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  3. Испания
Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
11' Желтая карточка
Мата Хайме
62' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
0:1
64' Гол в свои ворота
Тимор Давид
69' Желтая карточка
Мари Хосе
74' Желтая карточка
Йонссон Йенс
84' Желтая карточка
Josete Miranda
90'+6
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
Хетафе
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

Ход матча

11'
Мата Хайме
 
51'
Анхель Луис
Кубо Такефуса
 
60'
 
Искьердо Хайро
Негредо Альваро
60'
 
Алехо Иван
Переа Альберто
62'
Арамбарри Мауро
 
64'
0:1
Тимор Давид
69'
 
Мари Хосе
70'
Портильо Франсиско
Максимович Неманья
 
70'
Дамиан Суарес
Ньом Аллан
 
72'
 
Малбашич Филип
Санчес Сальвадор
73'
 
Мауро Маркос
Хименес Фали
74'
 
Йонссон Йенс
83'
 
Лосано Энтони
Собрино Рубен
84'
Josete Miranda
Оливера Матиас
 
84'
Josete Miranda
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.17
2. Анхель Луис 5 (1) 0.17
3. Кукурелья Марк 3 0.1
4. Арамбарри Мауро 3 0.1
5. Эрнандес Хуан 2 0.07
6. Унал Энес 1 0.03
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.23
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.13
3. Лосано Энтони 3 0.1
4. Хименес Альваро 2 0.07
5. Кала Хуан 2 0.07
6. Санчес Сальвадор 2 0.07
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Помбо Хорхе 1 0.03
10. Искьердо Хайро 1 0.03
11. Мауро Маркос 1 0.03
12. Альфонсо Луис 0 0
13. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Мата Хайме 10 1
3. Ньом Аллан 9 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 9 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 7 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Чема Родригес 2 1
13. Этчейта Хавьер 3 0
14. Унал Энес 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Josete Miranda 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Кубо Такефуса 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 8 0
2. Хименес Фали 8 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Йонссон Йенс 4 0
5. Мари Хосе 4 0
6. Искьердо Хайро 4 0
7. Санчес Сальвадор 4 0
8. Негредо Альваро 2 1
9. Мауро Маркос 2 1
10. Альфонсо Луис 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Кадис 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 20% (5) 16% (4)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар
Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис 0:2 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:2 Кадис Сегунда Кадис 3:0 Хетафе Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
10. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес 0:0 Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес 0:0 Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Алавес 0:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
20. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
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Новости матча
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Хетафе 81.9% (122)
X 14.8% (22)
Кадис 3.4% (5)
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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Кадис

Исход игры
Хетафе
81.9% (122)
Ничья
14.8% (22)
Кадис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
43.54% (64)
Нет
56.46% (83)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.6% (62)
2:1 Хетафе
26.2% (39)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Хетафе
9.4% (14)
0:1 Кадис
2% (3)
3:0 Хетафе
1.3% (2)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
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