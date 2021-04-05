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Барселона
 
Позже

Стадион:
Вальядолид
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
21
Де
Йонг
Френки
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
11
Дембеле
Усман
1
Масип
Хорди
5
Санчес
Хавьер
6
Бруно
Гонсалес
25
Олаза
Лукас
18
Янко
Саиди
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
14
Алькарас
Рубен
22
Начо
Мартинес
7
Гвардиола
Серхи
3
Кодро
Кенан
Барселона
3-4-2-1
Вальядолид
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 23 (3) 0.82
2. Гризманн Антуан 8 0.29
3. Дембеле Усман 4 0.14
4. Фати Ансу 4 0.14
5. Альба Жорди 3 0.11
6. Де Йонг Френки 3 0.11
7. Тринкан Франсишку 3 0.11
8. Гонсалес Педро 2 0.07
9. Брайтвайт Мартин 2 0.07
10. Коутиньо Филиппе 2 0.07
11. Дест Серджино 2 0.07
12. Роберто Серхи 1 0.04
13. Мориба Илайкс 1 0.04
14. Фирпо Жуниор 1 0.04
15. Мингеса Оскар 1 0.04
16. Ленгле Клеман 1 0.04
17. Пуч Рикард 1 0.04
18. Араухо Рональд 1 0.04
19. Бускетс Серхио 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 4 (3) 0.14
2. Вайссман Шон 4 0.14
3. Плано Оскар 3 0.11
4. Андре Маркос 3 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.07
6. Вилья Тони 2 0.07
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 7 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Пике Херард 2 0
7. Брайтвайт Мартин 2 0
8. Гризманн Антуан 2 0
9. Дембеле Усман 2 0
10. Мингеса Оскар 2 0
11. Пьянич Миралем 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Юмтити Самуэль 1 0
14. Аленья Карлес 1 0
15. Тринкан Франсишку 1 0
16. Дест Серджино 1 0
17. Фирпо Жуниор 1 0
18. Гонсалес Педро 1 0
19. Фати Ансу 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Бруно Гонсалес 6 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Олаза Лукас 3 0
9. Гвардиола Серхи 3 0
10. Эль-Ямик Джавад 3 0
11. Вайссман Шон 3 0
12. Мичел Мигель 2 0
13. Вилья Тони 2 0
14. Санчес Хавьер 2 0
15. Перес Кике 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Луис Перез 1 0
18. Масип Хорди 1 0
19. Плано Оскар 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Янко Саиди 1 0
22. Рубио Вальдо 1 0
23. Фелипе Жоау 1 0
24. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 11.11% (7) 14.29% (9) 23.81% (15) 12.7% (8) 20.63% (13) 17.46% (11)
 Вальядолид 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 13
Вальядолид 0:3 Барселона Ла Лига Вальядолид 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 5:1 Вальядолид Ла Лига Барселона 1:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:1 Барселона Примера Вальядолид 1:0 Барселона Примера Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
6. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
7. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
3. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
4. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В вынесенном матче двадцать девятого тура испанской Примеры нас ждет противостояние "Барселоны" и "Вальядолида". После осечки "Атлетико" есть шанс у каталонцев сократить отставание от первой строчки до минимума, но нужно побеждать сегодня. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 156
Барселона 99.4% (155)
X 0.6% (1)
Вальядолид 0% (0)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Вальядолид
1.17
9.88
25.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Барселона - Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Вальядолид

Исход игры
Барселона
99.4% (155)
Ничья
0.6% (1)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58% (87)
Меньше
42% (63)
Обе команды забьют
Да
24.67% (37)
Нет
75.33% (113)
Популярный счёт
2:0 Барселона
37.8% (59)
3:0 Барселона
26.3% (41)
3:1 Барселона
14.1% (22)
4:0 Барселона
5.8% (9)
4:1 Барселона
5.8% (9)
2:1 Барселона
2.6% (4)
1:0 Барселона
1.9% (3)
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