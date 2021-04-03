Гранада
0:3
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Вильярреал
0:1
9' ПенальтиМорено Херард
0:2
18' ГолМорено Херард
22' Желтая карточкаПарехо Даниэль
38' Желтая карточкаСольдадо Роберто
43' Желтая карточкаМарио Гаспар
45' Желтая карточкаКини Марин
0:3
60' ПенальтиМорено Херард
0:3
81' Не забитый пенальтиВидаль Молина
16
Виктор
Диаз
17
Кини
Марин
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
18'
22'
38'
43'
45'
60'
0:3
81'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.21
|2.
|Суарес Луис III
|5
|0.17
|3.
|Видаль Молина
|4
|0.14
|4.
|Кенеди Роберт
|3
|0.1
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.1
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.1
|7.
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.07
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.03
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Виктор Диаз
|0
|0
|16.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|19 (9)
|0.66
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.17
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.1
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.1
|5.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.1
|6.
|Бакка Карлос
|2
|0.07
|7.
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|10.
|Чуквезе Саму
|1
|0.03
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|7.
|Монторо Анхель
|4
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|9.
|Суарес Луис III
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Кини Марин
|2
|0
|13.
|Виктор Диаз
|2
|0
|14.
|Перес Неуэн
|2
|0
|15.
|Этеки Ян
|0
|1
|16.
|Видаль Молина
|1
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Марио Гаспар
|3
|0
|9.
|Коклен Франсис
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Пино Йереми
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|Вильярреал
|28.57% (12)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|4.76% (2)
|23.81% (10)
|7.14% (3)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде
Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал
Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|8.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 34
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 17
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|18.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Гранада 0:3 Вильярреал
Исход игры
Гранада
11.9% (17)
Ничья
42% (60)
Вильярреал
46.2% (66)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
82.86% (116)
Нет
17.14% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (55)
1:2 Вильярреал
32.2% (46)
0:1 Вильярреал
8.4% (12)
2:1 Гранада
6.3% (9)
1:0 Гранада
4.9% (7)
0:2 Вильярреал
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Вильярреал
1.4% (2)
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