Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Эйбар
23
Менди
Ферлан
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
19
Гарсия
Алеш
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
17 Васкес ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|17
|0.61
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.18
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.11
|4.
|Асенсио Марко
|3
|0.11
|5.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.11
|6.
|Вальверде Федерико
|3
|0.11
|7.
|Кроос Тони
|2
|0.07
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.07
|9.
|Азар Эден
|2
|0.07
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.07
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.07
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.04
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|8
|0.29
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.11
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.11
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.07
|5.
|Педро Леон
|1
|0.04
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.04
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Начо Игнасио
|4
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Бензема Карим
|2
|0
|11.
|Марсело Виера
|2
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|7
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Хиль Бриан
|4
|0
|6.
|Кике Гарсия
|2
|1
|7.
|Альварес Серхио
|3
|0
|8.
|Ресио Хосе
|3
|0
|9.
|Посо Алехандро
|3
|0
|10.
|Анхель Хосе
|2
|0
|11.
|Педро Леон
|2
|0
|12.
|Корреа Робер
|2
|0
|13.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|20.
|Арьета Унаи
|1
|0
|21.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|21.74% (10)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|28.26% (13)
|Эйбар
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б
Эйбар Последние 20 матчей: +3 =7 -10Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар
Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар
Исход игры
Реал Мадрид
96.5% (83)
Ничья
3.5% (3)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.35% (31)
Меньше
62.65% (52)
Обе команды забьют
Да
24.1% (20)
Нет
75.9% (63)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
53.5% (46)
3:0 Реал Мадрид
14% (12)
3:1 Реал Мадрид
11.6% (10)
2:1 Реал Мадрид
8.1% (7)
1:0 Реал Мадрид
4.7% (4)
1:1 Ничья
2.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!