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  3. Испания
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Атлетик Б
0'
12' Желтая карточка
Муньос Айхен
16'
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
22
Барренечеа
Андер
16
Гевара
Андер
36
Субименди
Мартин
10
Оярсабаль
Микель
9
Фернандес
Карлос
19
Исак
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
12
Беренгер
Алекс
27
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Реал Сосьедад
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

12'
Муньос Айхен
 
14'
 
Нуньес Унай
Йерай Альварес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.41
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.34
3. Порту Кристиан 7 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Мерино Микель 2 0.07
7. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
8. Лопес Роберто III 2 0.07
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Горосабел Андони 0 0
12. Фернандес Карлос 0 0
13. Гуриди Хон 0 0
14. Муньос Айхен 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.24
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.17
3. Муньяин Икер 5 0.17
4. Гарсия Рауль 4 (2) 0.14
5. Вильялибре Асьер 3 0.1
6. Лопес Унаи 3 0.1
7. Капа Андер 2 0.07
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Нуньес Унай 1 0.03
11. Сансет Ойян 1 0.03
12. Йерай Альварес 1 0.03
13. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Субельдия Игор 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Субименди Мартин 4 0
10. Исак Александр 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Фернандес Карлос 2 0
15. Порту Кристиан 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Янузай Аднан 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 6 0
4. Весга Микель 6 0
5. Йерай Альварес 6 0
6. Лопес Унаи 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Капа Андер 4 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Кодро Кенан 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Де Маркос Оскар 1 0
16. Вильялибре Асьер 1 0
17. Уильямс Иньяки 1 0
18. Лекуе Иньиго 1 0
19. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.98% (3) 20.93% (9) 13.95% (6) 25.58% (11) 13.95% (6) 18.6% (8)
 Атлетик Б 20% (7) 11.43% (4) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre
Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 29 12 10 7 44 - 28 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 29 9 9 11 38 - 32 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 6 6 3 24 - 16 24
8. Атлетик Б 0:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 2 6 7 15 - 19 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Реал Сосьедад 70% (105)
X 20.7% (31)
Атлетик Б 9.3% (14)
Все прогнозы
3.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Атлетик Б
3.00
3.25
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Реал Сосьедад
70% (105)
Ничья
20.7% (31)
Атлетик Б
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36% (54)
1:0 Реал Сосьедад
25.3% (38)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Реал Сосьедад
6.7% (10)
1:2 Атлетик Б
5.3% (8)
0:1 Атлетик Б
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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