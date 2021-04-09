  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
2:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Эльче
0'
1:0
3' Гол
Мир Рафа
1:1
4' Гол в свои ворота
Вавро Денис
22' Undefined phrase: football_event_
Мохика Хоан
26' Undefined phrase: football_event_
Мохика Хоан
2:1
30' Гол
Рамирес Сандро
39'
13
Андрес
Фернандес
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
19
Лопес
Педро
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Уэска
3-5-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

3'
Мир Рафа
(Феррейро Давид)
1:0
4'
1:1
Вавро Денис
22'
 
Мохика Хоан
26'
 
Мохика Хоан
30'
Рамирес Сандро
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 11 (1) 0.37
2. Рамирес Сандро 3 0.1
3. Феррейро Давид 2 0.07
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.07
5. Сиовас Димитрис 2 0.07
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.17
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.13
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Каррильо Гидо 3 0.1
5. Милья Пере 3 0.1
6. Моренте Тете 2 0.07
7. Гутьеррес Хосе 2 0.07
8. Кальво Даниэль 2 0.07
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 3 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Мир Рафа 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 8 0
3. Бое Лукас 6 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Фидель Чавес 4 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта
Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче
Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Уэска: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Эльче 0:0 Уэска Ла Лига Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда
Уэска 0:3 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:1 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Эльче Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Уэска Сегунда Уэска 3:2 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 29 9 9 11 39 - 33 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Уэска 2:1 Заявка 30 5 12 13 30 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче 1:2 Заявка 30 5 11 14 27 - 45 26
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
8. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче 1:2 Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска 2:1 Заявка 15 3 6 6 14 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска 2:1 Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче 1:2 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Уэска 66% (99)
X 30.7% (46)
Эльче 3.3% (5)
Все прогнозы
3.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Эльче
2.26
4.70
4.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уэска 2:1 Эльче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Уэска 2:1 Эльче

Исход игры
Уэска
66% (99)
Ничья
30.7% (46)
Эльче
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
51.35% (76)
Нет
48.65% (72)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.3% (59)
1:1 Ничья
27.3% (41)
2:1 Уэска
20% (30)
2:0 Уэска
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Эльче
2% (3)
0:1 Эльче
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 