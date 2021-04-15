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Аякс
 
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Стадион:
Витесс

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 3 (1) 0.75
2. Лабьяд Закария 3 0.75
3. Алле Себастьян 2 0.5
4. Классен Дэви 1 0.25
5. Нерес Давид 1 0.25
6. Антони 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 2 0.4
2. Таннан Уссама 1 0.2
3. Беро Матуш 1 0.2
4. Бёйтинк Томас 1 0.2
5. Броя Армандо 1 0.2
6. Манхуф Миллион 1 0.2
7. Виттек Максимилиан 0 0
8. Вруг Патрик 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Ренсх Девайн 2 0
2. Тальяфико Николас 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Альварес Эдсон 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Базур Рихедли 1 0
2. Таннан Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 10% (1) 30% (3) 20% (2) 0 10% (1) 30% (3)
 Витесс 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 1:1 Расинг Бобо-Диулассо Витесс 0:0 АДО Ден Хааг Фасо-Йенненга 2:0 Витесс Твенте 1:2 Витесс
Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо Салитас 2:1 Витесс Витесс 0:0 Виллем II Витесс 2:0 АСФ Бобо-Диуласо Утрехт 1:3 Витесс Сонабель Уагудугу 0:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:3 Полис Уагудугу Витесс 2:0 ВВВ-Венло Этуаль Филант 1:2 Витесс Витесс 4:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс Витесс 1:1 Ваалвейк

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Аякс 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:3 Аякс Кубок Витесс 2:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие
Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие
1/8 финала
1 Эммен
2 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Хераклес
0 АЗ Алкмаар
1 Аякс
0 Волендам
2 ПСВ
6 Маастрихт
7 Эксельсиор
2 Витесс
1 АДО Ден Хааг
3 НЕК Неймеген
2 Фортуна Ситтард
1 ВВВ-Венло
0 Гоу Эхед Иглс
1/4 финала
4 Херенвен
3 Фейеноорд
2 Аякс
1 ПСВ
0 Эксельсиор
1 Витесс
1 НЕК Неймеген
2 ВВВ-Венло
1/2 финала
0 Херенвен
3 Аякс
2 Витесс
0 ВВВ-Венло
Финал
0 Аякс
0 Витесс
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Витесс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Аякс 92.3% (36)
    X 5.1% (2)
    Витесс 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Витесс
    1.44
    5.10
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аякс - Витесс онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Витесс

    Исход игры
    Аякс
    92.3% (36)
    Ничья
    5.1% (2)
    Витесс
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    35.9% (14)
    2:1 Аякс
    28.2% (11)
    3:1 Аякс
    17.9% (7)
    1:0 Аякс
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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