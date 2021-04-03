Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок команды Хетафе очень сильно бьет мимо.

44' Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

41' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Осасуна

40' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Ох, нехорошо это выглядит. Шакла Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Шакла Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

37' Удар от ворот произведет Хетафе

36' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Осасуна

35' Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали

35' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

32' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

24' Гарсия Рубен из команды Осасуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

24' ШАНС! Гарсия Рубен вышел один на один с голкипером...

24' Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Шакла Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Шакла Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хетафе произведет угловой с левой стороны.

6' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Игрок команды Хетафе выносит мяч

4' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

2' Шакла Софьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Хетафе

2' Барха Энрике из команды Осасуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

2' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Оливера Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осасуна начинает с центра поля