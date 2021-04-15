Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.75
|2.
|Лабьяд Закария
|3
|0.75
|3.
|Алле Себастьян
|2
|0.5
|4.
|Классен Дэви
|1
|0.25
|5.
|Нерес Давид
|1
|0.25
|6.
|Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|2
|0.4
|2.
|Таннан Уссама
|1
|0.2
|3.
|Беро Матуш
|1
|0.2
|4.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.2
|5.
|Броя Армандо
|1
|0.2
|6.
|Манхуф Миллион
|1
|0.2
|7.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|8.
|Вруг Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ренсх Девайн
|2
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Базур Рихедли
|1
|0
|2.
|Таннан Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|Витесс
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк
Последние игры между собой
Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Аякс
0 Витесс
Прогнозы на матч Аякс - Витесс
Исход игры
Аякс
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Витесс
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
52.63% (20)
Нет
47.37% (18)
Популярный счёт
2:0 Аякс
35.9% (14)
2:1 Аякс
28.2% (11)
3:1 Аякс
17.9% (7)
1:0 Аякс
5.1% (2)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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