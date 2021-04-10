Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

ШТАНГА! Так было близко к голу - Иван Алехо нанес удар в каркас ворот!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Кадис

44' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Карселен Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Мари Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Кадис

34' Аленья Карлес из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

31' Аленья Карлес из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Хетафе

25' Кубо Такефуса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Кадис

24' Аленья Карлес из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Аленья Карлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Альфонсо Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Негредо Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Мата Хайме имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

8' Хетафе имеет хороший шанс забить.

7' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Мари Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Арамбарри Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кадис начинает с центра поля