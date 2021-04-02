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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:2
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
14' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
0:1
15' Гол
Мир Рафа
34' Желтая карточка
Сон
49' Желтая карточка
Сеоане Хайме
0:2
54' Гол
Мир Рафа
60' Желтая карточка
Рочина Рубен
90'+6
13
Айтор
Фернандес
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
4
Робер
Пьер
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
13
Андрес
Фернандес
4
Инсуа
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
6
Рамирес
Сандро
9
Мир
Рафа
Леванте
4-4-2
Уэска
3-5-2

Ход матча

14'
 
Пулидо Хорхе
15'
0:1
Мир Рафа
(Феррейро Давид)
34'
Сон
 
43'
 
Вавро Денис
Сиовас Димитрис
49'
 
Сеоане Хайме
54'
0:2
Мир Рафа
(Сеоане Хайме)
59'
Гомес Даниэль
Сон
 
60'
Рочина Рубен
 
63'
 
Эскриче Дани
Рамирес Сандро
64'
 
Лопес Педро
Маффео Пабло
70'
Малса Микаэль
Дуарте Оскар
 
71'
Барди Энис
Моралес Луис
 
73'
 
Рико Микель
Феррейро Давид
74'
 
Думбия Идрисса
Москера Педро
79'
Леон Серхио
Рохер Марти
 
79'
Дукуре Шейк III
Радоя Неманья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.38
2. Рохер Марти 11 (2) 0.38
3. Мелеро Гонсало 4 0.14
4. Де Фрутос Хорхе 3 0.1
5. Гомес Даниэль 2 0.07
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0
14. Рочина Рубен 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 10 (1) 0.34
2. Рамирес Сандро 3 0.1
3. Феррейро Давид 2 0.07
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.07
5. Сиовас Димитрис 2 0.07
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 6 0
2. Робер Пьер 3 1
3. Рочина Рубен 4 0
4. Вукчевич Никола 4 0
5. Малса Микаэль 4 0
6. Гомес Даниэль 3 0
7. Сон 3 0
8. Клерк Карлос 3 0
9. Постиго Серхио 2 0
10. Дуарте Оскар 2 0
11. Рохер Марти 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Барди Энис 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Коке Хорхе II 1 0
19. Радоя Неманья 1 0
20. Мирамон Хорхе 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 3 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Мир Рафа 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 13.89% (5) 11.11% (4) 22.22% (8)
 Уэска 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8) 18.52% (5) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бетис 2:0 Леванте Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис
Уэска Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска
Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Леванте: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Уэска: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Уэска 1:1 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Уэска Товарищеские матчи Леванте 2:2 Уэска Примера Уэска 2:2 Леванте Примера
Леванте 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:2 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Уэска Кубок Короля Леванте 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:1 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
17. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
18. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Леванте 86.7% (124)
X 11.2% (16)
Уэска 2.1% (3)
+1
выиграет Леванте
Леванте выиграет и обе команды забьют
Ночной охотник #
Все прогнозы
4.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.44 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.45 3.25
Бонус: 1 000 ₽ 2.49 3.37 2.98
  50.47 12.00 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.05 4.72 1.19 3.11 1.36 2.23 1.76 1.69 2.17 1.41 2.92 1.25 3.94 1.12 6.25
9.20 1.06 3.35 1.33 2.55 1.51 1.81 2.01 1.44 2.80 1.31 3.50 1.11 6.80
1.01 10.50
1.05 11.07 1.07 8.90 3.82 1.29 2.87 1.45 1.88 1.98 1.53 2.66 1.36 3.27 5.17 1.18 6.17 1.15 11.07 1.05 12.09 1.04
3.72 1.31 3.63 1.31 2.88 1.44 2.04 1.84 1.58 2.47 1.34 3.40 1.64 2.35 1.41 3.03 1.55 2.54 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.58 2.38 1.28 3.68 1.11 6.65
2.70 1.43 1.80 1.94 1.38 2.90 1.08 7.00
2.95 1.36 1.88 1.86 1.44 2.62 5.10 1.14 6.70 1.07
3.01 1.41 2.47 1.58 1.94 1.94 1.57 2.48 1.25 4.14 1.13 6.47 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.38 1.32 2.02 1.78 1.51 2.56 1.26 3.84
3.80 1.24 2.65 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
4.10 1.20 2.70 1.42 1.64 2.15 1.27 3.50 1.19 4.20 9.70 1.04 10.00 1.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.99
1.79 1.96
1.74 2.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.60 1.17
4.00 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
3.35 1.29
3.00 1.33
Где смотреть матч Леванте 0:2 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:2 Уэска

Исход игры
Леванте
86.7% (124)
Ничья
11.2% (16)
Уэска
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
56.93% (78)
Нет
43.07% (59)
Популярный счёт
2:1 Леванте
43.4% (62)
1:0 Леванте
26.6% (38)
2:0 Леванте
14% (20)
1:1 Ничья
9.1% (13)
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