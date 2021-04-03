2' Желтая карточкаШакла Софьян
46' Желтая карточкаОйер Санхурхо
49' Желтая карточкаКукурелья Марк
68' Желтая карточкаГарсия Давид III
90' Желтая карточкаМата Хайме
11
Барха
Энрике
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
13
Сория
Давид
21
Шакла
Софьян
24
Тимор
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
46'
49'
68'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.21
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.14
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.14
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.1
|5.
|Барха Энрике
|1
|0.03
|6.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|7.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|10.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.17
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.17
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.1
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.1
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.07
|6.
|Унал Энес
|1
|0.03
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|8
|0
|2.
|Монкайола Хон
|6
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|7
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Барха Энрике
|2
|0
|17.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|18.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Ньом Аллан
|9
|1
|3.
|Мата Хайме
|9
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|8
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Чема Родригес
|2
|1
|13.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|14.
|Унал Энес
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Кубо Такефуса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =8 -6Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона
Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия
Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Хетафе 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|8.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|14.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Хетафе
Исход игры
Осасуна
39.6% (57)
Ничья
48.6% (70)
Хетафе
11.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (32)
Меньше
77.14% (108)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:0 Осасуна
22.2% (32)
2:1 Осасуна
13.2% (19)
0:0 Ничья
7.6% (11)
1:2 Хетафе
6.3% (9)
0:1 Хетафе
4.9% (7)
2:0 Осасуна
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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