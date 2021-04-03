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Гранада
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
9
Бакка
Карлос
7
Морено
Херард
Гранада
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.21
2. Суарес Луис III 5 0.18
3. Видаль Молина 4 0.14
4. Кенеди Роберт 3 0.11
5. Санчес Герман 3 0.11
6. Эррера Янгель 3 0.11
7. Мачис Дарвин 2 0.07
8. Кина Домингуш 2 0.07
9. Пуэртас Антонио 1 0.04
10. Соро Альберто 1 0.04
11. Милья Луис 1 0.04
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
13. Дуарте Домингуш 1 0.04
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Виктор Диаз 0 0
16. Гоналон Максим 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (7) 0.57
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.18
3. Парехо Даниэль 3 0.11
4. Ниньо Фер 3 0.11
5. Гомес Мойсес 3 (1) 0.11
6. Бакка Карлос 2 0.07
7. Торрес Пау II 2 0.07
8. Тригерос Мануэль 1 0.04
9. Педраса Альфонсо 1 0.04
10. Чуквезе Саму 1 0.04
11. Пино Йереми 1 0.04
12. Пенья Рубен 1 0.04
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Монторо Анхель 4 0
8. Пуэртас Антонио 4 0
9. Суарес Луис III 4 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Виктор Диаз 2 0
13. Перес Неуэн 2 0
14. Этеки Ян 0 1
15. Видаль Молина 1 0
16. Мачис Дарвин 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Кини Марин 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10)
 Вильярреал 28.21% (11) 20.51% (8) 15.38% (6) 2.56% (1) 25.64% (10) 7.69% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде
Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал
Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Вильярреал 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Гранада Ла Лига Вильярреал 2:0 Гранада Примера
Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
17. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
18. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Гранада 11.9% (17)
X 42% (60)
Вильярреал 46.2% (66)
+1
выиграет Вильярреал, со счетом 1:2
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
0
выиграет Вильярреал, со счетом 1:2
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Вильярреал
4.64
3.42
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада - Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Гранада - Вильярреал

Исход игры
Гранада
11.9% (17)
Ничья
42% (60)
Вильярреал
46.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:2 Вильярреал
32.2% (46)
0:1 Вильярреал
8.4% (12)
2:1 Гранада
6.3% (9)
1:0 Гранада
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
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