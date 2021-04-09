Уэска
2:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Эль-Алькорас
Эльче
1:0
3' ГолМир Рафа
1:1
4' Гол в свои воротаВавро Денис
22' Undefined phrase: football_event_Мохика Хоан
26' Undefined phrase: football_event_Мохика Хоан
2:1
30' ГолРамирес Сандро
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
19
Лопес
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эскриче ДаниНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
4'
1:1
22'
26'
30'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|11 (1)
|0.37
|2.
|Рамирес Сандро
|3
|0.1
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.07
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.07
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.07
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|7.
|Рико Микель
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.17
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.13
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.13
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.1
|5.
|Милья Пере
|3
|0.1
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.07
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.07
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.07
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|4
|1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|4.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|5.
|Маффео Пабло
|4
|0
|6.
|Сеоане Хайме
|4
|0
|7.
|Галан Хави
|4
|0
|8.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|9.
|Эскриче Дани
|3
|0
|10.
|Лопес Педро
|2
|0
|11.
|Сильва Гастон
|2
|0
|12.
|Мир Рафа
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|8
|1
|2.
|Верду Гонсало
|8
|0
|3.
|Бое Лукас
|6
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Фидель Чавес
|4
|0
|7.
|Милья Пере
|4
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|12.
|Хосема
|3
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|2
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|Эльче
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =5 -10Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче
Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче
Последние игры между собой
Уэска: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Уэска 0:3 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:1 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Эльче Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Уэска Сегунда Уэска 3:2 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Уэска Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|39 - 33
|36
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|13.
|Кадис
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 45
|32
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|16.
|Уэска
|2:1 Заявка
|30
|5
|12
|13
|30 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|1:2 Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 45
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|1:2 Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
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Прогнозы на матч Уэска 2:1 Эльче
Исход игры
Уэска
66% (99)
Ничья
30.7% (46)
Эльче
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
51.35% (76)
Нет
48.65% (72)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.3% (59)
1:1 Ничья
27.3% (41)
2:1 Уэска
20% (30)
2:0 Уэска
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
1:2 Эльче
2% (3)
0:1 Эльче
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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