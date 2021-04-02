  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Эйбар
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
12
Марсело
Виера
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
23
Арбилья
Анайц
4
Паулу
Оливейра
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
19
Гарсия
Алеш
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
Реал Мадрид
3-4-3
Эйбар
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 17 0.61
2. Каземиро Карлос 5 0.18
3. Модрич Лука 3 0.11
4. Асенсио Марко 3 0.11
5. Винисиус Жуниор 3 0.11
6. Вальверде Федерико 3 0.11
7. Кроос Тони 2 0.07
8. Васкес Лукас 2 0.07
9. Азар Эден 2 0.07
10. Варан Рафаэль 2 0.07
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.07
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 8 0.29
2. Хиль Бриан 3 0.11
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.11
4. Энрич Серхи 2 0.07
5. Педро Леон 1 0.04
6. Папа Диоп 1 0.04
7. Кевин Родригес 1 0.04
8. Муто Йосинори 1 0.04
9. Инуи Такаси 1 0.04
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 6 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Начо Игнасио 4 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Бензема Карим 2 0
11. Марсело Виера 2 0
12. Винисиус Жуниор 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 7 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Хиль Бриан 4 0
6. Кике Гарсия 2 1
7. Альварес Серхио 3 0
8. Ресио Хосе 3 0
9. Посо Алехандро 3 0
10. Анхель Хосе 2 0
11. Педро Леон 2 0
12. Корреа Робер 2 0
13. Луиш Рафаэл 2 0
14. Энрич Серхи 1 0
15. Паулу Оливейра 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Атьенса Мигель 1 0
20. Арьета Унаи 1 0
21. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 21.74% (10) 10.87% (5) 13.04% (6) 10.87% (5) 15.22% (7) 28.26% (13)
 Эйбар 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 40.91% (9) 4.55% (1) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар
Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Эйбар 1:3 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера
Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 20 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 86
    Реал Мадрид 96.5% (83)
    X 3.5% (3)
    Эйбар 0% (0)
    +1
    выиграет Реал Мадрид
    данный матч это интрига и противостояние для Реал Мадрида занятие 1 место в таблице и выиграть лигу чемпионов... Ещё
    Дауренбек #
    0
    выиграет Реал Мадрид, со счетом 3:1
    Реал Мадрид на 3 месте, а Эйбар на 18. Но, Эйбар всегда старается забить и пусть даже проигрывает мощной... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    выиграет Реал Мадрид, со счетом 3:1
    Реал Мадрид на 3 месте, а Эйбар на 18. Но, Эйбар всегда старается забить и пусть даже проигрывает мощной... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Эйбар
    1.38
    5.55
    9.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.55 11.00
    Бонус: 1 000 ₽ 1.38 5.07 9.05
      1.38 5.26 9.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
    14.00 1.02 6.15 1.12 3.78 1.29 2.40 1.57 1.89 2.06 1.48 2.66 1.29 3.58 1.15 5.55 1.07 8.30
    1.02 9.40
    1.04 13.14 1.05 11.07 4.23 1.23 1.37 3.21 2.09 1.79 1.64 2.33 1.42 2.96 4.63 1.21 1.17 5.45 10.61 1.07 11.63 1.06
    3.98 1.28 2.44 1.61 2.09 1.82 1.85 2.06 1.61 2.45 1.49 2.81 1.40 3.14 1.15 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.74 2.09 1.33 3.15 1.14 5.85
    3.15 1.32 2.10 1.67 1.47 2.52 4.60 1.17 5.80 1.12
    3.31 1.38 2.72 1.51 2.13 1.81 1.68 2.31 1.48 2.81 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.62 1.28 2.11 1.73 1.55 2.45 1.26 3.84
    4.60 1.17 2.95 1.36 1.75 1.99 1.32 3.15 1.22 3.90 8.00 1.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.13 1.68
    2.06 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.15 1.17
    4.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.85 1.22
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Эйбар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96.5% (83)
    Ничья
    3.5% (3)
    Эйбар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.35% (31)
    Меньше
    62.65% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    24.1% (20)
    Нет
    75.9% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    53.5% (46)
    3:0 Реал Мадрид
    14% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    11.6% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    8.1% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    4.7% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     