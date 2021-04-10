Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Кадис
11' Желтая карточкаМата Хайме
62' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
0:1
64' Гол в свои воротаТимор Давид
69' Желтая карточкаМари Хосе
74' Желтая карточкаЙонссон Йенс
84' Желтая карточкаJosete Miranda
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
16
Кала
Хуан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
62'
64'
0:1
69'
74'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.17
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.17
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.1
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.1
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.07
|6.
|Унал Энес
|1
|0.03
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.23
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.13
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.1
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.07
|5.
|Кала Хуан
|2
|0.07
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|7.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|8.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|11.
|Мауро Маркос
|1
|0.03
|12.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|13.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Мата Хайме
|10
|1
|3.
|Ньом Аллан
|9
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|9
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|7
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Чема Родригес
|2
|1
|13.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|14.
|Унал Энес
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Josete Miranda
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|8
|0
|2.
|Хименес Фали
|8
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|5.
|Мари Хосе
|4
|0
|6.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|7.
|Санчес Сальвадор
|4
|0
|8.
|Негредо Альваро
|2
|1
|9.
|Мауро Маркос
|2
|1
|10.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|11.
|Алехо Иван
|3
|0
|12.
|Акапо Карлос
|1
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Кадис
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе
Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар
Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|10.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Кадис
Исход игры
Хетафе
81.9% (122)
Ничья
14.8% (22)
Кадис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.29% (46)
Меньше
68.71% (101)
Обе команды забьют
Да
43.54% (64)
Нет
56.46% (83)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
41.6% (62)
2:1 Хетафе
26.2% (39)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Хетафе
9.4% (14)
0:1 Кадис
2% (3)
3:0 Хетафе
1.3% (2)
3:1 Хетафе
1.3% (2)
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