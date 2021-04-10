Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Алавес , отменен из-за офсайда.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Йота Пелетейро не смог попасть в створ ударом издали

43' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хоселу Санмартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

33' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Алавес

31' Тачи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Удар от ворот произведет Алавес

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

27' Удар от ворот произведет Алавес

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Алавес

23' Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ШАНС! Сансет Ойян вышел один на один с голкипером...

21' Весга Микель разрезает оборону соперника отличным пасом

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

19' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Алавес

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Морсильо Хон

17' Отличные скиллы показывает Морсильо Хон , обводя своих соперников

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лукас Перес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Алавес

13' Как он промахнулся? Морсильо Хон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

11' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

2' Лукас Перес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Весга Микель получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля