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  3. Испания
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Эйбар
0'
20' Желтая карточка
Хиль Бриан
1:0
41' Гол
Асенсио Марко
61'
1
Куртуа
Тибо
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
12
Марсело
Виера
22
Иско
Аларкон
9
Бензема
Карим
11
Асенсио
Марко
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
11
Луиш
Рафаэл
6
Альварес
Серхио
8
Папа
Диоп
19
Гарсия
Алеш
21
Педро
Леон
17
Кике
Гарсия
25
Хиль
Бриан
Реал Мадрид
3-4-1-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

20'
 
Хиль Бриан
41'
Асенсио Марко
(Каземиро Карлос)
1:0
46'
 
Инуи Такаси
Хиль Бриан
61'
Кроос Тони
Модрич Лука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 0.59
2. Каземиро Карлос 5 0.17
3. Асенсио Марко 4 0.14
4. Модрич Лука 3 0.1
5. Винисиус Жуниор 3 0.1
6. Вальверде Федерико 3 0.1
7. Кроос Тони 2 0.07
8. Васкес Лукас 2 0.07
9. Азар Эден 2 0.07
10. Варан Рафаэль 2 0.07
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.07
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Диас Мариано 1 0.03
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 8 0.28
2. Хиль Бриан 3 0.1
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.1
4. Энрич Серхи 2 0.07
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 6 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Начо Игнасио 4 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Бензема Карим 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Винисиус Жуниор 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 7 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Хиль Бриан 5 0
5. Эспозито Эду 4 0
6. Кике Гарсия 2 1
7. Альварес Серхио 3 0
8. Ресио Хосе 3 0
9. Посо Алехандро 3 0
10. Анхель Хосе 2 0
11. Педро Леон 2 0
12. Корреа Робер 2 0
13. Луиш Рафаэл 2 0
14. Энрич Серхи 1 0
15. Паулу Оливейра 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Атьенса Мигель 1 0
20. Арьета Унаи 1 0
21. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 21.74% (10) 10.87% (5) 13.04% (6) 10.87% (5) 15.22% (7) 28.26% (13)
 Эйбар 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 40.91% (9) 4.55% (1) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар
Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера
Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 29 19 6 4 50 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
8. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар 0:1 Заявка 29 4 11 14 22 - 34 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 14 10 1 3 24 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар 0:1 Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 17 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
17. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
18. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Реал Мадрид 95.9% (142)
X 3.4% (5)
Эйбар 0.7% (1)
+2
выиграет Реал Мадрид
данный матч это интрига и противостояние для Реал Мадрида занятие 1 место в таблице и выиграть лигу чемпионов... Ещё
Дауренбек #
+1
выиграет Реал Мадрид, со счетом 3:1
Реал Мадрид на 3 месте, а Эйбар на 18. Но, Эйбар всегда старается забить и пусть даже проигрывает мощной... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Эйбар
1.39
8.29
8.95
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Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Эйбар

Исход игры
Реал Мадрид
95.9% (142)
Ничья
3.4% (5)
Эйбар
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.66% (61)
Меньше
57.34% (82)
Обе команды забьют
Да
27.27% (39)
Нет
72.73% (104)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
49.3% (73)
3:0 Реал Мадрид
15.5% (23)
3:1 Реал Мадрид
14.2% (21)
2:1 Реал Мадрид
8.1% (12)
1:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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