Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Вальядолид
18
Альба
Жорди
25
Олаза
Лукас
18
Янко
Саиди
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
18 Янко СаидиПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
35 МохаПолузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
27 Куки ХосеПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|23 (3)
|0.82
|2.
|Гризманн Антуан
|8
|0.29
|3.
|Дембеле Усман
|4
|0.14
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.14
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.11
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.11
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.11
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.07
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.07
|11.
|Дест Серджино
|2
|0.07
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.04
|13.
|Мориба Илайкс
|1
|0.04
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|15.
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|16.
|Ленгле Клеман
|1
|0.04
|17.
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|18.
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|4 (3)
|0.14
|2.
|Вайссман Шон
|4
|0.14
|3.
|Плано Оскар
|3
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.11
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.07
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.07
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|7
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|8.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|9.
|Дембеле Усман
|2
|0
|10.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|11.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0
|15.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|16.
|Дест Серджино
|1
|0
|17.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|18.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|19.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|3.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Олаза Лукас
|3
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|10.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|11.
|Вайссман Шон
|3
|0
|12.
|Мичел Мигель
|2
|0
|13.
|Вилья Тони
|2
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|11.11% (7)
|14.29% (9)
|23.81% (15)
|12.7% (8)
|20.63% (13)
|17.46% (11)
|Вальядолид
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 13
Вальядолид 0:1 Барселона Примера Вальядолид 1:0 Барселона Примера Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|13.
|Кадис
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 45
|32
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Барселона - Вальядолид
Исход игры
Барселона
99.4% (155)
Ничья
0.6% (1)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58% (87)
Меньше
42% (63)
Обе команды забьют
Да
24.67% (37)
Нет
75.33% (113)
Популярный счёт
2:0 Барселона
37.8% (59)
3:0 Барселона
26.3% (41)
3:1 Барселона
14.1% (22)
4:0 Барселона
5.8% (9)
4:1 Барселона
5.8% (9)
2:1 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!