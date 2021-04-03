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Гранада
0:3
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
9' Пенальти
Морено Херард
0:2
18' Гол
Морено Херард
22' Желтая карточка
Парехо Даниэль
38' Желтая карточка
Сольдадо Роберто
43' Желтая карточка
Марио Гаспар
45' Желтая карточка
Кини Марин
0:3
60' Пенальти
Морено Херард
0:3
81' Не забитый пенальти
Видаль Молина
90'+4
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
20
Пенья
Рубен
5
Парехо
Даниэль
25
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
9
Бакка
Карлос
7
Морено
Херард
Гранада
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Морено Херард
18'
0:2
Морено Херард
(Тригерос Мануэль)
22'
 
Парехо Даниэль
38'
Сольдадо Роберто
 
43'
 
Марио Гаспар
45'
Кини Марин
 
53'
Мачис Дарвин
Виктор Диаз
 
60'
0:3
Морено Херард
61'
Вальехо Хесус
Санчес Герман
 
61'
Видаль Молина
Гоналон Максим
 
63'
 
Гомес Мойсес
Морено Херард
63'
 
Алькасер Пако
Бакка Карлос
63'
 
Чуквезе Саму
Пенья Рубен
74'
Марин Адриан
Монторо Анхель
 
74'
Вико Федерико
Сольдадо Роберто
 
76'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
81'
Видаль Молина
0:3
84'
 
Морено Альберто
Тригерос Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.21
2. Суарес Луис III 5 0.17
3. Видаль Молина 4 0.14
4. Кенеди Роберт 3 0.1
5. Санчес Герман 3 0.1
6. Эррера Янгель 3 0.1
7. Мачис Дарвин 2 0.07
8. Кина Домингуш 2 0.07
9. Пуэртас Антонио 1 0.03
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Дуарте Домингуш 1 0.03
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Виктор Диаз 0 0
16. Гоналон Максим 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 19 (9) 0.66
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.17
3. Парехо Даниэль 3 0.1
4. Ниньо Фер 3 0.1
5. Гомес Мойсес 3 (1) 0.1
6. Бакка Карлос 2 0.07
7. Торрес Пау II 2 0.07
8. Тригерос Мануэль 1 0.03
9. Педраса Альфонсо 1 0.03
10. Чуквезе Саму 1 0.03
11. Пино Йереми 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 5 0
7. Монторо Анхель 4 0
8. Пуэртас Антонио 4 0
9. Суарес Луис III 4 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Кини Марин 2 0
13. Виктор Диаз 2 0
14. Перес Неуэн 2 0
15. Этеки Ян 0 1
16. Видаль Молина 1 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Марио Гаспар 3 0
9. Коклен Франсис 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Пино Йереми 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10)
 Вильярреал 28.57% (12) 21.43% (9) 14.29% (6) 4.76% (2) 23.81% (10) 7.14% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде
Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал
Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Вильярреал 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Гранада Ла Лига Вильярреал 2:0 Гранада Примера
Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 29 19 6 4 50 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
8. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар 0:1 Заявка 29 4 11 14 22 - 34 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 14 10 1 3 24 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар 0:1 Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 17 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
17. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
18. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Гранада 11.9% (17)
X 42% (60)
Вильярреал 46.2% (66)
+1
выиграет Вильярреал, со счетом 1:2
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
0
выиграет Вильярреал, со счетом 1:2
Отдал бы предпочтение Вильярреалу Х2.
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Гранада 0:3 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:3 Вильярреал

Исход игры
Гранада
11.9% (17)
Ничья
42% (60)
Вильярреал
46.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:2 Вильярреал
32.2% (46)
0:1 Вильярреал
8.4% (12)
2:1 Гранада
6.3% (9)
1:0 Гранада
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
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