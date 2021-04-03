данный матч это интрига и противостояние для Реал Мадрида занятие 1 место в таблице и выиграть лигу чемпионов... Ещё
Дауренбек #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17
|0.59
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.17
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.14
|4.
|Модрич Лука
|3
|0.1
|5.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.1
|6.
|Вальверде Федерико
|3
|0.1
|7.
|Кроос Тони
|2
|0.07
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|8
|0.28
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.1
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.1
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.07
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Начо Игнасио
|4
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Бензема Карим
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|7
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Хиль Бриан
|5
|0
|5.
|Эспозито Эду
|4
|0
|6.
|Кике Гарсия
|2
|1
|7.
|Альварес Серхио
|3
|0
|8.
|Ресио Хосе
|3
|0
|9.
|Посо Алехандро
|3
|0
|10.
|Анхель Хосе
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|2
|0
|12.
|Корреа Робер
|2
|0
|13.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|20.
|Арьета Унаи
|1
|0
|21.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|21.74% (10)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|28.26% (13)
|Эйбар
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|29
|19
|6
|4
|50 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|8.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 34
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|24 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 17
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|18.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9