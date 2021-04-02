Леванте
0:2
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Уэска
14' Желтая карточкаПулидо Хорхе
0:1
15' ГолМир Рафа
34' Желтая карточкаСон
49' Желтая карточкаСеоане Хайме
0:2
54' ГолМир Рафа
60' Желтая карточкаРочина Рубен
2
Сон
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эскриче ДаниНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
15'
0:1
34'
49'
54'
0:2
59'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.38
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.38
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.14
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.1
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.07
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|14.
|Рочина Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|10 (1)
|0.34
|2.
|Рамирес Сандро
|3
|0.1
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.07
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.07
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.07
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|6
|0
|2.
|Робер Пьер
|3
|1
|3.
|Рочина Рубен
|4
|0
|4.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|5.
|Малса Микаэль
|4
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|7.
|Сон
|3
|0
|8.
|Клерк Карлос
|3
|0
|9.
|Постиго Серхио
|2
|0
|10.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|11.
|Рохер Марти
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Барди Энис
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|19.
|Радоя Неманья
|1
|0
|20.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|4
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|5.
|Маффео Пабло
|4
|0
|6.
|Сеоане Хайме
|4
|0
|7.
|Галан Хави
|4
|0
|8.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|9.
|Эскриче Дани
|3
|0
|10.
|Лопес Педро
|2
|0
|11.
|Сильва Гастон
|2
|0
|12.
|Мир Рафа
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|22.22% (8)
|Уэска
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Леванте: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|18.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 0:2 Уэска
Исход игры
Леванте
86.7% (124)
Ничья
11.2% (16)
Уэска
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
2:1 Леванте
43.4% (62)
1:0 Леванте
26.6% (38)
2:0 Леванте
14% (20)
1:1 Ничья
9.1% (13)
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