Второй тайм начался

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Прогнозы на футбол - новый раздел!

Первый тайм

47' Команда Вильярреал играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кини Марин получил желтую карточку от судьи

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Марио Гаспар получил желтую карточку от судьи

42' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Гранада

42' Плохо сыграл Дуарте Домингуш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Пенья Рубен из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Сольдадо Роберто получил желтую карточку от судьи

38' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' [player1] из команды [team] навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

31' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Пуэртас Антонио из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Пенья Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

29' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

28' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

27' Удар от ворот произведет Вильярреал

27' Эррера Янгель из команды Гранада сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вильярреал

26' Гранада имеет хороший шанс забить.

24' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кенеди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Парехо Даниэль получил желтую карточку от судьи

21' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гранада имеет хороший шанс забить.

18' Г О О О О Л - Морено Херард изменил счет на табло!

18' В атаке Вильярреал , один из футболистов делает отличную передачу.

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сольдадо Роберто из команды Гранада плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

14' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

13' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Выглядело как неплохой момент. Пенья Рубен из команды Вильярреал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

12' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет Вильярреал

11' Виктор Диаз не смог попасть в створ ударом издали

11' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал забивает с точки!

8' После проверки VAR судья изменил решение - Вильярреал пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля