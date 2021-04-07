Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Атлетик Б
12' Желтая карточкаМуньос Айхен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.41
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.34
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.24
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.1
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|6.
|Мерино Микель
|2
|0.07
|7.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лопес Роберто III
|2
|0.07
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Фернандес Карлос
|0
|0
|13.
|Гуриди Хон
|0
|0
|14.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|7
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.17
|4.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.14
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.1
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.1
|7.
|Капа Андер
|2
|0.07
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|12.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|13.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Субельдия Игор
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Субименди Мартин
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Горосабел Андони
|2
|0
|14.
|Фернандес Карлос
|2
|0
|15.
|Порту Кристиан
|2
|0
|16.
|Баутиста Хон
|2
|0
|17.
|Гуриди Хон
|2
|0
|18.
|Модибо Саньян
|2
|0
|19.
|Янузай Аднан
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|6
|0
|4.
|Весга Микель
|6
|0
|5.
|Йерай Альварес
|6
|0
|6.
|Лопес Унаи
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Капа Андер
|4
|0
|9.
|Венседор Унай
|4
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Кодро Кенан
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|16.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|17.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|18.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|19.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|Атлетик Б
|20% (7)
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre
Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетик Б: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|29
|12
|10
|7
|44 - 28
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 32
|36
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|13.
|Кадис
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 45
|32
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 16
|24
|8.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Реал Сосьедад
70% (105)
Ничья
20.7% (31)
Атлетик Б
9.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
62.76% (91)
Нет
37.24% (54)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
36% (54)
1:0 Реал Сосьедад
25.3% (38)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Реал Сосьедад
6.7% (10)
1:2 Атлетик Б
5.3% (8)
0:1 Атлетик Б
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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