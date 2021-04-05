—

Приветствую всех любителей футбола. В вынесенном матче двадцать девятого тура испанской Примеры нас ждет противостояние "Барселоны" и "Вальядолида". После осечки "Атлетико" есть шанс у каталонцев сократить отставание от первой строчки до минимума, но нужно побеждать сегодня. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!