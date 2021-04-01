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Барселона
 
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Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 23 (3) 0.82
2. Гризманн Антуан 8 0.29
3. Дембеле Усман 4 0.14
4. Фати Ансу 4 0.14
5. Альба Жорди 3 0.11
6. Де Йонг Френки 3 0.11
7. Тринкан Франсишку 3 0.11
8. Гонсалес Педро 2 0.07
9. Брайтвайт Мартин 2 0.07
10. Коутиньо Филиппе 2 0.07
11. Дест Серджино 2 0.07
12. Роберто Серхи 1 0.04
13. Мориба Илайкс 1 0.04
14. Фирпо Жуниор 1 0.04
15. Мингеса Оскар 1 0.04
16. Ленгле Клеман 1 0.04
17. Пуч Рикард 1 0.04
18. Араухо Рональд 1 0.04
19. Бускетс Серхио 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 4 (3) 0.14
2. Вайссман Шон 4 0.14
3. Плано Оскар 3 0.11
4. Андре Маркос 3 0.11
5. Мичел Мигель 2 0.07
6. Вилья Тони 2 0.07
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 7 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Пике Херард 2 0
7. Брайтвайт Мартин 2 0
8. Гризманн Антуан 2 0
9. Дембеле Усман 2 0
10. Мингеса Оскар 2 0
11. Пьянич Миралем 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Юмтити Самуэль 1 0
14. Аленья Карлес 1 0
15. Тринкан Франсишку 1 0
16. Дест Серджино 1 0
17. Фирпо Жуниор 1 0
18. Гонсалес Педро 1 0
19. Фати Ансу 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Хоакин Фернандес 7 0
3. Бруно Гонсалес 6 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Олаза Лукас 3 0
9. Гвардиола Серхи 3 0
10. Эль-Ямик Джавад 3 0
11. Вайссман Шон 3 0
12. Мичел Мигель 2 0
13. Вилья Тони 2 0
14. Санчес Хавьер 2 0
15. Перес Кике 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Луис Перез 1 0
18. Масип Хорди 1 0
19. Плано Оскар 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Янко Саиди 1 0
22. Рубио Вальдо 1 0
23. Фелипе Жоау 1 0
24. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 11.11% (7) 14.29% (9) 23.81% (15) 12.7% (8) 20.63% (13) 17.46% (11)
 Вальядолид 11.54% (3) 7.69% (2) 23.08% (6) 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 13
Вальядолид 0:3 Барселона Ла Лига Вальядолид 0:1 Барселона Ла Лига Барселона 5:1 Вальядолид Ла Лига Барселона 1:0 Вальядолид Примера
Вальядолид 0:1 Барселона Примера Вальядолид 1:0 Барселона Примера Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
20. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
17. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
18. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Барселона 100% (64)
    X 0% (0)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Вальядолид
    1.15
    9.80
    23.01
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.80 21.00
    Бонус: 1 000 ₽ 1.13 9.70 23.01
      1.14 9.65 21.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.10 1.10 4.34 1.21 2.92 1.41 2.19 1.68 1.83 2.14 1.49 2.62 1.32 3.36 1.18 4.78
    8.11 1.09 1.12 6.78 3.37 1.35 2.66 1.51 1.96 1.90 1.59 2.44 1.42 2.96 4.33 1.24 1.19 5.05 8.81 1.08 9.70 1.07
    3.49 1.33 2.76 1.49 2.25 1.70 1.97 1.92 1.79 2.10 1.63 2.38 1.45 2.85 1.21 4.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.04 1.24 2.21 1.66 1.61 2.31 1.33 3.30
    1.16 4.70 3.10 1.33 1.84 1.90 1.37 2.90 3.80 1.23 7.00 1.07 8.20 1.05
    3.36 1.36 2.28 1.68 1.88 2.01 1.63 2.38 1.39 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    7.40 1.09 3.15 1.36 2.14 1.71 1.61 2.31 1.36 3.20
    1.07 7.30 5.50 1.12 2.45 1.50 1.81 1.93 1.46 2.55 1.21 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.64
    2.08 1.75
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    4.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.29
    3.55 1.25
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    Прогнозы на матч Барселона - Вальядолид

    Исход игры
    Барселона
    100% (64)
    Ничья
    0% (0)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (30)
    Меньше
    50% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (18)
    Нет
    70% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    43.8% (28)
    3:1 Барселона
    17.2% (11)
    3:0 Барселона
    14.1% (9)
    4:1 Барселона
    7.8% (5)
    4:0 Барселона
    4.7% (3)
    1:0 Барселона
    3.1% (2)
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