключены из игры.
  • 25'
    Ввёл мяч в игру Тальяфико, принял обратный пас и доставил снаряд навесной передачей до Гравенберха.
  • Опасный момент
    24'
    Опасно! Антони пробил по воротам с линии штрафной, но мяч пролетел над перекладиной ворот "Витесса".
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ГРАВЕНБЕРХ! С угла вратарской пробил с левой ноги хавбек "Аякса", получив идеальную передачу от Классена. Хороший гол в нидерландском стиле.
  • 22'
    Броя продавливал Тальяфико, но аргентинец не позволил себя обдурить и покатил мяч на подбежавшего Альвареса.
  • 21'
    Последовал навес в сторону Ренсха, тот подключил Алле, но Духи эффектно отобрал мяч у форварда "Аякса".
  • 20'
    Классен столкнулся в воздушном пространстве с Таннаном, но мяч был сохранён для "Аякса". Пока нет пробоин в обороне "аяксидов".
  • 19'
    Броя - в центре внимания. Албанец сместился на фланг, устранил Ренсха и отдал мяч назад в сторону Расмуссена.
  • Фол, нарушение
    18'
    Даса добежал до штрафной площади "Аякса", но чуть ранее на нём был зафиксирован фол.
  • 17'
    Альварес спустился в оборону из опорной зоны и заблокировал прострел в штрафную площадь Стелекенбурга.
  • Фол, нарушение
    16'
    Тронстад подтолкнул Алле в спину, но обошлось без жёлтой карточки для хавбека "Витесса".
  • 15'
    Тальяфико ввёл мяч в игру из-за боковой, Алле зацепился головой за снаряд, но "Аякс" потерял возможность для атаки.
  • 14'
    Алле грудью пытался пробить по воротам после навеса с фланга от Тальяфико, но слишком далеко француз отпустил от себя мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Базур и Классен завалились синхронно на газон, но затем пожали друг другу руки и заулыбались во все тридцать два зуба.
  • 12'
    Броя головой пробил по "рамке" "Аякса", но помешал ему в воздушном пространстве Мартинес.
  • Опасный момент
    11'
    Броя метров с четырнадцати нанёс удар после паса из глубины, но Стекеленбург отразил мяч.
  • 10'
    Даса под прессингом не сумел найти лазейку для удара и упустил потенциально опасный момент.
  • 9'
    Гравенберха "скушали" втроём защитники "Витесса". Не смог хавбек, попавший в сферу интересов "Реала", пробить с линии штрафной.
  • Фол, нарушение
    8'
    Алле, купленный у "Вест Хэма" зимой, нарушил правила на Виттеке. Принёс нападающий извинения хавбеку гостей.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! Таннан, уже падая на газон, пробил по воротам Стекеленбурга, но экс-голкипер "Эвертона" оказался на месте.
  • 6'
    Броя, арендованный у "Челси", очень хорошо адаптировался к голландскому чемпионату. Обязательно последите за форвардом сборной Албании.
  • Фол, нарушение
    5'
    Молодой талант "Аякса" Ренсх оказался на газоне - защитник из Голландии получил болезненный удар по спине.
  • 4'
    Стекеленбург очень уверенно опередил Броя, который подлетел к возрастному голкиперу для приёма мяча.
  • Фол, нарушение
    3'
    Почему-то судья не разглядел гадкий подкат под Икому. Хавбек "Витесса" тридцать секунд лежал на газоне.
  • 2'
    "Витесс" активен очень на первых минутах. Старается клуб из Арнема играть через фланги.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня состоится финал Кубка Нидерландов - "Аякс" схлестнётся с бывшим клубом Леонида Слуцкого. Кто добудет вожделенный трофей? Узнаем вечером! Комментировать встречу для вас будет Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 141
    Аякс 96.5% (136)
    X 2.8% (4)
    Витесс 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Витесс
    3.14
    5.25
    9.00
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы на матч Аякс 2:1 Витесс

Исход игры
Аякс
96.5% (136)
Ничья
2.8% (4)
Витесс
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Аякс
37.6% (53)
2:0 Аякс
26.2% (37)
3:1 Аякс
15.6% (22)
1:0 Аякс
7.1% (10)
3:0 Аякс
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:1 Аякс
1.4% (2)
3:2 Аякс
1.4% (2)
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