Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.21
|2.
|Суарес Луис III
|5
|0.18
|3.
|Видаль Молина
|4
|0.14
|4.
|Кенеди Роберт
|3
|0.11
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.11
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.11
|7.
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.07
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.04
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|11.
|Милья Луис
|1
|0.04
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Виктор Диаз
|0
|0
|16.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (7)
|0.57
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.18
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.11
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.11
|5.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.11
|6.
|Бакка Карлос
|2
|0.07
|7.
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|10.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Монторо Анхель
|4
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|9.
|Суарес Луис III
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Виктор Диаз
|2
|0
|13.
|Перес Неуэн
|2
|0
|14.
|Этеки Ян
|0
|1
|15.
|Видаль Молина
|1
|0
|16.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Кини Марин
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|Вильярреал
|28.21% (11)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|2.56% (1)
|25.64% (10)
|7.69% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|18.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9