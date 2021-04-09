Первый тайм

39' Удар от ворот произведет Уэска

38' Удар от ворот произведет Уэска

38' Милья Пере из команды Эльче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

37' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Андрес Фернандес взял и забрал мяч на выходе

27' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Мохика Хоан из команды Эльче

26' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

26' После проверки VAR рефери поменял решение - Уэска не будет бить пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

22' Отличные скиллы показывает Рамирес Сандро , обводя своих соперников

22' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Уэска

20' Рамирес Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Хорошую попытку сделал Сеоане Хайме . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Удар от ворот произведет Уэска

16' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Галан Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

15' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отличные скиллы показывает Галан Хави , обводя своих соперников

12' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Вавро Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

2' Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эльче начинает с центра поля