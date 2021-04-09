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  3. Испания
Уэска
3:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
1:0
3' Гол
Мир Рафа
1:1
4' Гол в свои ворота
Вавро Денис
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Мохика Хоан
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Мохика Хоан
2:1
30' Гол
Рамирес Сандро
52' Желтая карточка
Фидель Чавес
60' Желтая карточка
Гомес Серхио
72' Желтая карточка
Феррейро Давид
3:1
88' Пенальти
Мир Рафа
90' Желтая карточка
Верду Гонсало
90'+5
13
Андрес
Фернандес
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
4
Инсуа
Пабло
19
Лопес
Педро
7
Феррейро
Давид
5
Москера
Педро
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Уэска
3-5-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

3'
Мир Рафа
(Феррейро Давид)
1:0
4'
1:1
Вавро Денис
22'
 
Мохика Хоан
26'
 
Мохика Хоан
30'
Рамирес Сандро
2:1
46'
 
Паласиос Элибельтон
Барраган Антонио
52'
 
Фидель Чавес
58'
Гомес Серхио
Рамирес Сандро
 
60'
Гомес Серхио
 
64'
 
Каррильо Гидо
Моренте Тете
64'
 
Фернандес Хосан
Милья Пере
65'
Рико Микель
Вавро Денис
 
65'
Сиовас Димитрис
Москера Педро
 
70'
 
Ригони Эмилиано
Фидель Чавес
72'
Феррейро Давид
 
76'
 
Нино Хуан
Каррильо Гидо
80'
Думбия Идрисса
Феррейро Давид
 
88'
Мир Рафа
3:1
90'
 
Верду Гонсало

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 12 (2) 0.4
2. Рамирес Сандро 4 0.13
3. Феррейро Давид 2 0.07
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.07
5. Сиовас Димитрис 2 0.07
6. Маффео Пабло 1 0.03
7. Рико Микель 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.17
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.13
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Каррильо Гидо 3 0.1
5. Милья Пере 3 0.1
6. Моренте Тете 2 0.07
7. Гутьеррес Хосе 2 0.07
8. Кальво Даниэль 2 0.07
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 4 1
3. Онтиверос Хавьер 5 0
4. Сиовас Димитрис 4 0
5. Маффео Пабло 4 0
6. Сеоане Хайме 4 0
7. Галан Хави 4 0
8. Думбия Идрисса 4 0
9. Эскриче Дани 3 0
10. Лопес Педро 2 0
11. Сильва Гастон 2 0
12. Феррейро Давид 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0
20. Гомес Серхио 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 8 0
3. Бое Лукас 6 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 5 0
6. Моренте Тете 5 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 29.63% (8) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта
Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче
Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Уэска: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 5
Эльче: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 4
Эльче 0:0 Уэска Ла Лига Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда
Уэска 0:3 Эльче Сегунда Эльче 1:1 Уэска Сегунда Уэска 1:3 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 1:2 Уэска Сегунда Уэска 0:1 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Эльче Сегунда Уэска 0:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Уэска Сегунда Уэска 3:2 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Уэска Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 29 9 9 11 39 - 33 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
8. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Прогнозы 150
Уэска 66% (99)
X 30.7% (46)
Эльче 3.3% (5)
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Прогнозы на матч Уэска 3:1 Эльче

Исход игры
Уэска
66% (99)
Ничья
30.7% (46)
Эльче
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.65% (35)
Меньше
76.35% (113)
Обе команды забьют
Да
51.35% (76)
Нет
48.65% (72)
Популярный счёт
1:0 Уэска
39.3% (59)
1:1 Ничья
27.3% (41)
2:1 Уэска
20% (30)
2:0 Уэска
5.3% (8)
1:2 Эльче
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Эльче
1.3% (2)
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