Увы, не смог Антони продолжить игру. Вместо него выходит другой бразилец "Аякса" - Нерес.

Тен Хаг решил бросить в бой Эккеленкампа - интересного хавбека, к которому присматривается дортмундская "Боруссия". Ушёл с поля Классен.

Двойная рокировка у номинальных гостей - Виттек и Таннан отправились на скамейку, а их места заняли Гайек и Алоис.

Нерес освободился от опеки на фланге и выполнил навес, но Духи вынес мяч прямо на Альвареса. Последовал удар, и Пасвер среагировал.

86' Оказывают помощь Антони врачи "Аякса". Разумеется, Расмуссен получил заслуженную карточку. Желаем здоровья бразильцу.

85' Вот это да, прямое удаление у "Витесса" в концовке! Расмуссен не справился с нервами и в жесточайшем подкате въехал в Антони. Мог бразилец после этого эпизода в больнице очутиться.

84' "Аякс" выполняет установку тен Хага по владению мячом, но пока нет возможности для второго гола. Задумчивым выглядит Эрик.

83' Виттек прошёл по левому флангу, сместился на пару метров и сильно пробил. На пути мяча встретился Мартинес, заблокировавший удар.

82' Тадич умеет не только забивать, но и отбирать мяч. Блестяще хавбек сборной Сербии обокрал Брою, но не сумел быстро начать наступление.

81' Тимбер не пустил Расмуссена к воротам, но нарушил правила. Таннан со штрафной точки пробил очень мощно и неточно.

80' Остаётся десять минут чистого времени до конца игры. "Аякс" по-прежнему не вносит коррективы в состав для усиления атаки.

79' "Витесс" в последние минуты даже предпочтительнее смотрится. Матч сегодня подобен триллеру - не знаешь, кто завоюет Кубок.

78' "Витесс" получил право на корнер. Таннан проверил бдительность Стекеленбурга ударом с десяти метров, но голландец забрал мяч.

77' Тальяфико перевёл мяч на дальнюю штангу после подачи углового, однако удар у Альвареса не получился.

76' Гравенберх на третьей скорости добрался до владений Пасвера, устранил с пути Тронстада и любезно подарил мяч Расмуссену.

75' Шуурс, которым интересовался зимой "Ливерпуль", меняет Ренсха. Устал защитник "Аякса", поэтому всё логично.

74' Ещё один "горчичник" в нашем матче. Виттек теперь "оприходовал" Гравенберха. К концу матча на голландце не останется живого места.

73' Опасно! Антонио выполнил навесную передачу в сторону Алле, но головой опередил всех Расмуссен.

72' Туре получил жёлтую карточку за недопустимые действия против Гравенберха. Все норовят сегодня уронить на газон талантливого хавбека.

70' Траоре, Нерес, Идрисси - столько человек на скамейке "Аякса", готовых обострить игру, но тен Хаг их не выпускает...

69' Пока ничего интересного на поле не происходит. Попахивает, если честно, дополнительным временем.

68' "Витесс" перешёл в режим ожидания - команда из Арнема контролирует мяч на половине поля "Аякса", вынуждая соперника бегать с утроенной энергией.

67' Поднялись Мартинес и Таннан - к счастью, нет серьёзных повреждений, поэтому могут продолжить игру они.

66' Пока травмированным оказывается помощь, скажу, что в запасе "Витесса" есть игрок по имени Миллион. Тот момент, когда родители юмористы.

65' Ох, очень неприятно. Таннан и Мартинес столкнулись, и теперь обоим требуется консультация с медиками.

64' Тренерский штаб "Витесса" выпускает Туре вместо Икомы, который в первом тайме ещё получил небольшое повреждение.

63' Таннан увидел перед собой жёлтую карточку за очень грубый фол против Ренсха. Чуть ноги не оторвал голландцу.

62' Гравенберх заметил подключение Антони и выдал классную сквозную передачу, однако опередил всех Расмуссен.

61' Мартинес пролетел по флангу и от всей души пробил по мячу, но речи о голе в этой ситуации не велось.

60' Час игры позади, счёт пока равный. В случае ничьей в основное время состоится дополнительный отрезок в 30 минут.

59' Тадич открылся в штрафной и принял мяч от Ренсха, но Пасвер неловко отразил мяч перед собой. Гравенберх не успел добить снаряд в сетку.

58' Футболисты "Аякса" пока чаще контролируют мяч. Тен Хаг вряд ли доволен счётом, но игра складывается неплохо.

57' Пасвер вышел на пару метров из вратарской, чтобы зафиксировать намертво мяч, посланный с фланга Тальяфико.

56' Алле немного не рассчитал и забрался в офсайд. Француз безэмоционально отреагировал на это.

55' Ренсх пролетел по флангу и доставил снаряд в сторону Тадича, который неловко скинул игровую сферу в сторону Алле.

54' Угловой удар "Витесс" решил не разыгрывать - полетел снаряд в сторону Базура, который головой неточно пробил.

53' Тронстад завладел мячом в центре поля, сделал несколько шагов вперёд и сильно пальнул по мячу - Тимбер ногой вынес за лицевую.

52' "Витесс" получил право на опасный штрафной удар. Таннан закрутил мяч к ближней штанге, но там дежурил только высоченный Стекеленбург.

51' Тальяфико размял Пасвера, которому скучать сегодня не приходится. Голландский вратарь откликнулся на навес аргентинца.

50' Опасно! Антони здорово подработал мяч под нужную ногу и пробил в дальний угол. Снаряд разминулся с перекладиной, к сожалению.

49' Нет, всё в порядке. Вышли доктора "Аякса", проверили его досконально и осведомились о физическом состоянии.

48' Ренсх, похоже, травму получил. Держится за икроножную мышцу молодой защитник "Аякса".

47' Классен залетел на огонёк во владения Пасвера и пробил с близкого расстояния, но вратарь "Витесса" накрыл мяч.

46' К сожалению, не смог продолжить игру Даса - его место занял Ороз.