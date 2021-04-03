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Осасуна
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
2' Желтая карточка
Шакла Софьян
46' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
49' Желтая карточка
Кукурелья Марк
68' Желтая карточка
Гарсия Давид III
90' Желтая карточка
Мата Хайме
90'+4
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
19
Гальего
Энрике
13
Сория
Давид
29
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
17
Оливера
Матиас
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
12
Ньом
Аллан
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
Осасуна
4-4-2
Хетафе
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Шакла Софьян
46'
Ойер Санхурхо
 
49'
 
Кукурелья Марк
56'
Брашанац Дарко
Ойер Санхурхо
 
61'
Торрес Роберто
Кальери Хонатан
 
62'
Будимир Анте
Гальего Энрике
 
68'
Гарсия Давид III
 
77'
Адриан Лопес
Гарсия Рубен
 
77'
Авила Эсекьель
Барха Энрике
 
81'
 
Кубо Такефуса
Тимор Давид
85'
 
Абдулаи Сабит
Аленья Карлес
86'
 
Этчейта Хавьер
Шакла Софьян
90'
 
Мата Хайме
90'
 
Чема Родригес
Кукурелья Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.21
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.14
3. Кальери Хонатан 4 0.14
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.1
5. Барха Энрике 1 0.03
6. Ронкалья Факундо 1 0.03
7. Адриан Лопес 1 0.03
8. Брашанац Дарко 1 0.03
9. Гарсия Давид III 1 0.03
10. Монкайола Хон 1 0.03
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.17
2. Анхель Луис 5 (1) 0.17
3. Кукурелья Марк 3 0.1
4. Арамбарри Мауро 3 0.1
5. Эрнандес Хуан 2 0.07
6. Унал Энес 1 0.03
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 8 0
2. Монкайола Хон 6 1
3. Ойер Санхурхо 7 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Барха Энрике 2 0
17. Рубен Мартинес 0 1
18. Брашанац Дарко 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Ньом Аллан 9 1
3. Мата Хайме 9 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 8 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 7 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Чема Родригес 2 1
13. Этчейта Хавьер 3 0
14. Унал Энес 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Кубо Такефуса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4) 0 21.74% (5) 30.43% (7)
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона
Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия
Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Хетафе 1:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:0 Хетафе Примера
Хетафе 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Осасуна Примера Хетафе 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Осасуна 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Осасуна Примера Хетафе 3:0 Осасуна Примера Осасуна 5:2 Хетафе Примера Осасуна 1:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 0:0 Осасуна Кубок Короля Хетафе 0:2 Осасуна Первый дивизион Осасуна 0:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
8. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Осасуна 39.6% (57)
X 48.6% (70)
Хетафе 11.8% (17)
+1
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Команды как близнецы. Осасуна чуть лучше у себя дома играет,но Хетафе не даст забить и сама не забьет....
Ночной охотник #
0
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
Команды как близнецы. Осасуна чуть лучше у себя дома играет,но Хетафе не даст забить и сама не забьет....
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Хетафе

Исход игры
Осасуна
39.6% (57)
Ничья
48.6% (70)
Хетафе
11.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.86% (32)
Меньше
77.14% (108)
Обе команды забьют
Да
62.14% (87)
Нет
37.86% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (55)
1:0 Осасуна
22.2% (32)
2:1 Осасуна
13.2% (19)
0:0 Ничья
7.6% (11)
1:2 Хетафе
6.3% (9)
0:1 Хетафе
4.9% (7)
2:0 Осасуна
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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